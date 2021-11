– Pirmiausia, Dovile – kodėl žiemojimui pasirinkote būtent Bali?

– Balis yra mūsų laimės kampelis. Čia esame jau ketvirtą kartą ir tikrai ne paskutinį. Žavi aplinka, šiltas klimatas, maistas – o labiausiai, įkvepiantys žmonės, kuriuos čia sutinkame. Čia apstu žmonių, kurie dirba internetu, kaip ir mes, yra sukūrę sėkmingus verslus, tad labai daug vienas iš kito išmokstame, sužinome ir apsikeičiame kontaktais. Tad mums, Balyje gyvenančių užsieniečių bendruomenė yra vienas didžiausių pranašumų. O ir vietiniai yra labai malonūs!

– Nesinorėjo išbandyti kitų šalių?

– Esame buvę ir gyvenę daugybėje pasaulio vietų, ir planuojame aplankyti jų dar daugiau, bet šįkart ir vėl nugalėjo Balio sala. Tai yra ideali vieta norint pabūti ilgesnį laiką. Kadangi čia atvykome dirbti ir toliau vystyti esamus ir naujus projektus, Balis mums idealus – traukia bendruomenė, gyvenimo paprastumas, palyginus nebrangus pragyvenimas ir žmonės.

– Kaip viską planavote – ką užsisakėte iš anksto, kuo reikėjo pasirūpinti?

– Iš anksto pasirūpinome tik su kelione susijusiais dalykais – vizomis, skrydžiu, PGR testais ir karantino viešbučiu Indonezijos sostinėje Džakartoje. Būdami ten, kur karantinavomės 5 dienas, užsisakėme viešbutį pirmoms keturioms dienoms Balyje ir pamažu pradėjome ieškoti pastovios vilos bei auklės mūsų dukrytei.

Čia viskas vyksta labai greitai – jei patinka vila, važiuoji jos pažiūrėti jau kitą dieną ir iškart apsisprendi. O vilą aplankyti gyvai tikrai būtina, ypač jei ten planuojate praleisti ilgesnį laiką. Yra daug dalykų, kurių nesimato nuotraukose – dabartinė pastato ir įrangos kokybė, triukšmas, pelėsis, uodai ir panašiai.

– Žinoma, dabar visus gąsdina pandeminė situacija – kokia ji Balyje? Ar susirgus gautumėte kvalifikuotą pagalbą?

– Susirgimų skaičius Balyje tikrai nedidelis, ypač palyginus su Lietuva. Šiuo metu Balis turi tik 10-20 COVID-19 atvejų per dieną, iš 8 mln. gyventojų. Čia įleidžiami tik pilnai pasiskiepiję žmonės, o ir dauguma vietinių jau yra pasiskiepiję. Be to, visur viešose vietose yra privaloma dėvėti kaukes.

Kalbant apie pagalbą, čia tikrai apstu privačių klinikų, kurios teikia kvalifikuotas paslaugas. Pačiai teko lankytis vieną kartą praeitos kelionės metu ir tikrai nustebino paslaugų kokybė.

– Skrydis, netrumpas, o koronaviruso apsuptyje dar ir sudėtingas – papasakokite, kaip nusigavote iki naujų namų?

– Kelionė tikrai nebuvo trumpa. Nusigauti iki Džakartos, kur turėjome karantinuotis, užtruko daugiau nei 24 val. Skridome su dviejais persėdimais Amsterdame ir Abu Dabyje. O po karantino dar laukė dviejų valandų skrydis į Balį. Tad pilnai užtrukome apie savaitę (juokiasi).

Iš tikrųjų, mums pasisekė, nes skrendant planavome karantinuotis Džakartoje 8 dienas, nes tokie buvo reikalavimai. Antrą karantino dieną sulaukėme skambučio iš viešbučio personalo, kad reikalavimai buvo sušvelninti visoje Indonezijoje ir karantinas buvo sutrumpintas iki 5 dienų.

Keliaujant teko darytis net 3 PGR testus – ir ne tik mums su vyru, bet ir mūsų pusantrų metų dukrytei. Bet viskas praėjo sklandžiai ir už savaitės jau džiaugėmės Balio saule.

– Kokios vidutinės skrydžio kainos dabar?

– Skrydžių kainos šiuo metu nėra didesnės nei įprastai. Ekonominės klasės bilietą iš Vilniaus galima gauti už apie 700 eurų.

– Kiek kainuoja būsto nuoma? Kaip radote norimus apartamentus?

– Būsto ieškojome per feisbuko grupes – ten yra tikrai daug skelbimų ir agentų, kurie vis siūlo skirtingas vilas. Jei norite nuomuotis būstą su kitais, čia taip pat lengva rasti bendraminčių. Apžiūrėjome gal kokias 10 vilų, kol atradome mus tenkinantį variantą. Beje, vila gali skambėti kaip labai prabangus dalykas, bet Balyje vilos yra įprasta ir jose gyvena didžioji dalis užsieniečių, atvykę ilgesniam laikui.

Mūsų trijų miegamųjų moderni vila mums atsieina apie 1200 eurų per mėnesį. Tačiau jeigu jūs, pavyzdžiui, keliaujate vienas ir trijų miegamųjų jums per daug, šiuo metu dauguma viešbučių dėl turistų trūkumo taiko labai dideles nuolaidas ilgalaikei nuomai. Taigi kambarį su pusryčiais ir visais kitais viešbučio malonumais galite išsinuomoti už 250-900 eurų per mėnesį priklausomai nuo viešbučio lygio.

– Papasakokite apie savo darbus, profesijas – ar nesudėtinga dirbti nebūnant Lietuvoje?

– Mes su vyru turime kelis verslus skaitmeninės rinkodaros srityje, kuriuos pilnai galime plėtoti nuotoliniu būdu. Prieš tris metus aš palikau prieš tai turėtą darbą Šveicarijoje konsultacijų įmonėje, nes norėjau susikurti gyvenimą ir karjerą, kuri leistų man darbuotis iš ten kur noriu. Tai buvo mano siekiamybė ir labai džiaugiuosi, kad šiandien taip ir gyvename.

Susikurti sau „darbo vietą“ internete ar dirbti nuotoliniu būdu šiandien yra daug lengviau nei bet kada. Ir man keista, kad daugiau žmonių to nedaro! Gyvename tik vieną kartą, tad tvirtai tikiu, jog nusipelnome išnaudoti visas galimybes, kurias mums suteikia gyvenimas. Todėl jei kažkas svajojate apie laisvę keliauti, dirbti savo ritmu iš kur nori ir negyventi nuo atostogų iki atostogų – labai paskatinčiau pradėti daugiau domėtis apie darbą internetu ir tai pabandyti!

Aš pati Lietuvoje esu įkūrusi „Gomama“ bendruomenę veiklioms mamoms, kur dalinuosi daug informacijos apie tai, kaip susikurti savo verslą ir jį užauginti, kad moterys galėtų realizuoti save ir mėgautis laisve, kurią jis duoda, jei tai yra jų siekiamybė. Mano puslapio įrašuose ir „Gomama“ tinklalaidėje tikrai rasite ir nemažai informacijos apie tai, kokius darbus galima dirbti nuotoliniu būdu. Pastebiu, jog esamoms ir būsimoms mamoms tai ypač aktualu.

– Kiek tai atostogos, o kiek – įprastas gyvenimas tiesiog šiltoje šalyje? Kaip skirstote laiką?

– Tai nėra atostogos. Dažnai pamatę palmes mums už nugaros, žmonės galvoja, kad atvykome atostogauti, tačiau mes čia dirbame gal net daugiau nei Lietuvoje. Tiesiog tai darome iš kitos aplinkos, o aplinkos pakeitimas bent jau mums veikia labai motyvuojančiai. Žinoma, savaitgaliais bandome pailsėti, pabūti kartu ir aplankyti vietas kuriose dar nebuvome.

– Kol dirbate, mažylę prižiūri auklė – kaip ją susiradote? Kokie buvo kriterijai ir kiek ji kainuoja?

– Auklę radome irgi per feisbuko grupę. Norėjome, kad ji kalbėtų gerai angliškai ir būtų šiltas žmogus, su kuriuo nebijotume palikti savo dukrytės. Taip pat, prieš atsirenkant kandidates susisiekiau ir su šeimomis, kuriose jos dirbo anksčiau, paklausiau rekomendacijų. Džiaugiamės radę auklę, su kuria mūsų dukrai labai linksma – jos daug laiko praleidžia baseine ir žaidimų aikštelėse su kitais vaikais (šypsosi). Balietės apskritai labai myli vaikus ir tai matosi mūsų dukrytės šypsenoje.

Gerą auklę galima rasti už 350-400 eurų į mėnesį. O rinktis yra iš ko, ypač dabar, kai dėl pandemijos užsieniečių čia sumažėję.

– Dažnai žmonės bijo ryžtis tokiam nuotykiui. Labiausiai gąsdina – išlaidos. Tai būkite atvira, kiek kainuoja pragyvenimas Balyje?

– Balyje, kaip ir visur, gali išleisti kiek nori. Priklauso nuo tavo norų, kokias pramogas renkiesi, kur valgai, kur gyveni. Sakyčiau, jog gyvenant ekonomiškai, porai tikrai galima pragyventi už 1500 eurų į mėnesį, neskaičiuojant skrydžių, brangesnių pramogų ar auklių. Vienas žmogus su 750-1000 eur į mėnesį taip pat jausis gan komfortabiliai.

Palyginimui, vietinėje kavinėje galima papietauti už 1- 2 eurus. Jei rinksitės užsieniečiams pritaikytas kavines, čia kava ir maistas kainuos apie 5-10 eurų ir daugiau. Panašiai, kaip Lietuvoje prieš penkis metus.

– Balyje daugelis keliauja motoroleriu – kaip pavyksta tai daryti saugiai su kūdikiu?

– Labai džiaugiamės, kad eismas Balyje šiandien daug ramesnis, nes beveik nėra turistų. Jei važiuojame kažkur labai arti, kartais pasiimame dukrą į motorolerį, tačiau jei kelionė ilgesnė – čia labai lengva išsikviesti taksi ir jie tikrai nėra brangūs.

– Na, ir žinoma, maistas. Visi suprantame, kad ten daug vaisių, daržovių, bet ar to užtenka?

– Čia maisto mylėtojų rojus. Balyje pilna visko – nuo egzotiškų vaisių, šviežios žuvies iki autentiškos itališkos picos ar net rusiškos baltos mišrainės. Labai priklauso nuo jūsų galimybių ir poreikių. Galbūt, į akis labiausiai krenta, daug mažesnis mėsos vartojimas. Ji čia yra labiau kaip delikatesas ir dažnai pakeičiama arba žuvimi arba vegetariškais variantais. Net ir užsisakius patiekalą su mėsa, jos įdeda labai nedaug.

– Ką patartumėte kitiems, svajojantiems apie šiltą žiemą – nuo ko pradėti, kur gauti patarimų?

– Jei tikrai svajojate apie gyvenimą kitoje šalyje, norite darbuotis nuotoliniu būdu – nebijokite to daryti! Šiandien daug įmonių leidžia savo darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu, tad jei turite darbą, kurį mylite – pradėkite nuo pokalbio su savo darbdaviu. O jei turimas darbas to neleidžia, kaip buvo mano atveju prieš tris metus – šiandien tikrai yra labai daug informacijos apie tai, nuo ko pradėti ir kaip užsidirbti pinigų dirbant internetu. Galima tapti virtualiu asistentu, teikti savo paslaugas (pvz. grafikos dizaino, socialinių tinklų administravimo, video redagavimo, kurti internetines svetaines, teikti konsultacijas), užsiimti internetine prekyba ir kt.

Daugiau Dovilės pasakojimų iš Balio rasite https://www.instagram.com/dovilesinke/