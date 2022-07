Svajojate susilaukti dukros? Pasak tyrimų, verta išbandyti vegetarišką mitybą

Išvados – neplanuotos

Notingamo universiteto mokslininkai nustatė reikšmingus vegetarų ir mėsą bei žuvį valgančių moterų gimusių kūdikių lyties skirtumus.

„Mes buvome labai nustebinti. Šios išvados buvo padarytos atsitiktinai, nes to niekada neieškojome“, – „Reuters“ sakė viena iš ataskaitos autorių Pauline Hudson.

Mokslininkai stebėjo vegetarių ir ne vegetarių motinų sveikatos rodiklius, kaip hemohlobino kiekis, rodantis kiek geležies yra motinos kraujyje, ir lygino su vaiko gimimo svoriu.

Tyrime dalyvavo 5942 nėščiosios, kurios registravosi pagal tai, ką valgo. Beveik 5 procentai iš jų buvo vegetarės – daugiau nei 250 moterų.

„Gimimų santykis Didžiojoje Britanijoje yra toks, kad 106 gimusiems berniukams tenka 100 mergaičių ir tai yra gana pastovu, – sakė Hudsonas. – Mūsų tyrimo vegetarų grupėje 100 mergaičių gimė 81,5 berniuko.“

Siekdami toliau patikrinti savo netikėtus atradimus ir padidinti mėginių skaičių iki to, ką mokslininkai vadina „statistiškai reikšmingu“ lygiu, mokslininkai pratęsė savo tyrimą dar šešiems mėnesiams, žiūrėdama tik į kūdikių lytį.

Rezultatai, apimantys dar apie 150 vegetarų moterų, buvo tiksliai tokie patys.

Priežastys nežinomos

Tyrimas taip pat parodė, kad vegetarės motinos rečiau rūkė nėštumo metu ir dažniau maitino krūtimi – 80 procentų, palyginti su 60 procentų ne vegetarių.

Šie skirtumai buvo siejami su tikimybe, kad vegetariškas ir sveikas gyvenimo būdas dažniausiai dera kartu.

Ankstesni tyrimai parodė, kad dietos, kuriose yra daug kalio, kalcio ir magnio, paskatins gimdyti daugiau berniukų, tačiau nėra įrodymų, kad vegetariškoje dietoje šių elementų būtų mažai.

P. Hudson teigė, kad mitybos poveikis šiems rezultatas nėra aiškus, tačiau ji pateikė tris galimas teorijas:

vegetariška mityba sukelia stresą moters organizmui, o tai reiškia, kad moteriški vaisiai, kurie, kaip žinoma, yra tvirtesni, išgyvena, o vyriški vaisiai žūva.

vegetariška dieta keičia makšties sekreto rūgštingumą, sukuriant priešišką aplinką spermatozoidams, turintiems vyrišką genetinę informaciją.

dietoje yra cheminių medžiagų, kurios imituoja moteriškų lytinių hormonų, tokių kaip estrogenas, veikimą.

Patvirtino ir danai

Olandijoje sklandanti legenda, kurioje teigiama jog norint susilaukti dukros reikia valgyti brokolius, riešutus ar špinatus, nėra iš piršto laužta. Tai savo tyrimu patvirtino ir patys olandai.

Jie stebėjo 172 poras, kurios norėjo susilaukti dukrų, todėl mamos mielai pasinaudojo pasiūlymu padidinti tikimybę pagimdyti mergaitę įtraukiant į savo kasdieninį mitybos racioną vaisius ir daržoves.

Teorija teigia, kad mineralų kiekis kraujyje gali paveikti neapvaisintą kiaušialąstę, todėl ji tampa imlesnė tiek vyriškoms, tiek moteriškoms chromosomoms, rašo kidspot.com

Tyrėjai išsiaiškino, kad maždaug 80 proc. tyrime dalyvavusių porų susilaukė dukterų po to, kai likus kelioms savaitėms iki pastojimo vartojo maistą, kuriame gausu kalcio ir magnio. Dieta buvo papildyta tokiais maisto produktus kaip vaisiai, sūris, žalumynai ir ryžiai. Dalyviams taip pat buvo duodami papildai ir išmatuotas kalcio bei magnio kiekis kraujyje. Be to, moterys vengė daug kalio ir natrio turinčio maisto, pavyzdžiui, bananų ir bulvių, nes, manoma, kad jie labiau tinka berniukams.

Tyrimo dalyvių taip pat buvo paprašyta pastoti tam tikru ciklo momentu – tris ar keturias dienas iki ovuliacijos.

Taip yra dėl to, kad manoma, jog „vyrų spermatozoidai“, turintys X chromosomą, yra greitesni plaukikai, tačiau taip pat greičiau miršta. Moterų spermatozoidai, turintys X chromosomą, ilgiau išlieka. Taigi, jei bandote pastoti prieš pat ovuliaciją – kai kiaušinėlis išsiskiria – gali likti tik moteriškos lyties spermatozoidai, kai kiaušinėlis nusileis žemyn ir bus apvaisintas. Tačiau šio tyrimo tyrėjai mano, kad dieta turėjo didesnį poveikį rezultatams nei pastojimo laikas.

Rezultatai buvo stulbinantys – 32 moterys baigė penkerius metus trukusį bandymą ir 26 iš jų pastojo mergaites. Šį tyrimą atlikę mokslininkai dabar ketina pažvelgti į tai, kaip „berniukams palanki“ dieta gali pakreipti dalykus priešinga linkme.

Tyrimui vadovavusi biologė Annet Noorlander sakė: „Dabar žmonės žino, kad jei jie padarys viską, ką pasiūlėme, jų šansai susilaukti mergaitės labai pagerės. Šis metodas yra eksperimentinis, bet mes įrodėme, kad jis veikia.“

Parengta pagal „Kidspot“ ir „Deseret News“ inf.