Nauji mokslininkų tyrimai apie kūdikių verksmą ramina tėvus: neverta panikuoti

Todėl visi tėvai tikisi, kad kūdikio verksmas, vadovaujantis šia kreive, sumažės. Tačiau naujame Danijoje atliktame tyrime metamas iššūkis šiam „verksmo kreivės“ modeliui ir analizuojami 17 skirtingų šalių tėvų duomenys.

„Sukūrėme du matematinius modelius, kurie pagrįstai atspindi turimus duomenis. Nė vienas iš jų neparodo, kad po penkių savaičių verksmo trukmė taip ženkliai sumažėja, kaip matyti iš anksčiau sukurtų grafikų, kurie pateikiami tėvams. Turimi duomenys rodo, kad po šešių mėnesių verksmas vis dar yra reikšminga daugelio kūdikių repertuaro dalis“, – portalui sciencedaily.com sakė Orhuso universiteto Klinikinės medicinos katedros docentė Christine Parsons.

Tyrimą atlikę mokslininkai surinko duomenis iš 57 mokslinių straipsnių, paskelbtų visame pasaulyje, kuriuose buvo fiksuojama, kiek kūdikiai verkia kiekvieną dieną.

Įprastas verkimo modelis, „verksmo kreivė“, kuria šiuo metu dažnai vadovaujasi tėvai, pagrįstas 1962 m. amerikiečių tyrimu, kuriame dėmesys sutelkiamas tik į pirmąsias dvylika vaiko gyvenimo savaičių.

„Manėme, kad būtų įdomu modeliuoti visus turimus duomenis, kad pamatytume, kokio tipo modelis geriausiai atspindi duomenis, ir patikrinti, ar tai atitinka pradinę verksmo kreivę“, – teigė pirmasis straipsnio autorius Arnaultas Quentinas Vermilletas.

Verksmas yra viena iš pirmųjų bendravimo formų, kurią kūdikiai naudoja siekdami atkreipti tėvų dėmesį ir parodyti savo poreikius. Kūdikio pažintinis ir emocinis vystymasis skatinamas, kai tėvai tinkamai reaguoja į vaiko signalus.

Nauji tėvai dažnai kreipiasi pagalbos į sveikatos priežiūros specialistus, nes nerimauja, kad jų vaikas per daug verkia. Anot C.Parsons, todėl taip svarbu, kad tiek specialistai, tiek tėvai teisingai ir tiksliai suprastų įprastus kūdikių verkimo būdus.

„Svarbu, kad gydytojai turėtų naujausius duomenis apie tai, kas yra normalu, kad galėtų geriausiai padėti. Kai tėvai mano, kad jų vaikas per daug verkia, tai gali būti siejama su neigiamomis pasekmėmis tiek tėvams, tiek vaikui“, – aiškino ji.

Plačiai naudojamas pernelyg didelio verksmo arba pilvuko dieglių apibrėžimas, kai kūdikis verkia daugiau nei 3 valandas per dieną dažniau nei 3 dienas per savaitę. Apskaičiuota, kad per pirmąsias 6 savaites po gimimo pilvuko diegliai paveikia nuo 17 iki 25 proc. kūdikių.

Orhuso universiteto mokslininkai parengė du naujus kūdikio verksmo modelius. Viename iš jų kūdikių verksmo pikas rodomas po keturių savaičių. Kitas rodo, kad kūdikiai daug ir stabiliai verkia per pirmąsias savaites, o vėliau lygis krenta. Tačiau nė vienas modelis nerodo staigaus nuosmukio, kaip buvo teigiama anksčiau.

Pasak C. Parsons, dar vienas vertas dėmesio tyrimo atradimas yra tai, kad kūdikių verksmas skiriasi net pagal šalis, kur gyvena tėvai. Turimi riboti duomenys rodo, kad vaikai iš ne Vakarų šalių, o iš tokių kaip Indija, Meksika ir Pietų Korėja, verkia mažiau nei vaikai iš anglakalbių šalių, tokių kaip JAV, Jungtinė Karalystė ir Kanada.

Parengta pagal „Science Daily“ inf.