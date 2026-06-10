Libanietei medicinos studentei Lietuva tapo antraisiais namais

Dar vaikystėje svajojo tapti gydytoja
Ghenwa Haddad nuo mažens svajojo tapti gydytoja arba architekte. Vis tik nugalėjo pirmasis pasirinkimas.
„Mane visada žavėjo medicina, nes ji leidžia tiesiogiai prisidėti prie žmogaus sveikatos, gerovės ir sveikimo. Mano nuomone, tai viena prasmingiausių profesijų“, – sakė ji.
Vis daugiau užsieniečių ateitį kuria Lietuvoje: atsakė, kuo šalis patraukli
Netikėtas studijų kelias
Pradėjusi studijas gimtojoje šalyje, studentė dėl šalyje vykstančių neramumų ėmėsi ieškoti galimybių tęsti studijas Europoje.
Susiję straipsniai
Urologas Vilius Bosas – pacientams tarsi draugas: legendinis rankos paspaudimas ir auksinė taisyklė, kaip išvengti inkstų akmenligės
Istorijos iš ginekologės kabineto – 44-erių moteris prisipažino: „Aš dar nesubrendau motinystei“ (1)
„Vienoje šalyje kilo problemų dėl dokumentų, kitoje reikėjo vietinės kalbos žinių“, – paieškas prisiminė pašnekovė.
Apsisprendimą lėmė vieno jau Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) studijuojančio draugo klausimas. Netrukus ji pateikė paraišką ir buvo priimta.
„Pamenu, sulaukiau iš draugo klausimo, kodėl neatvykstu į Lietuvą. Dabar jaučiu, kad tai buvo likimas“, – teigė Ghenwa Haddad.
Studijų galimybės
Pasak pašnekovės, studijos LSMU pranoko lūkesčius. Ypač dėl stipraus praktinio rengimo.
„Labiausiai patinka klinikinė studijų dalis – galimybė matyti pacientus, mokytis iš realių atvejų ir dirbti ligoninėje“, – dalijosi penktakursė ir pabrėžė, jog reikalinga motyvacija, o tuomet galimybės atsiranda pačios.
Ghenwa Haddad taip pat aktyviai dalyvauja ir LSMU draugijų veikloje – yra LSMU SMD Vidaus ligų ir chirurgijos klubo pirmininkė bei LSMU studentų ambasadorė, atstovaujanti tarptautiniams studentams.
Didžiausi iššūkiai
Pasak studentės, medicinos studijos reikalauja daug disciplinos ir nuoseklumo.
„Kai kurios dienos būna tikrai nelengvos ir varginančios, bet visada prisimenu, kodėl pasirinkau šį kelią“, – sakė pašnekovė.
Didelis iššūkis buvo ir gyvenimas toli nuo šeimos – savarankiškumas, buitis ir atsakomybė už kasdienybę. Vis dėlto didžiule parama tapo nauji draugai, kurie, pasak pašnekovės, tapo lyg antra šeima.
Netikėta istorija, tapusi profesiniu posūkiu
Viena įsimintiniausių studijų laikų istorija nutiko ortopedijos ir traumatologijos paskaitos metu, kai studentė nepastebėjo naujausios informacijos, jog paskaita vyks nuotoliu.
„Atėjusi į auditoriją dairiausi bendrakursių, tačiau nesulaukusi jų supratau, kad kažkas ne taip, kažką praleidau“, – prisiminė ji.
Tačiau ši situacija baigėsi laimingai – lektorė, kuri turėjo vesti paskaitą, pakvietė neišeiti ir stebėti, pabendravo asmeniškai ir susipažino. Vėliau ta pati lektorė tapo G. Haddad mentore.
Lietuva tapo antraisiais namais
Pirmą kartą į Lietuvą atvykusi studijuoti libanietė apie šalį žinojo nedaug, tačiau Kaunas greitai tapo artimas.
„Tai saugus, ramus ir jaukus miestas. Gana greitai apsipratau. Pastebėjau, kad lietuviai turi stiprų ryšį su savo kultūra. Būtent tai įkvėpė pamilti Lietuvą“, – dalijosi studentė.
Lyginant Lietuvą ir Libaną, pašnekovės teigimu, didžiausias skirtumas – žmonių bendravimo stilius – Libane žmonės atviri ir ekspresyvūs, o Lietuvoje santūresni, bet labai nuoširdūs. Pašnekovę taip pat nustebino lietuvių stiliaus ir estetikos pojūtis.
G. Haddad Lietuvą rekomenduoja visiems savo draugams ir bičiuliams. Atvykus siūlo paragauti lietuviško maisto ir patirti „Žalgirio“ rungtynių atmosferą.
„Kiekvienas metų laikas ypatingas. Nuolat kviečiu savo draugus atvykti pažadėjusi jiems parodyti, kokia Lietuva turtinga istorija ir gamtos grožiu“, – pokalbį baigdama komplimentų Lietuvai negailėjo pašnekovė.