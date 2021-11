Kalėdų laukiantiems vaikams – lrytas.lt ir „Žaislų planetos“ staigmenos

Individualizuoti laiškai

„Kalėdos vaikams yra ypatinga šventė – jos suvienija visą šeimą, per jas įvyksta daugybė stebuklų, o niūrus ir tamsus gruodis tampa ypatingiausiu mėnesiu per visus metus. Tai metas, kai vaikai gali mus, suaugusiuosius, išmokyti sustoti ir pastebėti magiškus mus supančius dalykus ir įvertinti leidžiamą laiką kartu, kurio niekada nebūna per daug. O projektas „Vaikų Kalėdos“ padės dar labiau patikėti Kalėdų magija“, – šypsosi rubrikos „Tėvams“ redaktorė Goda Prapuolenytė-Leonavičienė.

Bendradarbiaujant su Kalėdų seneliu, padedant darbštiems elfams Ugnei, Aleksėjui ir Karolinai nuo šiandien iki gruodžio 25 dienos lrytas.lt ir „Žaislų planeta“ stebins ne tik suaugusius, bet ir vaikus.

Kartu su tėveliais į naujienų portalą užsukę vaikai galės pabendrauti su Kalėdų seneliu laiškais – polapyje suvedus informaciją apie vaiką, nemokamai gausite individualų laišką nuo Kalėdų senelio, voką, užduotėles ir jau paruoštą šabloną atsakymui su mažylio norais ir svajonėmis, kurių labai laukia Kalėdų senelis.

Tam, kad laukti švenčių nebūtų taip sunku ir Advento savaitės skaičiuotų paprasčiau, dailininkas Donatas Bilius kviečia nerti į Kalėdų senelio nuotykius komiksuose, kuriuos nemokamai galima atsispausdinti.

Konkursas vaikams

Daugelis vaikų jaudinasi, ar tikrai jie gaus taip trokštamų dovanų. Žinoma, viską lems jų elgesys visus praėjusius metus, bet ką daryti, jei norisi bent kiek pasitaisyti? Lrytas.lt siūlo unikalią galimybę! Pirma, lrytas.lt/vaiku-kaledos/kaip-tapti-geriausiu-elfu/ pasitikrinkite, kuriame vaikų sąraše yra mažylis ir paskutinę minutę, gruodžio mėnesį pasiūlykite jam atlikti tris gerus darbus, kuriuos individualiai kiekvienam vaikui skirs pats Kalėdų senelis.

Tai garantuotas kelias ne tik gauti geresnę dovaną, bet ir pradžiuginti mamų, tėčių, senelių bei tetų širdis. Gerų darbų sąrašą paruošti gali ir patys tėvai – polapyje esančiame šablone surašykite, ką mažieji turėtų atlikti iki Kūčių, atspausdinkite ir sukurkite motyvaciją šventes sutikti nuveikus daug daugiau.

O Kūčių naktį, kai vaikus taip sunku įkalbėti eiti miegoti, o dauguma jų svajoja bent akimirką pamatyti juos aplankantį Kalėdų senelį, lrytas.lt kviečia sekti jo kelionę. Interaktyviame žemėlapyje vaikai galės pamatyti, kaip iš Laplandijos iškeliaujantis dovanų maišus prisipildęs senelis po truputį artėja link... Lietuvos. Kadangi kelionė sunki ir varginanti, todėl nepamirškite po eglute palikti pieno ir sausainių!

Žinoma, koks švenčių laukimas be išankstinių dovanų? Todėl „Vaikų Kalėdos“ visus vaikus kviečia dalyvauti „Paties geriausio elfo rinkimuose“ – tereikia pasidalinti savo geriausiais 2021 metais nuveiktais darbais ir nuopelnais ir skaitytojai bei garbinga komisija išrinks penkis labiausiai nusipelniusius, kuriems gruodžio 23 d. atiteks „Žaislų planetos“ svajonių dovanos.