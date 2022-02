Marijampolės moksleivių kūrybos centras (toliau tekste Centras) pastarųjų dviejų metų laikotarpiu iškilo kaip feniksas iš pelenų, teikdamas miesto vaikams plataus profilio programų įvairovę nuo etninės kultūros pažinimo iki gilių fotografijos ar virtualios realybės klajonių.

Kuo gi ypatingas šis Centras?

Nuo 2020 m. vasario mėnesio pasikeitus Centro administracijai ir persikėlus į naujai restauruotas patalpas (pagal įgyventą projektą „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Marijampolėje“) Centras sparčiai ėmė plėsti savo veiklą, sukūrė daug naujų programų, atnaujino ugdymo priemonių bazę, pritraukė stiprių pedagogų, kurie vaikams ne tik organizuoja kokybišką užimtumą, bet ir ugdo jų saviraiškos, savivertės savybes, o tai yra svarbus veiksnys vaikų savijautai bei mokymosi sėkmei.

Jeigu žvelgtume į kiekybinius šio Centro rodiklius, per pastaruosius dvejus metus Centre neformalaus ugdymo programose šiuo metu dalyvauja virš 700 mokinių, kai tuo tarpu 2020 m. sausio mėnesį jų buvo vos 300.

Per pastaruosius metus vaikų ir jaunimo užimtumui sukurta 20 naujų neformaliojo vaikų švietimo programų, perplanuotose patalpose įrengtos modernios, kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės.

Kiekvienam miesto vaikui nuo mažiausio iki didžiausio galime pasiūlyti jų poreikius ir pašaukimą atliepiančias programas: krašto pažinimo, fotokūrybos, Lego robotikos, šokio studijos, gitaristų, jaunųjų šaulių, menų laboratorijos, keramikos ir kt.

Šiuo metu Centre vykdomos 26 programos, atidarytos 46 įvairių krypčių grupės. Svarbu paminėti, kad didžioji dalis programų yra nemokamos, o mokestis už mokamas neviršija 8 eurų mėnesiui.

Nenorintiems prisirišti prie grafikų jauniems žmonėms užimtumą siūlome Atvirajame jaunimo centre, kur vykdome ne tik atvirąjį darbą, bet ir mobilųjį darbą kaimiškose vietovėse, miesto erdvėse, bei įvairias projektines veiklas.

Vykdomos veiklos orientuotos į jaunų žmonių interesus, įgūdžių reikalingų verslumui ir darbo rinkai ugdymą, kompetencijų kėlimą, socialinių, bendravimo ir kūrybiškumo įgūdžių tobulinimą.

Pasibaigus karantinui Centre atsirado daug jaunimo, kurie yra nusiteikę ne tik jungtis į organizuojamas veiklas, bet ir siūlo savo iniciatyvas ir nori aktyviai veikti.

Ateinančiais metais numatyta darbą su jaunimu perkelti ir į tarptautinę plotmę, nes gavome Erasmus+ finansavimą projektui „We‘ll be for youth well- being“, kurio tikslas sukurti sėkmingo darbo su jaunimu metodiką.

Užaugome! Užaugome tiek, kad atrodo čia ką tik nuo sienų išsisklaidė naujų dažų kvapas, o Centro erdvėse netelpa visos mūsų idėjos, planai ir siekiai.

Vaikų skaičius grupėse išaugo tiek, kad ateinančiais mokslo metais planuojame formuoti grupes ir registruoti naujus narius jau nuo pavasario. Tuo tarpu iki šiol kiekvienas rugsėjis Centre – nauja pradžia naujam Centro gyvenimui.

Neformalus švietimas Lietuvoje dažnai tinkamai neįvertinami ir finansavimas dažnai minimalus, nors pasaulis seniai suprato ir įvertino neformalaus švietimo svarbą.

Vis norisi priminti ir garsiai šaukti apie neformaliojo švietimo poveikį formaliajam mokymuisi, pabrėžti aiškiai matomus skirtumus perkeliamų kompetencijų ugdymo ir motyvacijos srityse.

Esame ta švietimo sritis, kuri turi palankesnes galimybes greičiau prisitaikyti prie pokyčių. Neformaliojo švietimo teikiamų paslaugų įvairovės ir kokybės užtikrinimas yra pagrindiniai Centro siekiai, nes gerai organizuotas vaikų ir jaunimo neformalusis ugdymas ir užimtumas yra būtina jaunosios kartos pozityvios socializacijos sąlyga, kurią kryptingai siekiama patenkinti.

Jauno žmogaus kaip asmenybės ugdymas yra esminis ir svarbus aspektas, kurį jis turi gauti lygiagrečiai su žiniomis ir gebėjimais. To siekiame kiekvieną dieną, čia ir dabar, dėl mūsų vaikų.