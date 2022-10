Išskirtinių gyvūnų ūkį turinti Genutė įsitikinusi, kad augdami kaime vaikai galva lenkia miestiečius

Kaime praleistos gražiausios akimirkos

Šiuo metu Genutė su vaikais ir draugu gyvena netoli tų vietų, kur savaitgalius ir atostogas leisdavo pati – mokyklą lankiusi Kaune, kur gyveno jos močiutė, moteris labiausiai džiaugdavosi tuomet, kai grįždavo namo pas tėvus ir į savo kaimą. Vieną vasarą net savo ožką augino!

Vadybos srityje Kaune dirbanti moteris miesto taip ir neprisijaukino – su dvynukų, sūnaus ir dukros, tėvu apsistojo pušingose Neries pakrantėse, dar iki vaikų gimimo augino putpeles, triušius. Prieš ketverios metus moteris tapo našle – vyras dar spėjo nusipirkti pirmąsias vištas.

„Tos buvo paprastos, bet vėliau užmačiau šilkines vištas. Radęs laiko, pradedi skaityti, domėtis, vis daugiau atrandi, o ir vaikams įdomus užsiėmimas“, – šypteli Genutė.

Praėjo keletas metų, moters gyvenime atsirado draugas, kuris skatino neapleisti pomėgio naminiams paukščiams, taip atsirado dar įvairesnių veislių, dabar ji augina ir tokias, kurios deda kiaušinius žaliu lukštu.

„Nedaug turime, gal 200 suskaičiavus visas. Avyčių planavome kelias, bet dabar auginame 28“, – kvatoja moteris.

Visa tai – tik pomėgis, nes iki gimdymo ir vaiko auginimo atostogų Genutė sukosi ir senajame darbe Kaune.

Augintinių nevalgo

Savo meile gyvūnams G.Petrulevičiūtė dalijasi feisbuko paskyroje „Iš naminių paukščių gyvenimo“.

„Man tokie jie visi faini – pafilmuoju, pafotografuoju, feisbuke pasidalinu. Supratau, kad gal ne visiems mano draugams įdomūs tie gyvūnai, tad susikūriau naują profilį, norisi, kad daugiau žmonių pamatytų“, – šypsosi daugiavaikė mama.

Dabar ji ne tik vaizdais iš ūkio dalijasi, kuomet, pavyzdžiui, būrys mažų ančiukų seka paskui šeimininkę su kūdikiu vežimėlyje, išėjusią pasivaikščioti, bet ir patarimų negaili. Ji aprašo įdomesnes naminių paukščių veisles, aptaria jų auginimo subtilybes ir dalijasi idėjomis.

„Antys turi didžiulę paklausą dėl invazinių šliužų – žmonės nusiperka kelias ir paleidžia kieme, darže taip gelbėdami derlių. Kitais metais planuoju ir didesnį būrį, nes paklausa viršijo pasiūlą“, – džiaugiasi ji.

Nė vienas gyvūnas šiame ūkyje nėra auginamas dėl mėsos – Genutė prisimena, kaip vienais metais gaidžių daug prisiperėjo, draugas išpjovė, sušaldė, bet valgyt taip ir nekilo ranka, teko atiduoti.

„Auginant visus šios gyvūnus pasikeičia požiūris į maistą, į taip, kaip jis atsiranda“, – paaiškina ji.

Gražiosios avys

Naujausios ūkio gyventojos Kerry Hill avys, kurių Lietuvoje yra vos keliuose ūkiuose, o pati G. Petrulevičiūtė bandą, surinktą iš skirtingų ūkių, atsivežė iš Nyderlandų.

„Sužavėjo jų išvaizda – jos net murzinos atrodo labai fotogeniškai. Su avimis mažiau vargo nei su paukščiais – gali kas antrą dieną jas šerti, bet eini, nes ten būdamas medituoji, šnekiesi su jomis. Šitos veislės avys nėra laukinės, jos meilios, nebėga nuo žmogaus, o vietoje to prieina pauostinėti, ką kišenėje turi“, – pasakoja Genutė.

Kol kas iš avių didžiausia nauda – vilna, kurią moteris ruošiasi išplauti ir atiduoti verpimui. Tokios avys puikiai tinka landšaftui prižiūrėti, nes pasirūpina laukine žole, o joms pačioms auginti rūpesčių nėra daug.

Geriausios atostogos namuose

Pandemijos laikotarpiu, kai vaikai mokėsi nuotoliu, moteris mokėsi taip pat – įgijo ūkininko pažymėjimą ir traktoriaus vairuotojo pažymėjimą.

„Tikėjausi, kad apstos ūkio reikalai, nes nėštumas paskutinį mėnesį buvo sunkus, bet labai padėjo vaikai. Gimus mažyliui, jie labai suaugo, daug ką išmoko – gali ir valgyt padaryti, ir pečių pakurti, ir gyvūnais pasirūpinti, o aš šia motinyste labai mėgaujuosi, niekur neskubu“, – džiaugiasi Genutė.

Ji pabrėžia, kad ūkis – labiau hobis, nes jokia aritmetika nerodo finansinės naudos.

O kaip, tokį ūkį palikus, važiuoti atostogauti?

„Niekur nevažiuojam, čia labai gerai gyvename – tos gamtos užtenka“, – kvatoja Genutė.

Po teisybei, iš anksto pasirūpinus, paukščius ir avis galima pašerti kas antrą dieną, tai kai labai norisi nulėkti į pajūrį ar kitur – problemų nėra, šeima renkasi kelionę su viena nakvyne. Su vaikais ir į Jungtinę karalystę moteris važiavo – tąkart rado, kas gyvūnėlius paglobojo, bet dažnai tos pagalbos ir nereikia.

Mama – pavyzdys vaikams

Moteris ūkyje sulaukia svečių, norinčių nusifotografuoti, vaikams mokykloje pasakojo apie ūkininkavimą ir norėtų tęsti šią šviečiamąją veiklą.

„Reikia šviesti vaikus ir apie kaimą, ir apie produktus, kurie neauga parduotuvių lentynose, ir apie tai, kad kiekvienas darbas vertas pagarbos“, – įsitikinusi ji.

Labiausiai ji džiaugiasi savo vyresnėliais, kurie auga ne šiltnamio sąlygomis.

„Gyvenimas ne tik labai gražus, bet ir žiaurus, tad reikia ruoštis tam. Manau, kad nėra gerai stengtis apsaugoti vaikus absoliučiai nuo visko. Jie žino, kad mamai neįveikiamų darbų nėra ir mama gali atlikti ir „vyriškus“ darbus, su kuriais akivaizdi akistata įvyko netekus vyro, dar daugiau jų atsirado išplėtus ūkį. Stengiuosi vadovautis posakiu „children are great imitators so give them something great to imitate“ (liet. „vaikai yra puikūs mėgdžiotojai, tai duokime jiems ką nors puikaus pamėgdžioti“). Aišku, ne visada tai pavyksta, nes nesu nei super, nei herojė, visko kasdienybėj pasitaiko, bet stengtis reikia“, – šypsosi Genutė.