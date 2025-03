Gavusi paramą Gintarė nuspirko žemės ir prisodino aviečių bei daržovių: „Tai buvo ne tik mano svajonė“

Gintarė Švilpaitė, jaunoji ūkininkė iš Vilniaus raj., LKU kredito unijų grupės narė, yra puikus pavyzdys, kaip tinkamas planavimas siekiant gauti finansavimą gali padėti sėkmingai įgyvendinti ūkio plėtrą, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Ji savo ekologinį daržininkystės ūkį įkūrė pasinaudojusi ES parama, skirta jaunojo ūkininko įsikūrimui, o siekdama užtikrinti tolesnę ūkio plėtrą, G.Švilpaitė nusprendė kreiptis į ILTE finansavimo partnerį dėl lengvatinės paskolos suteikimo. Gauta 25 tūkst. eurų paskola, kurios 60 proc. dalį sudarė ILTE finansavimas, leido įsigyti papildomos žemės, sodinti naujus augalus ir įrengti gamybines patalpas.

„Tai buvo ne tik mano svajonė, bet ir atsakingas sprendimas, kuris padėjo ekologinio ūkio plėtrai. Džiaugiuosi, kad paskolos gavimo procesas buvo sklandus, o specialistai padėjo parengti dokumentus ir pateikti paraišką laiku“, – dalinasi G.Švilpaitė.

Pasinaudojusi lengvatine paskola, ji įsigijo 2,5 ha dirbamos žemės ir pradėjo auginti avietes bei įvairias daržoves. Pasak jaunosios ūkininkės, didžiausias pasiekimas – naujai įrengta gamybinė virtuvė, kurioje planuoja gaminti uogienes, rauginti daržoves ir liofilizuoti uogas.

„Be šios finansinės priemonės nebūtume galėję taip greitai išplėsti savo ūkio. Gautas finansavimas padėjo ne tik auginti savo ūkį, bet ir pradėti produkcijos perdirbimą, kuris leidžia padidinti pelną ir pasiūlyti vartotojams didesnę produktų įvairovę“, – sako G.Švilpaitė.

ILTE Klientų ir finansavimo sprendimų vadovė, valdybos narė Giedrė Gečiauskienė teigia, jog kreipiantis dėl lengvatinių paskolų, jauniesiems ūkininkams svarbu kaip įmanoma anksčiau pradėti domėtis galimybėmis ir planuoti investicijas.

„Svarbu atkreipti dėmesį, jog šių paskolų gavimo procese ir paraiškų vertinime veikia dvi atskiros įstaigos – Nacionalinė mokėjimo agentūra, į kurią ūkininkai kreipiasi ir gauna pažymą, kuri nurodo jų tinkamumą kreiptis dėl paskolos, ir ILTE atrinktas finansavimo partneris, kuris atlieka kliento tinkamumo gauti paskolą įvertinimą bei suteikia finansavimą“, – sako G.Gečiauskienė.

Finansavimo galimybės priklauso nuo tinkamo pasirengimo

Pasak ILTE atstovės G.Gečiauskienės, tinkamas pasirengimas ir laiku priimti sprendimai gali lemti sėkmingą finansavimo sprendimą ir ūkio plėtrą.

„Išorinio finansavimo galimybės gali reikšmingai prisidėti prie ūkio augimo, veiklos efektyvumo ir konkurencingumo didinimo. Aktyvesnis domėjimasis suteikia galimybę ne tik geriau suprasti finansavimo sąlygas, bet ir efektyviau planuoti investicijas bei palengvinti ūkininkavimo veiklą“, – teigia G.Gečiauskienė.

Lietuvos centrinės kredito unijos projekto „Verslumo skatinimas“ vadovė Jūratė Tamošaitytė teigia, kad nors dažniausiai paraiškos dėl paskolų suteikimo pateikiamos tinkamai, vis dėl to pasitaiko atvejų, kai ūkininkai pateikia per daug optimistines prognozes, kurios nėra pagrįstos realiais skaičiavimais. Dėl to finansavimas gali būti nesuteiktas arba procesas gali užtrukti ilgiau, nei tikėtasi.

„Lengvatinių paskolų paraiškų atmetimo atvejai nėra dažni, o pagrindinės priežastys dažniausiai susijusios su verslo projektų kokybe. Kartais ūkininkai, ypač jaunieji, pateikia pernelyg optimistines verslo kūrimo ir plėtros prognozes, kurios nėra pakankamai pagrįstos, todėl projektai gali būti vertinami kaip rizikingi ir paskolos nesuteikiamos. Vis dėlto dažniausiai paraiškos yra patvirtinamos, o jei prireikia korekcijų, finansų specialistai suteikia visą reikalingą pagalbą teikiant dokumentus“, – sako J.Tamošaitytė.

Pasak ILTE atstovės G.Gečiauskienės, vienas iš svarbiausių aspektų kreipiantis dėl finansavimo – tai kokybiškai paruošta paraiška ir pateikti visi prašomi duomenys.

„Dokumentacija turi būti tiksli, o verslo planas – realistiškas ir pagrįstas aiškiais skaičiavimais. Taip pat verta skirti laiko konsultacijoms ir sužinoti visą reikalingą informaciją apie dokumentų pateikimo eigą „, – sako G.Gečiauskienė.

ILTE siūlo įvairias paskolų galimybes, kurios padeda užtikrinti konkurencingumą ir finansuoti ūkių plėtrą bei modernizaciją. Žemės ūkio finansavimo dalis nacionalinio plėtros banko portfelyje sudaro 254 mln. eurų, o praėjusiais metais buvo pasirašyta daugiau nei 1,3 tūkst. sutarčių, kurių vertė viršija 50 mln. eurų. Šiuo metu ILTE bendradarbiauja su 2,7 tūkst. žemės ūkio sektoriaus klientų ir yra pasirašiusi beveik 4 tūkst. aktyvių sutarčių.