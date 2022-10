Nevaisingumo diagnozė Rasos nepalaužė: dabar šeimos namuose šurmulį kelia 3 sūnūs

O gal ketvirta mergaitė?

„Triukšmas neatsiejama mūsų šeimos dalis, – juokiasi mama. – Tylos namuose praktiškai nebūna niekada. Na, truputį meluoju, būna, kai telefonai vaikų rankose, bet kadangi telefonai tik du, vaikai trys, o dalintis nelabai norisi, turbūt suprantate, kad tai dar viena proga pasipykti. Auginame pakankamai aktyvius vaikus, todėl ir negali tikėtis kad namuose tvyros tyla.“

Ji prisipažįsta, kad klausimas – kada bus ketvirta mergaitė, ganėtinai dažnas, bet Rasa su vyru niekad neatmetė tokios galimybės.

„Kartais būna tokių silpnumo akimirkų, kai pagalvojame ir apie ją, ketvirtąją mergaitę. Iki to momento, kai įvyksta berniukų peštynės namuose. Tada greitai viskas apsiverčia ir pagalvoju, kad ką čia aš išsigalvoju, kokią dar mergaitę? O jeigu vėl berniukas...“, – kvatoja Rasa.

O klausinėjantiems apie mergaitę ji pasiūlo pagloboti dienai kitai tris brolius, kad suprastų, ką reiškia auginti tiek aktyvių vaikinų.

Pareigas dalijasi perpus

R. Sankauskienė prisipažįsta, kad nuo vaikystės jautė stiprų motinystės instinktą. Aišku, tuomet atrodė, kad šios pareigos vienas malonumas be jokio didesnio vargo ir tik susilaukusi sūnų suprato, koks tai sunkus darbas.

„Vizijose – visi darbai savaime pasidaro, o tu sėdi kartu su vaikais ir pieši ar kažką konstruoji. Pirma, namų ruošos darbai patys nenusidirba, o net ir prisėdus su jais – visi kartu jie tikrai nepiešia, o jeigu ir piešia, tai du ant lapų, trečias ant sienų“, – sarkazmo nestokoja moteris.

Ji su vyru vaikų priežiūrą dalijasi perpus – vienas nuveža ryte į ugdymo įstaigas, kitas pasiima. Vienas pasiima iš būrelių, kitas gamina vakarienę ar tvarko buitį. Tėtis savaitgaliais leidžia mamai pailsėti, o pats su sūnumis išlekia pramogauti.

Pasisekė iš trečio karto

Nors būti trijų sūnų mama ne atostogos kurorte, bet R.Sankauskienė džiaugiasi pagaliau turinti tai, apie ką ilgai svajojo – didelę šeimą.

„Šiai dienai džiaugiuosi, kad nesustojau pusiaukelėje ir kad pavyko man jį tokį kalnuotą įveikti. Užtruko tikrai ilgai. Beveik 7 metai iki Kasparo gimimo. Iki to gyvenau su diagnoze „nepaaiškinamos kilmės nevaisingumas“, todėl nebuvo aišku kada ir kaip susilauksiu vaikų“, – prisimena šiaulietė.

Tuo metu ji su vyru gyveno Jungtinėje karalystėje, bet atsakymų nesuteikė ir begalė atliktų tyrimų, gydymas medikamentais, nepasiteisino ir intrauterininės inseminacijos (IUI) būdu atlikta apvaisinimo procedūra. Pora nenuleido rankų ir po trečio apvaisinimo mėgintuvėlyje (IVF) šeima sulaukė džiugios žinios.

Lietuvoje medicina geresnė

„Antrąjį kartą pastojau dar nespėjus apie tai net pasvajoti. O ypač, pastoti natūraliai. Brolius skiria vos 1 metai ir trys savaitės – tam nebuvau pasiruošusi nei fiziškai, nei psichologiškai. Kūdikiai du, o tu beveik visą dieną su jais viena. Buvo tikrai sudėtingas laikas, bet matyt ne per sudėtingas, kad praėjus vos keliems metams suplanavome trečią brolį, kurio irgi susilaukėme pastojus natūraliai“, – neįtikėtina istorija dalijasi Rasa.

13 metų gyvenę Jungtinėje Karalystėje apvaisinimo procedūras šeima nusprendė atlikti Lietuvoje ir džiaugiasi savo pasirinkimu – gydytojai buvo puikūs, o pora dar spėjo pasinaudoti valstybės teikiamu daliniu finansavimu IVF procedūrai: „Dabar kiek žinau to jau nebėra. Nors galėtų. Nevaisingų porų dėl to nesumažėjo.“

Ji pabrėžia, kad Jungtinėje karalystė medikų požiūris į pacientus atsainesnis, eilėse tenka laukti mėnesius, o viskas, kaip Rasa sako, gydoma paracetamoliu: „Būdavo kol sulauki eilės pas gydytoją, tekdavo per naują kartoti tuos pačius tyrimus, kuriuos jau dareisi, nes anie, ankstesni jau nebegaliodavo.“

Linki gyventi gyvenimą

Paklausta, kaip jautėsi milijonus kartų girdėdama „neprarask vilties“, „viskas bus gerai“, Rasa prisipažįsta, kad vyrui taip ją raminant „tik nepasiduok“ atrodė neteikiantys realios pagalbos, bet vis tiek pasėjantys vilties daigelį, kad gal iš tiesų viskas pavyks.

„Net ir dabar, kai jau tikrai viskas gerai, kitiems linkiu to pačio geriausio sakydama, kad „viskas bus gerai, tik nepasiduok“. Aš pati, tuo metu atlikdama trečiąjį pagalbinį apvaisinimą, po pirmojo IVF persileidimo, su visiškai paskutiniu mano turimu šaldytu embrionu, be vilties, be noro, dariausi paskutinį pagalbinį apvaisinimą ir vis dar kažkur viduje tikėjausi stebuklo tapti mama“, – prisipažįsta ji.

R. Sankauskienė, poroms, kurios šiuo metu eina šiuo sunkiu keliu linki gyventi gyvenimą – neišeikvoti visų jėgų, minčių ir energijos galvojimui, kaip susilaukti vaikų.

„Tai turbūt didžiausia mano klaida kurią aš dariau tuo metu. Vaikai atsiras – ar jūsų pačių, biologiniai ar ne, bet jie atsiras. Čia tik laiko klausimas“, – ramina ji.

Tvarka, kaip kariuomenėje

Šiuo metu Rasa savo gyvenimo akimirkomis dalijasi instagramo tinklo paskyroje „Netobula mama“, kurioje ji su gausiu sarkazmo žiupsniu pasakoja savo gausios šeimos gyvenimo akimirkas.

„Kartais galvoju, kad galėjau visa tai pradėti ir anksčiau. Na, bet yra kaip yra. Ši mano kalbėjimo maniera jau turbūt nestebina tų, kurie yra įsitraukę į tą mūsų, kaip aš sakau „šeimos cirką“, kurį stebi diena iš dienos. Iš pradžių buvo tokios taip sau „apie nieką“ nuotraukos, o vėliau įtraukiau į tai ir šeimą“, – šypteli R. Sankauskienė.

Ji prisipažįsta, kad kalbėjimo maniera, kurioje ji atvirai ir ironiškai kalba apie asmeninį gyvenimą, atsirado iš patirtų išgyvenimų.

Pavyzdžiui, „Ant nosies trim aštuoni ir suvokiu, kad mano jaunystė paaukota nervams nesusilaukiant vaikų ir nervams auginant vaikus“, rašo paskyroje Rasa.

Aišku, ne visiems sarkazmas priimtinas, bet moteris prisipažįsta, kad vaidybos čia mažai – taip ji kalba ir išjungus kamerą: „Nemoku ir nenoriu nutylėti tai, kas man nepatinka, išreiškiu savo nuomonę tokią kokia ji yra. Nesistengiu kažkaip apeiti ir įtikti. Gal dėl to ir patinku.“

Pokalbio pabaigoje ji prisipažįsta, kad jų namai kartais primena kariuomenę – „kaip pasakiau taip ir turi būti“, nors ne visada pavyksta su vaikinais susitarti.

„Taip sakant, ilgai jų laukdama – nepraskydau. Nesu ta stereotipinė „super mama“, kuri šokinėja aplink. Myliu juos visus ir tai kartoju kasdien, bet jeigu neklauso, žino, kad geriau nesimaišyti man po kojomis“, – kvatoja Rasa.

Ar trys sūnūs ją pakeitė? R. Sankauskienė atšauna, kad tikrai nėra nelaimingesnė dėl to, kad aplink ją vien vyrai: „O ateityje, tikiuosi, jie mane visi nešios ant rankų.“

Rasos šeimos nuotykius galite sekti www.instagram.com/netobula_mama/