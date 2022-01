Biblioteka vaikus kviečia konstruoti robotukų: nemokami užsiėmimai vyks po pamokų

Užsiėmimai skirtingų pomėgių vaikams

Robotika, mikrokompiuteriai, programavimas, kitos kūrybinės technologijos – visa tai galės „pačiupinėti“ į užsiėmimus atėję 7-13 metų vaikai. Popamokinės veiklos idėja kilo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos vyresniajam edukatoriui Ugniui Raugalui: „Angliškai panašios erdvės dažniausiai vadinamos Maker space, t.y., atviros tarpdisciplininio bendradarbiavimo erdvės kūrėjams ir gamintojams, propaguojantiems DIY (angl. Do It Yourself – t.y. „Pasidaryk pats“) kultūrą, besidalinantiems žiniomis, turima technika bei įrankiais“ – apie bibliotekoje (Trakų g.10) esančią Kūrybos laboratoriją, kurioje vyks nemokami užsiėmimai, pasakoja Ugnius.

Robotika ir programavimas su LEGO

Pasitelkdamas „LEGO Education“ serijos išmaniuosius konstruktorius jaunuosius konstruotojus edukatorius pamokys sukurti savo pirmąjį robotą ir suprogramuoti jo veiksmų seką: prie daugumai jau įprastų LEGO detalių yra jungiami specialūs varikliai bei jutikliai. Šiek tiek pažengę dalyviai lavins kūrybinius bei inžinerinius įgūdžius, bandys su edukatoriaus pagalba analizuoti iš jutiklių gaunamus duomenis ir juos pritaikyti programuodami savo sukonstruoto roboto veikimą bei įgyvendinti įvairias su tuo susijusias užduotis.

Antradieniais vyksiantys užsiėmimai skirti 7-10 m. moksleiviams.

Kūrybinės technologijos

Užsiėmimų metu moksleiviai mokysis naudotis įvairiomis taikomosiomis kompiuterinėmis programomis, lavins savo kompiuterinį bei technologinį raštingumą, naudosis įvairiais bibliotekoje turimais įrenginiais bei priemonėmis. 3D modeliavimas, paveikslėlių redagavimas ir vektorizavimas, vaizdo įrašų montavimas ar garso įrašymas ir redagavimas, plėvelių pjaustyklė, šiluminis presas, 360 laipsnių kamera, skeneris bei nuotraukų spausdintuvas – tai tik keletas pavyzdžių.

Trečiadieniais vyksiantys užsiėmimai skirti 9-11 m. moksleiviams.

Mikrokompiuteriai ir programavimas

Užsiėmimų metu moksleiviai ne tik susipažins su mikrokompiuteriais, elektronika bei programavimo pagrindais, bet ir galės džiaugtis pirmaisiais savo sukurtais veikiančiais algoritmais, stebės įvairias užduotis įgyvendinantį kišeninį micro:bit kompiuteriuką ar jo priedus, jungs nesudėtingas elektros grandines. Edukatorius kvies diskutuoti, kokių techninių sprendimų reikia norint susikurti išmaniuosius namus, supažindins su įvairiais jutikliais ar kitais mikrokompiuterių priedais, nagrinės kompiuterinių žaidimų veikimo principus. Atkakliausiems jauniesiems programuotojams galbūt netgi pavyks sukurti veikiantį grafinį žaidimą.

Ketvirtadieniais vyksiantys užsiėmimai skirti (10-13 m. moksleiviams).

Visi užsiėmimai nemokami, vyks antradieniais – ketvirtadieniais 15.15-16.15 val., dėl srautų valdymo būtina išankstinė registracija telefonu 85 261 37 09 arba el.p. kuryboslaboratorija@amb.lt.