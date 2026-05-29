Iš mirtino viruso apimtos šalies – svarbi žinia: užfiksuotas pirmasis toks atvejis

2026 m. gegužės 29 d. 17:04
Pasaulio sveikatos organizacija penktadienį pranešė apie pirmąjį atvejį, kai per šiuo metu Kongo Demokratinėje Respublikoje siaučiantį protrūkį pasveiko ligonis, kuriam buvo patvirtintas užsikrėtimas Ebolos virusu.
„KDR pranešė, kad gegužės 27 d. vienas pacientas pasveiko, išėjo iš ligoninės ir buvo išleistas į bendruomenę“, – žurnalistams sakė Pasaulio sveikatos organizacijos atstovė Anais Legand.
Ji teigė, kad tai buvo „pirmasis“ atvejis tarp pacientų, kuriems buvo diagnozuota Ebolos liga, tačiau pabrėžė, mananti, kad pasveikusiųjų turėtų būti ir daugiau, nes laboratorija dar nėra patvirtinusi visų tyrimų rezultatų.
„Tai pirmasis asmuo“, išleistas iš slaugos centro „po dviejų neigiamų testų rezultatų“, sakė ji.

A. Legand teigimu, nuo gegužės 15 d., kai buvo paskelbtas epidemijos protrūkis, PSO Kongo Demokratinėje Respublikoje užfiksavo 17 patvirtintų mirties nuo Ebolos atvejų ir 223 įtariamus tokius atvejus iš 125 patvirtintų ir daugiau nei 900 įtariamų apsikrėtimo atvejų.
Jokios vakcinos nuo Ebolos viruso Bandibadžio štamo, kuris yra dabartinio protrūkio priežastis, ar būdų gydyti jo sukeliamą ligą nėra.
Šio viruso štamo mirtingumas gali siekti iki 50 procentų.
Šio protrūkio metu nustatytų užsikrėtimų atveju šis rodiklis kol kas, atrodo, yra mažesnis nei 25 procentai, tačiau jis nuolat kinta.
A. Legand, kuri yra PSO techninė specialistė virusinių hemoraginių karščiavimų klausimais, pabrėžė, kad ankstyva medicininė pagalba gali žymiai padidinti išgyvenamumą.
„Tikimės, kad pasveiks daugiau žmonių“, – sakė ji.
