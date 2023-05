Edukacijos konsultantė: tėvų skyrybos vaikams iš esmės nėra tragedija, žymiai didesnė tragedija yra kitas dalykas

Pasirodo, skyrybos nėra tokios viską griaunančios, bet yra patarimas, kaip lengviau jas išgyventi, kad šis, rodos, be galo skaudus įvykis nesužeistų vaiko ir būtų kuo mažiau traumuojantis.

„Pačios skyrybos iš esmės nėra tokia tragedija, traumuojantis įvykis vaikams. Žymiai didesnė tragedija yra tėvų konfliktai iki skyrybų, o dar blogiau – jau po jų“, – kalbės V. Ivaniukaitė.

Dažnai besipykdami tėvai pamiršta apie vaiko interesus ir, pykdami vienas ant kito, vedini principų ir įžeisto ego, iš visų jėgų stengiasi apriboti vaiko bendravimą su antrąja puse. Vaida pabrėš, kodėl tai neteisingas sprendimas.

„Vaikas yra dviejų žmonių lipdinys, ir, jei vyksta skyrybos, o mes pašaliname vieną iš tėvų, faktas, kad mes vieni tą vaiką ir lipdome. Tačiau vaikui reikalingas ir moteriškas, ir vyriškas pavyzdys. Jei išsiskyrus nesinori duoti vaiko, pirmiausia reiktų sau užduoti klausimą – ar tai aš nenoriu, kad jis bendrautų, ar vaikui yra pavojinga, nesaugu? Jei vis tik atsakom į klausimą, kad vaikui yra saugu, turime susitaikyti su realybe, o jei reikia, patys keliauti pas specialistą pasižiūrėti, iš kur tiek demonų viduje ir baimės, kad dedam prioritetą sau, o ne vaikui. Juk turime neužmiršti, kad ne vaikas pasirinko skyrybas, ne vaikas pasirinko antrą šeimą ar kitą žmogų, bet mes. Turime daryti viską, kad tam vaikui būtų kiek įmanoma lengviau susitaikyti su procesais, kurių jis pats, deja, bet nepasirinko“.

Laidos metu Vaida prabils ir apie fizines bausmes ir jų žalą.

„Fizinės bausmės vaikui leidžia labai efektyviai čia ir dabar suprasti, kad to dalyko daryti negalima, bet problema su fizinėmis bausmėmis yra ta, kad vaikai supranta, jog to daryti negalima, bet nesupranta nei kodėl, nei kam, nei kaip. Tarkim, bėgti į gatvę negalima ne dėl to, kad bėgimas yra pavojingas, o todėl, kad mane lups. Tada paauglystėje mes užsisukam į tokį ratą, kad vaikai pradeda slėpti tam tikrus dalykus ne dėl to, kad tie dalykai būtų blogi, bet tik dėl to, kad manęs tėvai nemuštų. Yra galybė mokslinių tyrimų, kad fizinės bausmės žaloja, emociškai žlugdo, mes kalbame apie pasitikėjimą savimi, visas vertybes ir jų tinkamą formavimąsi, kad man labai keista, jog jas žmonės vis dar mėgsta ir aktyviai siūlo“, – aiškins V. Ivaniukaitė.

Kaip apsaugoti vaikus nuo priklausomybių? Ką daryti su žodžiu „negalima“? Jau šį antradienio vakarą, 20 val., laidoje „Bus visko“ per LNK.