Sunkios negalios asmenims jų namuose pradedamos teikti odontologinės paslaugos

Pacientams, negalintiems atvykti į gydymo įstaigas, specialistai suteiks dantų gydymo ir burnos higienos paslaugas jų gyvenamosiose vietose, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).
Pasak sveikatos apsaugos viceministrės Laimutės Vaidelienės, iki šiol odontologinės paslaugos šių pacientų grupei dažnai buvo sunkiai pasiekiamos dėl sudėtingos jų sveikatos būklės, todėl nuspręsta plėsti paslaugų prieinamumą už gydymo įstaigų ribų.
„Būtina plėsti paslaugų spektrą ir užtikrinti paslaugų prieinamumą, įskaitant ir paslaugų teikimą paciento namuose. Projekto metu numatoma teikti dantų šalinimo, dantų gydymo (plombavimo) ir profesionalios burnos higienos paslaugas, užtikrinant gydymo ir profilaktikos tęstinumą bei ilgalaikį rezultatą“, – pranešime sakė L. Vaidelienė.
Gydytojai odontologai ir burnos higienistai šiems asmenims jų namuose ar socialinės globos įstaigoje galės teikti higienos, plombavimo, nesudėtingo dantų šalinimo ir kitas paslaugas.
Ministerijos inicijuotame projekte šiuo metu dalyvauja 20 Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigų. Planuojama, kad artimiausiu metu į iniciatyvą įsitrauks ir dar keturios įstaigos.