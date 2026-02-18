SveikataMedicinos žinios

JAV institucija pakeitė nuomonę ir sutiko peržiūrėti naująją „Moderna“ gripo vakciną

2026 m. vasario 18 d. 18:29
Vakcinų gamintoja „Moderna“ trečiadienį pranešė, kad JAV Maisto ir vaistų administracija (FDA) atšaukė savo ankstesnę poziciją ir sutiko peržiūrėti bendrovės naująją mRNR technologijų pagrindu sukurtą gripo vakciną.
Daugiau nuotraukų (1)
Praėjusią savaitę federalinė vakcinų priežiūros institucija atmetė JAV įmonės paraišką dėl naujosios vakcinos, pavadinusi jos klinikinį bandymą netinkamu.
Tačiau „Moderna“ teigė, kad po „konstruktyvaus“ susitikimo FDA priėmė paraišką vertinti remiantis vyresnio amžiaus žmonėms skirta reguliavimo tvarka.
Apie paraiškos atmetimą buvo pranešta, kai FDA paragino persvarstyti tam tikrų vakcinų, įskaitant skiepus nuo gripo, patvirtinimo procedūras – tokie prezidento Donaldo Trumpo siūlomi federalinės politikos pokyčiai sukėlė daugelio visuomenės sveikatos ir medicinos specialistų susirūpinimą.
skiepai nuo gripoJAV

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.