Netikėta tyrimo išvada: „blogasis“ cholesterolis apsaugo nuo klastingos ligos

Apskaičiuota, kad apie 80 mln. žmonių visame pasaulyje gyvena su glaukoma – akių liga, pažeidžiančia regos nervą. Tyliu regėjimo vagimi vadinama glaukoma nėra išgydoma.

Išskiriami šie glaukomos rizikos veiksniai: genetika, vyresnis amžius, diabetas, migrena, miego apnėja, padidėjęs kraujospūdis bei širdies ir kraujagyslių ligos.

Be to, mokslininkai nustatė, kad žmonės, turintys padidėjusį „blogojo“ mažo tankio lipoproteinų (MTL) cholesterolio kiekį, glaukoma sirgo rečiau.

Netikėta išvada apie „blogąjį“ cholesterolį

Šiam tyrimui mokslininkui pasitelkė daugiau nei 400 tūkst. 40–69 metų amžiaus asmenų sveikatos duomenis, saugomus Jungtinės Karalystės Biobanke.

Buvo matuojamas riebalų kiekis dalyvių kraujyje, o jų sveikata stebėta vidutiniškai 14 metų.

Analizę atlikę mokslininkai nustatė, kad asmenys, kurių kraujyje buvo padidėjęs DTL cholesterolio kiekis, dažniau sirgo glaukoma.

Žmonės, kurių kraujyje buvo didžiausias DTL cholesterolio kiekis, turėjo 10 proc. didesnę tikimybę susirgti glaukoma nei tie, kurių DTL cholesterolio kiekis buvo mažiausias.

Kita vertus, mokslininkai nustatė, kad tyrimo dalyviams, kurių kraujyje buvo didesnis MTL cholesterolio, bendro cholesterolio ir trigliceridų – tam tikros rūšies riebalų – kiekis, rizika susirgti glaukoma buvo mažesnė.

Tiesa, tyrėjai pabrėžia, kad šis dėsningumas pastebėtas tik tarp žmonių, kurie buvo vyresni nei 55 metų amžiaus.

Reikia nuodugnesnio tyrimo

„Glaukoma yra antra pagal dažnumą aklumo priežastis ir jos padaryta žala dažniausiai yra negrįžtama“, – paaiškino gydytojas oftalmologas Alexanderis Solomonas.

Jis atkreipė dėmesį, kad klastingos ligos pradžios žmonės dažnai nepastebi.

„Kadangi glaukoma paprastai pirmiausia paveikia paciento periferinį regėjimą, pacientas gali sirgti glaukoma daugelį metų, kol jam pasireiškia simptomai“, – sakė A.Solomonas.

Pasak jo, glaukoma gydoma siekiant sulėtinti ligos progresavimą, todėl labai svarbu ją pastebėti ir sustabdyti ankstyvose stadijose.

Mediko įsitikinimu, būtent dėl šios priežastis svarbu geriau suprasti glaukomos išsivystymo mechanizmus. Tačiau jis nėra linkęs aklai pasitikėti naujojo tyrimo išvadomis.

„Ši analizė suteikia įdomią galimybę, tačiau palieka daug neatsakytų klausimų. Norėčiau, kad būtų atliktas nuodugnesnis tyrimas, kuriame oftalmologai padėtų nustatyti konkrečius glaukomos potipius ir sunkumo laipsnį ir laikui bėgant stebėtų lipidų koncentraciją nevalgius, nes tai leistų nustatyti tikslesnę koreliaciją“, – pabrėžė A.Solomonas.

Kardiologas: nesureikšminu šio tyrimo

Naujojo tyrimo rezultatai nustebino ir kardiologų bendruomenę.

„Iš pirmo žvilgsnio didesnis lipidų kiekis turėtų būti susijęs su blogesnėmis bendromis pasekmėmis, įskaitant didesnį glaukomos atvejų skaičių“, – paaiškino Kalifornijoje (JAV) dirbantis gydytojas kardiologas Yu-Ming Ni.

„Manyčiau, kad daugiau „gerojo“ cholesterolio turėtų būti siejama su mažesniu glaukomos paplitimu, o daugiau „blogojo“ cholesterolio – su didesniu glaukomos atvejų skaičiumi“, – nuostabos dėl tyrimo rezultatų neslėpė medikas.

„Atsižvelgiant į tai, kad nėra žinomas mechanizmas, kuriuo padidėjęs DTL cholesterolio kiekis gali būti susijęs su didesne glaukomos rizika, įtariu, kad šią išvadą gali lemti kiti veiksniai.

Taip pat žinoma, kad tiek per didelis, tiek per mažas DTL cholesterolio kiekis yra susijęs su dažnesnėmis širdies ligomis. Kitaip tariant, yra toks dalykas kaip per didelis „gerojo“ cholesterolio kiekis“, – sakė Y.Ni.

Jo teigimu, klinikinis tyrimas yra vienintelis būdas užtikrintai nustatyti, ar geras cholesterolis tikrai susijęs su didesniu glaukomos atvejų skaičiumi.

„Būtų neteisinga manyti, kad didesnis DTL kiekis didina glaukomos riziką, nežinant mechanizmo ar nesuprantant klaidinančių rizikos veiksnių. Todėl nesureikšminu šio tyrimo ir toliau patarinėsiu pacientams, kad idealus DTL cholesterolio kiekis vyrams yra apie 50–60, o moterims – 60–70“, – sakė gydytojas.

Parengta pagal „Medical News Today“ inf.