Gydytoja oftalmologė atvirai atsakė, kas laukia iškart po regos korekcijos lazeriu

Vis dėlto pastebima, kad nors daugėjant žinių pačios procedūros bijoma vis mažiau, išlieka nerimas dėl mitais apipinto pooperacinio laikotarpio. Apie tai atvirai ir išsamiai kalbamės su Medicinos diagnostikos ir gydymo centro gydytoja oftalmologe Rasa Paulavičiene.

Kas laukia pirmosiomis dienomis po operacijos?

„Pirmąsias tris dienas po atliktos operacijos gali būti juntamas trumpalaikis diskomfortas. Tai visiškai natūralu, nes turi sugyti lazerio paveikti akies audiniai. Dėl to šiomis dienomis gali būti juntamas akių perštėjimas – kai kas tai apibūdina kaip smėlio akyse jausmą, būdingas ir padidėjęs jautrumas šviesai. Dėl to saulėtomis dienomis rekomenduojama nešioti akinius nuo saulės, taip pat ir jos apšviestose patalpose, esant poreikiui užtemdyti kambarį“, – sako gydytoja R. Paulavičienė.

Paklausta, ar gijimo laikotarpiu jaučiamas skausmas, akių ligų gydytoja sako, kad vieno atsakymo į šį klausimą nėra, mat pats skausmo suvokimas yra labai individuali patirtis. Gydytoja oftalmologė atvirauja, kad per savo darbo praktiką yra susidūrusi su įvairiais atvejais: „Kai kurie, atvykę į apžiūrą po operacijos, pasakoja, kad dar iki jos, prisiklausę aplinkinių kalbų, buvo nusiteikę kelias dienas pakentėti skausmą, o reali patirtis buvo visai kitokia, net nekilo didesnių nepatogumų.

Kiti gi net ir nedidelį perštėjimą vertina kaip tam tikrą skausmo formą ir pirmąsias kelias dienas po operacijos jaučiasi prasčiau, tačiau prireikus skausmą galima numalšinti vaistais – šiam laikotarpiui skiriami ir specialūs lašai nuo skausmo, taip pat lašinami antibiotikai.“

R. Paulavičienė atkreipia dėmesį, jog gijimo patirtis po regos korekcijos lazeriu priklauso nuo individualių žmogaus savybių, taip pat pasirinkto operacijos metodo – iki tol buvusios trumparegystės laipsnis tam įtakos neturi.

Neryškus matymas po operacijos – ar tai reiškia, kad įvyko komplikacijų?

Pasak gydytojos, įprastai minėtas diskomfortas mažėja jau po pirmosios paros ir antrą trečią dieną praktiškai išnyksta, tačiau svarbu paminėti, kad maždaug antrą parą po atliktos regos korekcijos lazeriu ima keistis matymas. Jis laikinai tampa mažiau ryškus, primena tarsi matymą pro miglą.

„Tai natūralus ir laikinas pasikeitimas, atsirandantis gyjant akies audiniams, kuris anaiptol nereiškia, kad regos korekcija nepavyko ar kilo komplikacijų. Taip įvyksta dėl to, kad, atsinaujinant lazerio paveiktam akies epiteliui, šis iš pradžių nebūna visiškai skaidrus ir skaidrėja palaipsniui.

To nereikia išsigąsti – matymas galbūt tampa ne toks komfortiškas, tačiau tikrai neišnyksta ir žmogus gali puikiausiai pats pasirūpinti savimi, vaikais ar atlikti pagrindinius buities darbus. Be to, šis pokytis trumpalaikis ir neilgai trukus matymo ryškumas sugrįžta“, – atkreipia dėmesį gydytoja oftalmologė R. Paulavičienė.

Į darbą grįžtama jau po kelių dienų

R. Paulavičienė pasakoja, kad pirmąsias kelias dienas po operacijos rekomenduojama daugiau ilsėtis, atidėti nebūtinus darbus. Priklausomai nuo darbo pobūdžio ir specifikos, į darbą galima sugrįžti jau po keleto dienų, vis dėlto jei dirbama dulkių gausioje aplinkoje ar yra rizika, kad į akis gali patekti svetimkūnių, rekomenduojama palūkėti ilgiau.

Kai kuriais atvejais nepatogumų gali kelti ir darbas iš arti, pavyzdžiui, kai tenka ilgai žiūrėti į smulkius skaičius kompiuterio ekrane, tačiau dažniausiai į įprastą darbinį ritmą žmonės po regos korekcijos lazeriu sugrįžta po 5–6 dienų.

Galutiniai rezultatai išryškėja per keletą savaičių

Pasak akių ligų gydytojos, galutinis regos korekcijos lazeriu rezultatas, t. y. geras matymas į tolį, atsiranda palaipsniui ir individualiai. „Kaip ilgiausią galimą terminą įprastai įvardijame apie 5–6 savaites, tačiau praktikoje kiekvienas atvejis labai individualus.

Kai kurie pacientai, jau atvykę apžiūrai ir nuimti apsauginį lęšį kelios dienos po operacijos, mato ir 8–9 regos patikros lentelės eilutę, kitiems reikia truputį daugiau laiko. Tačiau didžiajai daliai vadinamasis šimtaprocentinis regėjimas atsistato per kelias savaites po procedūros“, – pastebi gydytoja R. Paulavičienė.

Saugumo priemonės po regos korekcijos lazeriu

Gydytoja oftalmologė primena, kad nors praktikoje pasitaiko retai, visada egzistuoja galimos infekcijos rizika. Dėl to svarbu imtis profilaktinių veiksmų ir atidžiai klausyti gydytojo nurodymų.

„Siekiant apsisaugoti nuo galimos infekcijos, po regos korekcijos lazeriu skiriami specialūs antibiotikų lašai. Pirmąsias kelias dienas nešiojami apsauginiai kontaktiniai lęšiai. Nors ypatingų apribojimų po šios procedūros nėra ir žmogus jau po kelių dienų gali sugrįžti į įprastą gyvenimo ritmą, vis dėlto dar kurį laiką po operacijos griežtai rekomenduojama vengti baseino, pirties, maudytis atvirame vandens telkinyje, užsiimti kontaktiniu sportu, kur kyla rizika, jog į akis gali patekti bakterijų, dėl kurių vystysis infekcija“, – atkreipia dėmesį R. Paulavičienė.

Fizinis krūvis gijimo procesui įtakos neturi ir jo riboti nereikia. Jau po keleto dienų žmogus gali drąsiai užsiimti mėgstama aktyvia veikla, nekontaktiniu sportu – bėgioti, važiuoti dviračiu, vaikščioti gryname ore.