– Kokios įgytos patirtys jus paskatino sukurti projektą „Magiška tvarka“?

Patricija: Kai pamačiau savo vaikystės draugę Viliją po 8 metų draugystės pertraukos, pajutau, kad jos gyvenime vyksta perversmas. Nepaisant to, kad ji yra profesionali ir labai klientų mylima namų tvarkytoja, jai gyvenime pradėjo kažko trūkti. Ji pradėjo labiau rūpintis savo vidiniu pasauliu ir pradėjo kurti naują veiklą, nedrąsiai, mažais žingsneliais, bet pradėjo! Juk ne kiekvienas išdrįsta apie tai kalbėti viešai. Todėl labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad pajutau jos energiją ir su ja susisiekiau.

Pamačiau, kaip Vilija dalinasi socialinėje erdvėje, jog veda vaikams tvarkos vakarėlį ir savo vaikus yra išmokiusi tvarkos, o jie tą tvarką dar su tokiu įkvėpimu daro! Aš likau sužavėta!

Tuomet atvažiavau pas Viliją ir mums bekalbant apie savo vizijas ir misijas labai organiškai išsirutuliojo, jog besitvarkant savo aplinkoje – tvarkosi ir žmogaus vidus. Ir atvirkščiai, kuo esi ramesnis viduje, tuo aiškiau tai matosi mūsų išoriniuose namuose.

„Juk tai tobula jungtis!“ pasakiau aš. Tvarka svarbi ne tik išorėje – bet ir viduje! O aš jau 10 metų tą ir veikiu. Tvarkau savo ir padedu kitiems tvarkytis vidinį pasaulį. Dalinuosi praktiniais įrankiais. Vedu savęs tyrinėjimo praktikas, kvėpavimus, meditacijas, garso sesijas ir pan.

– Pirmiausia, pakalbėkime apie tą emocinę švarą mūsų viduje – tik pastaraisiais metais pradėta kalbėti apie vaikų emocinį intelektą. Kodėl tai svarbu?

Patricija: Gyvenimo tempas beprotiškai greitas, visko pilna, poreikiai išaugę iki beprotybės, susistemintos programos valdo žmoniją, visur yra kontrolė ir suvaržymai. Prie visko žmogus prisitaiko, tačiau taip būna ne visada ir tai pavyksta ne visiems.

Vaikai yra ypatingai jautri ir labiausiai pažeidžiama grupė. Juk tai ateities karta, kuri dar gali išsilaisvinti iš visų diegiamų programų, sistemos, stereotipų. Kas bėga į gamtą, kas keičia gyvenimo būdą, kažkas keliauja į privačius darželius, bet juk esmė gyventi balanse, malonume ir harmonijoje.

Kaip įnešti daugiau ramybės, susikaupimo, mėgavimosi šia akimirka? Juk taip svarbu sustoti. Nurimti. Džiaugtis. Ramiai kvėpuoti. Kuo daugiau būti gamtoje, nes per dieną dvi valandas praleidžiant miške atsistato psichinė būsena. Sakysite nėra laiko? Tai pagalvokite, kiek jūs norite gyvenime patirti? Kiek norite gyventi? Ir iš vis ar mylite gyvenimą? Ar rūpinatės savo kūnu ir protu?

– Kokie požymiai rodo, kad vaiko viduje tos tvarkos yra mažai?

Patricija: Išsiblaškymas, nerimas, nemiga, pyktis, nemokėjimas atpažinti ir išsakyti savo jausmų ir dar daugybė kitų.

– Kokie metodai padeda tai susitvarkyti?

Patricija: Mes praktikuojame „Mindfulness“ ( sąmoningumo ugdymo) metodus, sakralaus garso terapiją, meditaciją, dainavimą, šokį, akių kontaktą, mokome priimti jausmus ir juos išreikšti bei paleisti emocijas.

– Kalbant apie išorinę tvarką – kodėl vieni vaikai tvarkingi iš prigimties, o kiti atvirkščiai, rodos, viską po savęs palieka? Kas lemia?

Vilija: Su genais nepakovosi (juokiasi). Mano šeimoje taip pat skirtingi vaikai ir ne visi vienodai tvarkingi. Nežinau, ar yra tikslas ieškoti priežasčių kas tai lemia, manau geriau ieškoti būdų kaip parodyti vaikui priežastis dėl ko verta. Kam ji jam reikalinga? Kuo jam naudinga būti tvarkingoje aplinkoje? Ką gero tai jam atneš? Ir kai tai dažnai kartosime, aiškinsime vaikai supras. Taip ir su asmenine higiena, vaikams aišku kodėl reikia valyti dantis ar plauti rankas ir jie tai daro. Taip pat ir su tvarka.

– Nuo kada vaikus galima mokyti tvarkos?

Patricija: Nėra vieno visiem tinkamo amžiaus, nuo kada galima vaikus mokyti tvarkos, bet mūsų nuomone, kai vaikas jau moka vaikščioti, gali ir tvarkytis. Pavyzdžiui, išmesti šiukšlę į šiukšliadėžę, padėti žaislą į vietą, batukus nusiavus padėti į lentyną.

Tiesa, kuo mažesni vaikai tuo daugiau žaidimų, dainelių ir džiaugsmo šokių reikia įtraukti į tvarkymosi procesą, tačiau ateityje tai atsiperka su kaupu. Vaikui augant dauguma tvarkymosi užsiėmimų tampa savaime suprantami ir tokie darbeliai kaip išsiplauti puodelį ar nuvalyti stalą tampa įprasti ir atliekami be pastangų. Tam reikia daug kantrybės, bet tai puikus indėlis į ateitį.

– Kokios dažniausios tėvų klaidos tai darant?

Patricija: Viena iš didžiausių klaidų – tėvai nori visko iš karto ir dar tobulai. Turime visus nuvilt, bet to nebus. Vaikai kaip ir visko savo gyvenime išmoksta po truputį ir kai tam ateina laikas, todėl versti vaikus daryti tai ko jie nesugeba, gadina ne tik santykius tarp vaikų ir tėvų, bet ir menkina vaiko savivertę.

Dar viena tėvų klaida – pertvarkymas, perdarymas ir kritika. Jei vaikas sutvarkė, vienintelis būdas jį išmokyti sutvarkyti gerai yra pagirti ir kitą kartą vėl prašant tai padaryti pasakyti viską, ką prieš tai padarė ne taip, bet to neakcentuojant. Tiesiog, atkreipti į tai dėmesį be priekaištų, be nusivylimo ir be tokių frazių kaip „aną kartą nepadarei“, „praėjusį kartą blogai buvo“ ar panašiai.

– Jei nesitvarko – skatinti ar bausti?

Patricija: Jokiu būdu nebausti. Bausmės vaikams kelia norą priešintis ir atvirkščiai – skatinimais galime pasiekti viską ko norime. Tvarka yra vienas iš socialinių įgūdžių, kurį įgauname visų pirma savo šeimoje, matant pavyzdį, todėl visų pirma reikia visa tai daryti patiems.

Antra, kantriai vis priminti ir priminti vaikams parodant, padedant, bet ne darant už juos. Pavyzdžiui pasikloti lovą. 1,5 ar 2 metų vaikui nebus paprasta pasikloti lovą pačiam, bet galima klojant savo lova pasikviesti į pagalbą ir bežaidžiant, kartu ją pakloti. Pamatysite, po kelių kartų, vaikas pats pakvies jus kloti lovą kartu ir kai jau bus pajėgus pasikloti savąją tai jam neatrodys naujas nemalonus iššūkis.

– O gal tėvai turi per didelius lūkesčius?

Patricija; Neretai tėvams atrodo, jog vaikai patys turi suprasti kaip reikia atlikti tvarkos darbus ir tai sakyčiau didžiausias ir tuo pačiu labiausiai nuviliantis lūkestis.

Vilija: Dirbdama namų tvarkytoja pastebėjau, kad visi tėvai skundžiasi, jog vaikai nesitvarko arba daro tai blogai. Paklausus vaikų ar jie žino kaip tai daryti, jų atsakymas būna, kad ne visai. Tvarkytis kaip ir viso kito reikia išmokti, žinoti nuo ko pradėti, kuo valyti, kaip dažnai ir dar daug smulkmenų, tuomet vaikai lūkesčius ir išpildys. Iš tiesų, vaikams patinka ir tvarka ir tvarkytis, tuo įsitikinome vesdamos vakarėlius.

– Kokia jūsų patirtis ugdant savo vaikus – kaip jiems patinka tvarkytis?

Vilija: Ar mano vaikai moka tvarkytis – taip. Ar labai noriai tai daro – tikrai ne visada. Sūnui 16 metų ir, būsiu atvira, 6 metus nesu tvarkius jo kambario. Ar jis visada tvarkingas? Tikrai ne. Būna, kad mėtosi drabužiai, į spintą nenukeliauja švarūs rūbai, ant stalo pilna knygų, puodelių, bet atėjus penktadienio vakarui arba šeštadienio rytui sūnus visuomet susitvarko kambarį nuo a iki z.

Esame pasikalbėję, kad kartą per savaitę yra būtina sutvarkyti kambarį taip, kad ten nebeliktų susikaupusių dulkių, nešvarumų, nes tai tiesiog kenkia sveikatai. Jis žino kokia turi būti tvarka ir kuo ji jam naudinga, tokių argumentų pakanka. Dvynėms neseniai suėjo dešimt ir situacija tokia, jog viena tvarkinga iš prigimties, todėl jos stalas, spinta ir aplinka visuomet daugiau mažiau tvarkingi, ji su malonumu padeda man. Kita – meniškos sielos ir ją tvarka nelabai jaudina, bet jei prispiriam prie sienos aš arba sesė sugeba susitvarkyti ne prasčiau nei aš pati. Ne kartą esu sulaukus staigmenos, kai mergaitės sutvarko pavyzdžiui pirmąjį aukštą taip, kad net aš vertinčiau 9 balais iš 10! Bet vėlgi, jos žino kur yra visi įrankiai, kaip ir ką reikia daryti, nes daug kartų tai darėme kartu.

– Kaip galima užsisakyti edukaciją – kas joje laukia dalyvių?

Patricija: Edukacijas šiuo metu vedame mokyklose, darželiuose ir privačiuose vaikų kambariuose/erdvėse, galime atvažiuoti į gimtadienį ar kaimynų šventę, esame atviros pasiūlymams. Galima susisiekti telefonu arba Fb ir Instagrame: „Magiška tvarka“.

Vilija: Dalyvių laukia daug įdomių užsiėmimų ir atradimų, bet svarbiausia laukiame mes su Patricija, norinčios vaikams parodyti, jog tvarkymasis gali būti linksmas, įdomus ir įtraukiantis, kad tai ne bausmė, o super galia. Mažieji atras tai, kad susitvarkyti savo vidų galima paprastai ir greitai, žinant vos kelis stebuklingus būdus. Vaikai išmoks paleisti susikaupusias emocijas, atpažinti savo jausmus, atras meditacijos galią ir susipažins su savo toteminiais gyvūnais ir dar atliks daug įvairių praktikų. Vakarėliai niekuomet nebūna vienodi, mes pajaučiame vaikus ir ko jiems tuo metu reikia labiausiai. Ar daugiau pokalbių, tarpusavio ryšio, žaidimų, o gal naujų tvarkos įgūdžių ir to imamės, nes esame lanksčios, kūrybingos ir neturinčios rėmų.

– Kaip sekasi suderinti darbus ir vaikų priežiūrą? Gal čia irgi yra kokia nors tvarka?

Patricija: Tvarka reikalinga visur. Suderinti darbus, vaikų priežiūrą, namus, laisvalaikį – reikalinga disciplina, kurios ir stengiamės laikytis. Mokslo metų eigoje turime gana griežtą tvarkaraštį, kurį keičiame tik ekstra atveju, kitu atveju labai lengva pamesti ritmą ir tuomet jau niekas nieko nebespėja. Būna ir taip. Svarbu vėl grįžti į savąjį ritmą. Šeimoje turime laiką poilsiui, laiką ekranams, laiką knygoms, laiką sportui, draugams, laiką neveikti nieko taip pat ir laiką tvarkai. Tai padeda viską spėti.

– Kokie pagrindiniai patarimai – kaip palaikyti tą magišką tvarką viduje ir aplinkoje?

Patricija: Darykite viską kartu su vaikais ir sujunkite šias dvi „tvarkas“ į vieną. Gal nežinojote, bet tvarkymasis jau iš esmės veikia meditatyviai, raminančiai, todėl sutvarkius spintoje drabužius, gražiai sugula ir mintys. O jei dar padėsite sau ir vaikui prijungę tam tikras praktikas rezultatas bus nuostabus.

Vilija: Jei einate lankstyti skalbinių, pasikvieskite savo mažylį ir sukurkite jam pasaką belankstant, įsijunkite raminančios muzikos, nuoširdžiai pasikalbėkite ar išsirinkite pramogą kartu po to kai atliksite namų ruošos darbus. Pramoga gali būti visiškai minimali, pavyzdžiui, kai kartu sutvarkysime miegamą kambarį, skalbinius ar vonios kambarį (beje, turint tinkamas priemones, mažylis gali būti puikus pagalbininkas vonioje) – eisime pūsti muilo burbulų. Taip pakelsite vaikui motyvaciją, savivertę, patenkinsite bendravimo poreikį, suteiksite džiaugsmo ir dar apdovanosite! O jūs turėsite vieną tvarkingesnį kampelį namuose. Ar gali būt geresnis užsiėmimas?