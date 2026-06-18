Seime priimtos įstatymo pataisos, kuriomis norima į regionus pritraukti jaunus medikus

Ketvirtadienį šią Seimo vicepirmininkės socialdemokratės Orintos Leiputės iniciatyvą palaikė 82 Seimo nariai, 23 buvo prieš, 8 susilaikė.
Įstatymas numato, kad į papildomas rezidentūros vietas priimti gydytojai rezidentai įsipareigoja baigus studijas 5 metus dirbti pagal įgytą profesinę kvalifikaciją tam tikroje apskrityje esančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje trūksta atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojų.
Sveikatos apsaugos ministras turės nustatyti tvarką, pagal kurią bus planuojamos papildomos medicinos rezidentūros vietos. Priimant į tokias papildomas medicinos rezidentūros vietas universitetai kaip priėmimo sąlygą turės prie kiekvienos vietos nurodyti apskritį, kurioje įsipareigojama dirbti baigus rezidentūrą.
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Pasak įstatymo pataisas inicijavusios Seimo vicepirmininkės socialdemokratės Orintos Leiputės, prievolės nebus, tai bus galimybė rezidentams pasirinkti.
Beje, projektą patobulinus Seimo Sveikatos reikalų komitete, atsirado aiški nuostata, kad priėmimo į medicinos rezidentūrą metu turi būti užtikrinama galimybė rinktis tarp valstybės finansuojamų, papildomų medicinos rezidentūros ir valstybės nefinansuojamų medicinos rezidentūros vietų.
Naujos įstatymo nuostatos įsigalios nuo kitų metų.
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