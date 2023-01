Vaistininkė pažėrė patarimų, kaip rūpintis akimis: padės išvengti uždegimų, paraudimų ir skausmo

„Šaltuoju metų laiku mūsų akių sveikatą neigiamai veikia daugelis veiksnių, vienas jų – temperatūrų skirtumas tarp šildomų namų ar automobilio ir oro lauke. Šildomų patalpų oras tuo pačiu yra sausas ir tai neišvengiamai veikia akis: jos ima sausėti, o žmogus – jausti diskomfortą. Be to, lauke spaudžiant šaltukui didėja akių uždegimo rizika, kurią kelia žvarbus vėjas ir siaučiantys virusai“, – aiškina J. Jankauskienė.

Ji tęsia, kad žiemą, kai tamsusis paros metas ilgas, daugiau laiko praleidžiame namuose prie išmaniųjų įrenginių, kurie skleidžią mėlyną šviesą, kenkiančią regai.

Anot vaistininkės, galima įvardyti ne tik priežastis, dėl kurių žiemą prastėja akių sveikata, bet ir apie tai įspėjančius simptomus – dažniausiai tai akių dirglumas, paraudimas, intensyvus ašarojimas ir neryškus matymas.

7 patarimai

J. Jankauskienė sako, kad savo akių sveikatą kiekvienas gali sustiprinti savarankiškai. Tereikia vadovautis šiais patarimais:

1. Atlikite akių mankštą – tai viena efektyviausių jų atpalaidavimo technikų, kuri padeda akims susidoroti su kasdieniu stresu.

Technikų yra daug ir įvairių, tad reikėtų taikyti tą, kuri tinka individualiai. Viena jų – stipriai užmerkite akis ir luktelkite kelias sekundes, tada plačiai atsimerkite ir kartokite tai 5 kartus. Arba žiūrėkite į tolį keletą sekundžių, tada žvilgsnį nukreipkite į arti esantį objektą ir tai kartokite 5 kartus.

Padėti gali ir šis būdas – užsimerkite ir apie minutę masažuokite akių vokus švelniais sukamaisiais judesiais. Sukamuosius judesius galite daryti ir akimis, vesdami žvilgsnį iš pradžių pagal laikrodžio rodyklę, o tada prieš ją.

2. Vartokite pakankamai skysčių, ypač vandens – jeigu jo trūksta organizmui, akys ima sausėti ir perštėti.

3. Mažinkite suvartojamą alkoholio ir kofeino kiekį.

„Alkoholis akims gali sukelti ne tik trumpalaikę, bet ir ilgalaikę žalą – sulėtėjusią vyzdžio reakciją, suprastėjusį gebėjimą jausti kontrastą ir padidėjusį akių sausumą bei išaugusią kataraktos ir amžinės geltonosios dėmės generacijos riziką. Kofeinas taip pat neigiamai veikia akis – jis lėtina skysčių judėjimą regėjimo sistemoje, dėl to suprastėja ir jos aprūpinimas reikalingomis medžiagomis“, – pasakoja vaistininkė.

4. Į mitybos racioną įtraukite daugiau vaisių ir daržovių, stiprinančių akis – špinatų, kopūstų, morkų, pupelių, apelsinų, mandarinų, citrinų bei mėlynių.

5. Reguliariai vėdinkite ir drėkinkite patalpas.

Vėdinkite namus bent 3 kartus per dieną po 10–15 minučių ir vieną kartą prieš miegą, o drėkinkite kelis kartus per savaitę.

Ribokite savo laiką, praleidžiamą prie išmaniųjų įrenginių. Kai naudojatės mėlyną šviesą skleidžiančiais prietaisais, pasirūpinkite tinkamu apšvietimu, o jeigu to užtikrinti nepavyksta, dažniau atlikite akių mankštą.

6. Pasitelkite į pagalbą papildomas priemones.

„Vienas efektyviausių preparatų, padedančių kovoti su akių sausumu – drėkinamieji akių lašai. Padės ir kitos priemonės, kurių sudėtyje yra svarbiausių medžiagų stabiliai akių būklei palaikyti – liuteino, vitaminų A, C, D ir E, seleno, cinko, vario, kalcio, folio rūgšties ir omega-3 riebalų rūgščių“, – teigia J. Jankauskienė.

7. Signalai, kuriuos siunčia organizmas

Vaistininkė išskiria požymius, kurie įspėja apie tai, kad gydytis namuose nebepakanka ir reikia kreiptis į gydytoją – apsunkintas regėjimas, kai vaizdas matomas tarsi per rūką, akių skausmas, jų perštėjimas, niežėjimas ir raudonumas. Taip pat vokų paburkimas ir atsiradęs jausmas tarsi akyse būtų smėlio ar kitas svetimkūnis.

„Jeigu ignoruojame organizmo siunčiamus signalus apie suprastėjusią akių sveikatą, rizikuojame savo gerove ir gyvenimo kokybe. Kai nesirūpiname savo akimis, laikui bėgant ima prastėti regėjimas, dėl to gali prireikti nešioti akinius, kontaktinius lęšius ar nuolatos vartoti vaistus ir akių lašus. Be to, didėja rizika, kad išsivystys ir įvairios akių ligos, kurios į kasdienybę įneš daug diskomforto“, – įspėja J. Jankauskienė.

Prisiminkite, akių sveikatą labai svarbu puoselėti kasdien, kaip ir reguliariai lankytis pas specialistus, kurie atliktų apžiūrą, patikrintų regą ir akių būklę.