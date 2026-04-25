Ministrė M. Jakubauskienė apie Kauno Krikščioniškųjų gimdymo namų likimą: „Ieškosime geriausių sprendimų“

„Diskusija dėl Kauno Krikščioniškųjų gimdymo namų vyksta jau kurį laiką. Sveikatos apsaugos ministerijoje (SAM) mes iš tiesų esame atviri diskusijai ir susitinkame su visų suinteresuotų pusių atstovais ir žmonėmis, išgirstame skirtingus matymus ir tariamės, išgirsdami poreikį, ypatingai – šeimų ir moterų, gauti sveikatos paslaugas vertybiškai ir kultūriškai labiausiai priimtinoje aplinkoje“, – ketvirtadienį Vyriausybės valandos Seime metu kalbėjo ministrė.
„Šiandien, atliepdama ir tą viešą diskusiją, ir poreikį, galiu patvirtinti, kad esame numatę sudaryti iš suinteresuotų pusių tokią patariamojo pobūdžio, pagarbos gyvybei paslaugų kultūrą stiprinančią grupę, kurios užduotis ir būtų aptarti klausimą, kaip būtų galima veiksmingiausiai spręsti apskritai gyvybę gerbiančios paslaugų kultūros platesnę plėtrą sveikatos sistemoje“, – sakė M. Jakubauskienė.
Kaip skelbta, kovo pradžioje buvo pradėti rinkti parašai dėl sprendimo nuo rugsėjo Kauno Krikščioniškuosiuose gimdymo namuose teiktas paslaugas perkelti į Kauno LSMU ligoninės Akušerijos ir ginekologijos klinikas.
Peticija, kurią pasirašė daugiau nei 12 tūkst. asmenų, siekiama sustabdyti šį procesą ir rasti gimdymo namus išsaugoti galinčius sprendimus.
Savo ruožtu sveikatos apsaugos ministrė M. Jakubauskienė pažymi, jog įstaiga nėra uždaroma, o joje vyravusi kultūra esa bus skatinama ir toliau.
„Kauno Krikščioniškųjų gimdymo namų uždarymas nevyksta. Vyksta paslaugų perkėlimas (…) iš vienos vietos į kitą, į Klinikinės ligoninės patalpas. Tas perkėlimas kelia didžiausią nerimą ir susirūpinimą suinteresuotoms pusėms“, – Seime kalbėjo ministrė.
„Klausimo aštrumą tikrai matome ir diskutuojame su visomis grupėmis. Tikrai ieškosime geriausių sprendimų, kaip vystyti tą paslaugų teikimo kultūrą, kuri yra pageidautina šeimoms“, – aiškino ji.
ELTA primena, kad dabartinė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Kauno ligoninės Akušerijos ir ginekologijos klinika „Krikščioniškieji gimdymo namai“ yra sudaryta iš dviejų skyrių – Akušerijos ir Ginekologijos. Taip pat klinikoje veikia ir Naujagimių bei Anesteziologijos reanimacijos poskyriai. Vykdomos ambulatorinės konsultacijos, veikia akušerijos dienos stacionaras.
Nuo rugsėjo planuojama akušerijos paslaugas iš šios įstaigos perkelti į Kauno LSMU ligoninės Akušerijos ir ginekologijos klinikas.
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM)Marija Jakubauskienėgimdymo namai
Rodyti daugiau žymių