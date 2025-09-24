Akių vokų uždegimas – miežis: vaistininkė pataria, ką daryti pajutus pirmuosius simptomus

Kas išprovokuoja miežį?
Mūsų akių vokuose yra daugybė smulkių liaukų, gaminančių sekretą, padedantį išlaikyti akį sudrėkintą. Kartais bakterijos, paprastai gyvenančios odoje (dažniausiai stafilokokai), patenka į vieną iš šių liaukų, ją užkemša ir sukelia infekciją – miežį, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Jis gali išsivystyti dėl padidėjusio bakterijų skaičiaus, asmeninės higienos stokos, taip pat dėl odos ligų, tokių kaip atopinis ar seborėjinis dermatitas, rožinė ar žvynelinė. Riziką didina ir gretutinės ligos.
„Pagrindinė priežastis miežiui atsirasti neretai būna ne tiek nusilpęs imunitetas, kiek higienos nesilaikymas: miegojimas su makiažu, senų ar užkrėstų kosmetikos priemonių – tušo, akių pieštuko ar skystų šešėlių – naudojimas, taip pat dažnas akių trynimas nešvariomis rankomis. Pastarasis ypač būdingas mažiems vaikams, kurie yra linkę nuolat liesti akis“, – sako vaistininkė.
Nors miežis nėra užkrečiama liga, jį sukėlusi bakterija gali būti perduota kitam žmogui ir tam tikromis aplinkybėmis taip pat sukelti uždegimą.
Gali būti kelių tipų
„Miežis gali būti išorinis, vidinis ir šaltasis. Išorinis – kai uždegimas apima riebalinę liauką ir aplinkinius audinius voko išorėje, o vidinis – kremzlinius audinius“, – aiškina I.V. Aukštikalnienė.
Tuo tarpu šaltasis miežis – tai užsitęsęs, lėtinis liaukos uždegimas. Tokiu atveju susiformuoja kietas, bet neskausmingas darinys, primenantis kapsulę.
Pirmoji pagalba pasireiškus simptomams
„Pajutus pirmuosius miežio simptomus, gydytojai rekomenduoja šiltus kompresus – pavyzdžiui, šiltą kiaušinį ar pašildytą druską maišelyje. Arbatomis ar kitais nuovirais akių trinti nereikėtų, nes papildoma drėgmė tik skatina uždegimo plitimą“, – nurodo ji.
Pasak vaistininkės, vos atsiradus miežiui akis rekomenduojama praplauti akių lašais su akišveite ar kitais uždegimą mažinančiais komponentais, taip pat reguliariai valyti vienkartinėmis steriliomis servetėlėmis, braukiant nuo akies išorės nosies kryptimi kas kelias valandas.
Jei gydymas namuose nepadeda, būtina kreiptis į gydytoją, kuris gali paskirti akių tepalą ar lašus antibiotikų bei steroidų pagrindu.
„Ūminis miežis dažnai praeina taikant vietinį gydymą, tačiau šaltasis, kitaip nei kitos formos, gydomas tik chirurginiu būdu“, – aiškina I.V. Aukštikalnienė.
Į gydytoją reikėtų kreiptis, jei miežis nepraeina per penkias–septynias dienas, atsiranda pūlingų išskyrų ar pakyla temperatūra. Pasak specialistės, žmonės neretai miežį supainioja su kitais negalavimais.
„Kartą atėjo vyras prašyti vaistų nuo alergijos paaiškindamas, kad viena akis stipriai ašaroja, paraudusi, atsiradęs skausmingas baltas darinukas. Akį jis buvo užklijavęs, tad paprašiau parodyti. Akivaizdu, jog tai buvo miežis, nors vyrui atrodė, kad suaktyvėjo pavasarinė alergija. Iš vaistinės jis išėjo jau su steriliomis servetėlėmis, uždegimą mažinančiais lašais ir pažadu, kad jei negerės ar atsiras pūlingų išskyrų, kreipsis į gydytoją“, – prisimena „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė.
Ką miežio atsiradimas sako apie organizmą?
Nuolat atsirandantis miežis gali rodyti, jog organizmo gynybinės jėgos susilpnėjusios. Tokiu atveju, anot vaistininkės, verta pasitikrinti bendrą sveikatos būklę, atlikti kraujo tyrimus, kurie padėtų nustatyti geležies, feritino ar vitamino D stoką.
„Žmonės dažnai susitelkia tik į vaistus ar akių priežiūrą, bet jeigu miežis kartojasi, problema neretai slypi giliau – svarbu įvertinti, ar pakanka poilsio, ar mityboje netrūksta svarbių maistinių medžiagų, ar nėra užleistų gretutinių ligų. Visa tai daro tiesioginę įtaką imunitetui, o nusilpus apsauginei organizmo sistemai, infekcijos pasireiškia dažniau“, – teigia I.V. Aukštikalnienė.
Vaistininkės teigimu, tinkama higiena, sveikas gyvenimo būdas ir imuniteto stiprinimas – paprasčiausi, bet veiksmingiausi būdai išvengti šio nemalonaus akių uždegimo.
