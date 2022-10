Tyrinėjimai su vaikais: pasitikrinkite žmogaus kūno sandarą, kartu užauginkite kristalą

Mikroskopas atvers naują pasaulio suvokimą

Kodėl svarbu ne braukyti ar tapšnoti telefono ekraną, o dirbti pirštais – suimti, griebti, pajusti faktūrą, ypač vaikams? Per taktilinę (lytėjimo) informaciją jie susipažįsta su juos supančia aplinka, dėlionės ir konstruktoriai lavina smulkiąją motoriką, taip pat koncentraciją, rūšiavimo įgūdžius.

Vaikiškas mikroskopas pravers visiems mažiesiems mokslininkams. Jeigu jūsų vaikas domisi jį supančiu pasauliu, toks rinkinys bus puiki dovana. Mikroskopo priedai – stikliukai, mėgintuvėliai, pincetai, filtrai ir pan. – pravers kiekvienam, besidominčiam mokslo ir gamtos pasauliu. Ištyrinėsi plauko struktūrą, nukirpto nago kraštelį, o gal ir sudžiūvusį musės sparnelį. Atradimo džiaugsmas, nuostabas, drauge išgyventos emocijos pasaulio pažinimo kelyje įsimena ilgam ir suartina.

Tiems, kuriuos užbūrė pasaulio tyrinėjimas, siūlome pereiti į aukštesnį lygmenį – susipažinti su skaitmeninio mikroskopo privalumais. Jis prijungiamas prie kompiuterio USB jungtimi: mikroskopo galvutę nukreipę į objektą, kompiuterio ekrane matysite išdidintą vaizdą – nuo 50 iki 500 kartų!

„Pavyzdžiui, nukreipiate mikroskopą, kaip rankinį žibintuvėlį, į objektą, tarkim, popieriaus skiautelę, o kompiuterio ekrane matote vaizdą. Patogus toks mikroskopas ir tuo, jog galima padaryti itin geros rezoliucijos momentinę nuotrauką ar vaizdo įrašą.

Naudoti galima atitinkamame darbe, rengiant prezentacijas, taip pat mokykloje pristatant vaizdžiai namų darbus, praverstų toks daiktas ir aukštųjų mokyklų studentams. Prietaisas nedidelis, tad galėsite nešiotis drauge su kompiuteriu“, – teigia „Varlė.lt“ produkto vadybininkė Ineta Maksimavičienė.

Domėtis žmogaus kūno sandara – prasminga

Konstruktoriai ne tik lavina pirštus, bet svarbūs pažinimui, ypač kaip kalbama apie žmogaus kūno sandarą. Naudinga išsiaiškinti, kur yra kepenys, inkstai ir kaip išsiraizgęs žarnynas. Įdomu dar, ar kiekvienas suaugęs parodytų tikslią jų vietą organizme.

Aišku, galima pažiūrėti filmą „Youtube“, tačiau konstruktorius apie žmogaus anatomiją gali padėti viską, t. y. žmogaus organus, sudėlioti į vietas ir nenusiminti, jei nepavyks iš pirmo karto. Žmogaus kūnas yra sudėtinga sistema, susidedanti iš milijardų mikroskopinių mažų dalelių. Skeletai, raumenys, oda, o kur dar gyvybiškai svarbūs organai, kurių kiekvienas turi savo funkciją.

Kai jau būsite įvaldę organus, galėsite imtis sudėtingesnio iššūkio – surinkti žmogaus skeletą. Čia svarbus kiekvienas šonkaulis ir slankstelis bei kaulelis. Gal ne taip kūrybiška, kaip surinkti automobilį ir „Lego“ kaladėlių, tačiau pirštai ir galva dirba, o tai yra labai gerai! Be to, tokie konstruktoriai ne tik žaidimas, bet ir žinios, kurios gali praversti netikėčiausiose situacijoje. Gal po to vaikai nebepainios dilbio kaulo su blauzdikauliu?

Kortelių žaidimas „Žmogaus kūnas“ – tas variantas, kurį galėsite pasiimti į kelionę traukiniu ir žaisti. Čia rasite skirtingo sudėtingumo klausimų apie žmogaus kūno sandarą ir funkcijas: „Organai ir jų funkcijos“, „Kaulų ir raumenų sistema“, „Kas tai?“ ir „Taip ar ne?“. Žaidimas lavina atmintį, loginį mąstymą, skatina sutelkti dėmesį.

Kas pakylėtų žaidimą į kitą lygmenį? Žinios apie žmogaus anatomiją anglų kalba! Magnetinės kortelės padės mokytis ir kalbos, ir kūno sandaros: sužinosite viską apie skeletą, raumenis, organus. Neabejojame, kad bus ką veikti ir suaugusiesiems!

Užsiauginkite kristalų kolekciją

Įtraukiančius eksperimentus vaikai gali pratęsti su kristalų auginimo rinkiniu. Visą procesą galės stebėti „nuo... iki“, o užsiaugintus kristalus demonstruoti po įspūdingu gaubtu.

Besidomintiems archeologija panirti į paslaptingą pasaulį padės rinkinys, kuriuo galima sukurti įvairių fosilijų, pavyzdžiui, dinozaurų. Plastiko formelėmis molyje padarysite įspaudus, užpilsite sluoksnį gipso, o kai šis išdžius, išimsite fosiliją, kurią galėsite dekoruoti rinkinyje esančiais dažais.

Lavinamieji rinkiniai padeda smagiai pažindintis su mokslo pasauliu. Chemijos eksperimentai beveik nė vieno vaiko nepalieka abejingo. Cheminės reakcijos, stalaktitų ir stalagmitų formavimas, mėgintuvėliai, piltuvėliai, apsauginiai akiniai – tai pasaulis, kuris skatina kurti, stebėti ir perprasti reiškinius.

Kas gali žinoti, galbūt tiriamieji žaidimai paveiks vaiką taip, kad nulems jo gyvenimo krypties pasirinkimą? Niekas nežino, todėl skatinkite eksperimentuoti ir atrasti!