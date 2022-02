Interaktyvaus ir inovatyvaus spektaklio vaikams „Didžioji teleportacija“ premjerą nepaliko abejingų. Po sėkmingo pasirodymo patenkinti liko ne tik vaikai, bet ir jų tėveliai.

„Turiu pasakyti, kad emocijos yra pačios geriausios. Spektaklis be galo patiko, ir, kas yra svarbiausia, kad vaikai ne tik gali jį žiūrėti, bet ir patys dalyvauja veiksme. Vaikai gauna specialias apyrankes, su kurių pagalba aktyviai įsijungia į spektaklį“, – sakė „TV pagalbos“ ir kitų televizijos laidų vedėja, prodiuserė, renginių vedėja bei dainininkė G. Žemaitė, kuri spektaklyje lankėsi su trejų metų sūneliu Nikolu.

TV žvaigždė džiaugėsi, kad speklaklyje vaikai mokomi kaip saugiai elgtis internete ir kaip išvengti patyčių.

„Interaktyvus spektaklis „Didžioji teleportacija“ yra ne tik pramoga, bet ir edukacinė programa, per žaidimą mokanti vaikus tinkamai elgtis virtualioje aplinkoje. Mokome nebendrauti su nepažįstamais, neatskleisti slaptažodžių, atpažinti ir stabdyti patyčias. Be to, jaunimui vis daugiau laiko praleidžiant prie ekranų, skatiname nepamiršti fizinio aktyvumo, mokome daryti akių mankštą ir kitus sveikatingumo pratimus“, – sako naują edukacinį spektaklį pristatanti kūrėjų komanda.

Edukacinį interaktyvų spektaklį vaikams „Didžioji teleportacija“ režisuoja žinomas kino režisierius ir pedagogas Mantas Verbiejus, režisavęs didelės sėkmės sulaukusius miuziklus ir roko operas „Paryžiaus katedra“, „Jėzus Kristus superžvaigždė“, „Lituanica“, dokumentinius ir vaidybinius kino filmus, bei daugybę muzikinių vaizdo klipų.

Edukacinio šou „Didžioji teleportacija“ muzikos autorius yra kompozitorius, dainų autorius, aranžuotojas, muzikos prodiuseris, dainininkas ir buvęs grupės „B'Avarija“ narys Deivydas Zvonkus.

Pagrindinius vaidmenis edukaciniame spektaklyje „Didžioji teleportacija“ atliks teatro ir kino aktoriai Paulius Valaskevičius, Sima Tarvydaitė ir Justas Vanagas.

Abejingų nepaliksiantis interaktyvus edukacinis spektaklis vaikams „Didžioji teleportacija“ pasakos istoriją apie amžinai išsiblaškiusį profesorių H2O, kuris dienomis pardavinėja ledus, o naktimis kuria teleportacinį mechanizmą. Vieną dieną profesorius, kartu su jaunaisiais draugais Roka ir Roku, išmėgins naują išradimą ir mėgins teleportuotis į viduramžius.

Deja, supainiojus laidus, profesorius atsidurs ne praeities laikuose, o interneto žaidime. Ištikimi bendražygiai Roka ir Rokas, kartu su jaunaisiais spektaklio žiūrovais, leisis į nuotykių kupiną kelionę, kurios tikslas – išvaduoti antivirusinės programos bokšte įstrigusį profesorių H2O.

Inovatyvaus edukacinio šou „Didžioji teleportacija“ žiūrovai taip pat dalyvaus spektaklyje. Visi vaikai gaus stebuklingas jėgas suteikiančias šviečiančias LED apyrankes – žybsius, su kurių pagalba padės Rokai ir Rokui vykdyti specialias užduotis.

Jaunieji žiūrovai ne tik pramogaus, bet ir bus mokomi saugiai elgtis internete, užkirsti kelią patyčioms virtualioje erdvėje ir lavins fizinės mankštos įgūdžius. Vaikų lauks nuotaikingos dovanėlės, o po spektaklio jie galės nusifotografuoti su profesoriumi ir jo draugais.