Vaikui pradėjus lankyti darželį adaptaciją išgyvena ir mamos. Pataria, kaip tam pasiruošti

– Kodėl apie tai svarbu kalbėti? Ar tikrai tai svarbu?

Jovita: Manyčiau, jog tai vienas svarbiausių dalykų – kuo daugiau apie tai sužinoti, įgyti žinių, nes su informacija ateina vis daugiau ramybės, nejaučiamas nerimas ir įtampa. Žinojimas leidžia praktikos pradžioje jaustis saugiau. Mama turi ruoštis darželiui, kaip bet kokiam didesniam gyvenimo etapui, ruoštis prisitaikyti prie adaptacijos sunkumų ne tik mažyliui, bet ir sau pačiai.

Vaikas visada jaučiasi ramiau ir adaptacija praeina sklandžiau, kai mama jaučiasi psichologiškai rami, saugi ir pasitiki apink vaiką esančia aplinka.

Kai adaptacijos pradžioje kalbamės su šeima, mamos visada klausiame – kaip ji jaučiasi? Ar yra pasiruošusi šiam etapui ir ko dar trūksta iki visiško atsipalaidavimo? Todėl mamos vis dažniau pasipasakoja, ką jaučia, kokios emocijos viduje kyla, o mes galime nuraminti, pastiprinti ir suteikti reikalingų žinių, apie tai kas laukia, kaip gali vykti.

– Kas vyksta šiame darželio etape konkrečiai su mamos savijauta? Kodėl mamai sunku atsiskirti nuo vaiko?

Beatričė: Mama turi ruoštis darželiui, kaip bet kokiam kitam didesniam gyvenimo įvykiui. Apgalvoti iš anksto, įvertinti savo ir šeimos resursus bei galimybes, pasiruošti prisitaikyti prie pokyčių, adaptacijos sunkumų, šiek tiek numatyti į ateity. Dažnai tai vyksta savaime per įsivaizdavimą, susijusios informacijos skaitymą, panašių istorijų iš aplinkos girdėjimą. Ir mama, ir vaikas jausis ramiau, kai atsiras pasiruošimo naujam etapui pojūtis.

Kai vaikas pradeda lankyti darželį, mamos gyvenimas vėl stipriai keičiasi. Jis visai neseniai keitėsi, kai atsirado vaikutis, teko trumpam sustabdyti savo įprastą gyvenimą ir kurti naują, kartu su kūdikiu. Ir staiga – vėl pokytis, nes į senąjį gyvenimo etapą grįžti į nebepavyksta, jis paprasčiausiai išaugtas ir nebetinka, o naująjį dar reikia kurti.

Tai ir naujas motinystės etapas, kai tenka išeiti iš simbiotinio santykio su vaiku. Mama su kūdikiu būna tarsi susiliejusi, ji viską daro kartu, eina paskui vaiką, besąlygiškai atliepia savo vaiko poreikius. Su darželiu tenka pereiti atsiskyrimą ir vaiką išleisti į išorinį pasaulį, o pačiai vėl labiau kurti savąjį.

Atsiskirti yra sunku, nes tai, tam tikra prasme, yra ir praradimas, to gražiausio laiko su kūdikiu rankose. Tampa labai liūdna ir ilgu to susiliejimo, nors dažnai šalia to ir norisi kuo greičiau atsiplėšti. Motinystė kupina tokių dvilypių jausmų.

Kaip padėti sau, kai išleidžiate vaiką į darželį?

Kaip teigia J. Starkutė ir B. Liutikaitė tai ypatingai svarbus etapas – pagalvoti, daugiau žinoti apie savo savijautą šiame etape ir sąmoningai su juo padirbti siekiant jaustis puikiai: