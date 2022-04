Sezoniniam darbui vasarą kviečia ir 14-mečius: vos kelios sąlygos ir paaugliai gali patys užsidirbti

Prekybos tinklo personalo vadovė Vaiva Kaikarienė sako, kad prekybos tinklas vasaros sezonui ruošiasi labai intensyviai. Nors didžiausias darbuotojų poreikis vis dar jaučiamas didžiuosiuose šalies miestuose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, artėjant vasarai ne ką mažiau darbuotojų planuojama įdarbinti ir pajūrio regione esančiuose kurortuose.

Kviečia dirbti jaunimą

Prekybos tinklas kviečia jaunimą pasidomėti sezoninio darbo galimybėmis parduotuvėse ir artimiau susipažinti, kaip praktikoje veikia mažmeninė prekyba. Moksleiviai, sutinkant tėvams, gali dirbti ir užsidirbti jau nuo 14 metų, o tuo pačiu įgauti praktikos ir puikų įrašą savo gyvenimo aprašymui. Ne tik dažnam moksleiviui, bet ir studentui tai gali būti pirmas, tačiau labai naudingas susidūrimas su verslu, kuris bus vertingas ateityje, kuriant savo karjerą ir žengiant į plačią darbo rinką.

Jeigu 14-16 metų jaunuolis nusprendė dirbti, svarbu pasirašyti raštišką darbo sutartį, kuria įgyjamos darbo garantijos dėl apmokėjimo, įvykusio nelaimingo atsitikimo ir kitų atvejų. Šios sutarties vienas nepilnametis negali pasirašyti – reikalingas vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo raštiškas sutikimas. Taip pat būtina asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduota medicininė pažyma su išvada, kad jaunuolis tinkamas dirbti šį darbą.

Vyriausybės nutarimu yra numatyti darbai, kuriuos draudžiama dirbti asmenims iki 18 metų. Tai darbai, keliantys elektros poveikio pavojų ar susiję su sprogiųjų medžiagų turinčių gaminių gamyba bei tvarkymu, taip pat darbai, kurių spartą lemia mechanizmai ir kurie apmokami pagal kiekybinius rezultatus. Yra numatytas ir sveikatai kenksmingų, pavojingų fizikinių, biologinių bei cheminių veiksnių sąrašas. Į jį patenkantys darbai jaunuoliams iki 18 metų taip pat draudžiami.

Galimybės derinti darbą ir mokslą

Pasak V. Kaikarienės, su naujais sezoniniais prekybos tinklo darbuotojais sudaromos terminuotos darbo sutartys, jiems organizuojami mokymai, suteikiamos tos pačios garantijos ir darbo priemonės, sudaromos sąlygos tobulėjimui, mokamas lygiavertis darbo užmokestis. Pajūryje dirbantiems darbuotojams papildomai suteikiamas maitinimas, be to, pagal poreikį parūpinamas ir nemokamas apgyvendinimas.

„Turime apie 100 papildomų darbo vietų pajūryje, kurias galime suteikti norintiems prisijungti prie sezoninių parduotuvių komandų. Daugiausia ieškome pastiprinimo parduotuvėse – salės darbuotojų, kasininkų ir pardavėjų, taip pat gamybos darbuotojų – virėjų, kepėjų bei administracijos darbuotojų. Ieškome darbuotojų tiek visus metus veikiančiose, tiek naujose parduotuvėse, kurios atsidarys vasaros laikotarpiui“, – sako V. Kaikarienė.

Prekybos tinklas savo darbuotojams siekia sudaryti kuo palankesnes sąlygas, kurios leistų derinti darbą, laisvalaikį ir mokslus, todėl sezoniniams darbuotojams suteikiama galimybė dirbti lanksčiu darbo grafiku: „Puikiai suprantame, kad kiekvienas įmonės darbuotojas vasarą turi ir asmeninių švenčių, suplanuotų veiklų, nori atostogų, todėl darbo grafikus su darbuotojais lanksčiai deriname. Kai kurie mūsų darbuotojai, dirbantys kituose miestuose, nori dirbti ir atostogauti pajūryje, todėl vasarą savo darbuotojams suteikiame rotacijos galimybę. Tuomet deriname grafiką, kad žmogus galėtų ir pailsėti prie jūros, ir savo žiniomis papildyti kolektyvą.“

Priima ir be patirties

Prekybos tinklas „Rimi“ daugelį metų nuosekliai dirba socialinėje srityje, integruodamas visų amžiaus grupių žmones bei neįgaliuosius. Didelis dėmesys skiriamas ir jaunimo užimtumo didinimui – moksleivių ir studentų įdarbinimui. Laikiniems darbuotojams prekybos tinklas specialių reikalavimų nekelia ir įdarbinimo procedūrą organizuoja įprasta tvarka.

„Patirtis nėra būtina, nes naujiems įmonės darbuotojams organizuojame mokymus, o naudingais patarimais su naujokais mielai dalijasi mūsų ilgalaikiai darbuotojai. Vykdome atrankas lygiai taip pat, kaip ir kalbinant kandidatus dėl nuolatinio darbo. Papildomai klausiame, kada jie gali pradėti dirbti, kiek norės dirbti – ar visą sezoną ar tam tikrą laikotarpį, tai aktualu sužinoti ir įdarbinant jaunimą. Prieš įdarbindami naujus darbuotojus taip pat klausiame ar bus reikalingas apgyvendinimas“, – įdarbinimo eigą detalizuoja V. Kaikarienė.

Sezoniniam darbui prekybos tinklo atstovė ypač kviečia prisijungti jaunimą, nes tai puiki proga įgyti darbo patirties ir kartu praleisti laisvalaikį Lietuvos pajūryje. Be to, įmonė sudaro galimybes derinti mokslus ir darbą: „Turime daug pavyzdžių, kai darbuotojai sėkmingai suderina dienines ar vakarines studijas su darbu. Mes dėliojame darbo krūvius priklausomai nuo darbuotojo galimybių, o jei reikia – skiriame mokymosi atostogos.“

Norintiems yra sudaromos galimybės savo karjerą ir vasaros sezonui pasibaigus. Personalo vadovės teigimu, didžioji dalis sezoninių darbuotojų įmonėje pasilieka dirbti toliau – dalis darbuotojų persikelia į didesnių miestų parduotuves, derindami darbo vietą su studijomis, ar pereina dirbi į elektroninės prekybos skyrių.

Darbas mokslo metais apibrėžtas valandomis

Pasitaiko, kad jaunuoliai, padirbę vasarą, pasilieka dirbti ir per mokslo metus. Dirbant mokslo metais galioja įstatymo numatytas darbo valandų ir poilsio režimas. Svarbu žinoti – mokslo metais jie gali dirbti tik laisvu nuo mokymosi metu.

Mokslo metų laiku nesulaukusiems šešiolikos galima dirbti iki 12 val. per savaitę. Tai iki 2 val. per dieną mokyklos lankymo dienomis ir iki 6 val. per dieną ne mokyklos lankymo dienomis. Vaikams dirbti įstatymu draudžiama rytais prieš pamokas – nuo 6 iki 7 valandos bei vakarais ir naktį – nuo 20 iki 6 valandos (paaugliams – nuo 22 iki 6 val.).

Paauglių (16-18 m. amžiaus) darbo laiko trukmė – ne daugiau kaip 8 valandos per dieną kartu su kasdiene pamokų trukme ir ne daugiau kaip 40 valandų per savaitę kartu su pamokų trukme.