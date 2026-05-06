Hantavirusu užsikrėtęs kruizinio laivo keleivis gydomas Ciuriche

„Šveicarijoje vienam asmeniui nustatytas hantavirusas“, – teigiama ministerijos pranešime.
Jame taip pat nurodoma, kad vyras gydomas Ciuricho universitetinėje ligoninėje (USZ).
„(Ši ligoninė – ELTA) yra pasirengusi spręsti tokius atvejus, gali prižiūrėti pacientą ir užtikrinti personalo bei visų pacientų saugumą“, – priduria ministerija.
Jos teigimu, pavojaus Šveicarijos visuomenei šiuo metu nėra.
Pasak ministerijos pranešimo, balandžio pabaigoje vyras su žmona grįžo iš išvykos į Pietų Ameriką „po kelionės kruiziniu laivu, kuriame buvo užfiksuota keletas hantaviruso atvejų“.
Laivas „MV Hondius“ pasaulio dėmesio centre atsidūrė šeštadienį, kai Jungtinių Tautų (JT) sveikatos agentūrai buvo pranešta, kad jame mirė trys keleiviai, įtariama – nuo hantaviruso. Tai reta liga, paprastai plintanti per užsikrėtusių graužikų šlapimą, išmatas ir seiles.
Su Nyderlandų vėliava plaukiojantis laivas balandžio 1 d. išplaukė iš Pietų Argentinos, ir nuo sekmadienio buvo išmetęs inkarą prie Žaliojo Kyšulio krantų.
Šveicarijos ministerija nepatikslino, kada Ciuriche gydomas vyras paliko laivą.
Teigiama, kad jis pastebėjo simptomus po grįžimo, kreipėsi į šeimos gydytoją ir vėliau nuvyko į USZ tolesniam tyrimui.
„Ženevos universitetinės ligoninės (HUG) laboratorijoje atliktas tyrimas parodė teigiamą hantaviruso rezultatą“, – teigiama pranešime.
Jame priduriama, kad „eina kalba apie Andų virusą“ – vienintelę hantaviruso atmainą, kuri gali plisti tarp žmonių. Taip pat pabrėžiama, kad „užsikrėtimas įmanomas tik per artimą kontaktą“.
Ministerija teigė mananti, kad dėl šios priežasties „tolesnių atvejų atsiradimas Šveicarijoje yra mažai tikėtinas“. Pasak ministerijos, paciento žmonai simptomai nepasireiškė, tačiau ji atsargumo sumetimais izoliavosi.
