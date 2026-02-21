Sveikata neretai atsiduria gyvenimo prioritetų sąrašo apačioje: kuo rizikuojame vengdami profilaktinių patikrinimų

Sveikatos sprendimų centro „Antėja“ šeimos gydytoja Justė Zeidotaitė-Marmokienė pastebi, kad atidėliojimą apsilankyti pas gydytoją dažniausiai lemia šiuolaikinis gyvenimo tempas ir nuolatinis laiko trūkumas – sveikata dažnai atsiduria prioritetų sąrašo apačioje.
„Žmonės linkę manyti, kad net lengvi ar vidutiniai kokių nors sveikatos problemų simptomai nėra pakankama priežastis kreiptis į gydytoją, todėl renkasi pakentėti ar palaukti. Prie to prisideda ir emociniai veiksniai – baimė išgirsti nemalonią diagnozę, nerimas dėl galimų tyrimų ar gydymo, taip pat viltis, kad problema išsispręs savaime be papildomų pastangų“, – sako gydytoja.
Atgraso žinojimo baimė
Susiję straipsniai
Šeimos gydytoja pasakoja dažniausiai iš pacientų girdinti, kad šie kreiptis į medikus delsė bijodami sužinoti, jog serga rimta liga. Kiti mano, kad simptomai laikini ir juos nurašo nuovargiui, stresui, amžiui ar intensyviam darbui.
„Taip pat pasitaiko įsitikinusių, jog jei skausmas ar diskomfortas nėra stiprus, tai reiškia, kad problema nėra rimta. Deja, tokie įsitikinimai dažnai lemia pavėluotą kreipimąsi, kai liga jau būna pažengusi pernelyg toli ir jos gydymas būna kur kas sudėtingesnis“, – dėsto J. Zeidotaitė-Marmokienė.
Jos teigimu, daugelis ligų, tokių kaip padidėjęs kraujospūdis, cukrinis diabetas ar kai kurios onkologinės ligos gali ilgą laiką vystytis beveik nepastebimai.
„Paprastai tariant, organizmas turi gebėjimą prisitaikyti ir kompensuoti pokyčius, todėl žmogus ilgą laiką gali jaustis pakankamai gerai. Tačiau tuo metu liga dažnai tyliai progresuoja ir daro žalą organizmui. Būtent todėl savijauta ne visada yra patikimas rodiklis realiai sveikatos būklei įvertinti“, – pabrėžia „Antėja“ medikė.
Kodėl profilaktika svarbi
Medikės teigimu, kiekvienam žmogui svarbu reguliariai tikrintis sveikatą net ir nejaučiant jokių nusiskundimų, nes daugelis ligų ilgą laiką vystosi be aiškių simptomų.
„Profilaktiniai sveikatos patikrinimai leidžia ne tik anksti nustatyti ligas, bet ir įvertinti rizikos veiksnius. Anksti pastebėjus pokyčius dažnai pakanka gyvenimo būdo korekcijų ar minimalaus gydymo“, – teigia J. Zeidotaitė-Marmokienė.
Vizitų metu gydytojai gali paskirti nuodugnius kraujo tyrimus, išmatuoti kraujospūdį, įvertinti cholesterolio bei gliukozės kiekį kraujyje, išrašyti siuntimus pas specialistus ar rekomenduoti papildomus tyrimus, jei to reikia.
Tuo tarpu vengdami patikrų, pasak jos, prarandame galimybę ligas „pagauti“ pačioje jų vystymosi pradžioje ir dažnai kreipiamės jau tada, kai reikalingas sudėtingesnis, ilgesnis ir brangesnis gydymas.
„Svarbiausia žinutė – sveikatos klausimų geriau neatidėlioti. Vizitas pas gydytoją nebūtinai reiškia blogas naujienas ar sudėtingą gydymą. Dažnai tai tiesiog galimybė pasitikrinti, pasitarti ir būti ramiems dėl savo sveikatos. O jei problema vis dėlto nustatoma, ankstyvas jos išaiškinimas leidžia laiku imtis veiksmų ir išvengti rimtų pasekmių ateityje. Sveikata yra ilgalaikė investicija, kuri visada atsiperka“, – pabrėžia šeimos gydytoja.