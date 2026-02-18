JAV institucija pakeitė nuomonę ir sutiko peržiūrėti naująją „Moderna“ gripo vakciną

Praėjusią savaitę federalinė vakcinų priežiūros institucija atmetė JAV įmonės paraišką dėl naujosios vakcinos, pavadinusi jos klinikinį bandymą netinkamu.
Tačiau „Moderna“ teigė, kad po „konstruktyvaus“ susitikimo FDA priėmė paraišką vertinti remiantis vyresnio amžiaus žmonėms skirta reguliavimo tvarka.
Apie paraiškos atmetimą buvo pranešta, kai FDA paragino persvarstyti tam tikrų vakcinų, įskaitant skiepus nuo gripo, patvirtinimo procedūras – tokie prezidento Donaldo Trumpo siūlomi federalinės politikos pokyčiai sukėlė daugelio visuomenės sveikatos ir medicinos specialistų susirūpinimą.