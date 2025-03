Nors laukuose sninga, ūkininkas jau sodina bulves – pasakė, kada laukti pirmojo derliaus

25 hektarai bulvių augs po specialia agro danga

„Šiandien Kaune sninga? Tai bus geras derlius!“, – su šypsena pokalbį pradeda patyręs daržininkas S.Dambrauskas.

Naujienų portalo Lrytas kalbintas ūkininkas vienas iš daržininkystės entuziastų, nebijantis permainingų pavasario orų, todėl jis bulves sodina vienas pirmųjų Lietuvoje. Anot pašnekovo, paruošiamieji bulviasodžio darbai prasidėjo dar vasario pradžioje. Šildomame šiltnamyje į dėžes sukrautos bulvės buvo daiginamos, perrenkamos ir šiandien jau bus vežamos į laukus.

„Šiandien bandome techniką, susireguliuosime mašinas. Iš ryto dar buvo šiek tiek sušalusi žemė, todėl dar turime palaukti. Ištestavę įrangą, ryt jau pradėsime bulviasodį. Šiemet ankstyvoms bulvėms esu numatęs skirti 40 hektarų, 25 hektarus dengsiu agroplėvelėmis“, – sako S.Dambrauskas.

Bulvių ankstyvumą lemia ne trąšos

Pirmąsias ankstyvąsias bulves ūkininkas tikisi kasti pirmą birželio savaitgalį. Jis sako, kad jau susiklostė nerašyta taisyklė jas vartotojams patiekti Tėvo dienos proga. Tiesa, pirmosios lietuviškos šviežios bulvės – nepigios, jų kilogramas praėjusiais metais vasaros pradžioje kainavo apie 1,49 euro.

Vieni pirkėjai pirmo šviežio lietuviškų bulvių derliaus labai laukia, kiti – skeptiškesni. Manoma, kad tokios bulvės yra brangesnės, nes joms užaugti padeda didesnis trąšų kiekis.

Tačiau ūkininkas S.Dambrauskas iškart išsklaido šį mitą – trąšos bulvių derliaus nepaankstina, o ir žemdirbiai jų nenaudoja daugiau, nei leidžia galiojančios tvarkos. Be to, trąšos brangios, todėl jas ūkininkai naudoja saikingai.

„Pilti bet kiek trąšų mums tiesiog neapsimoka. Bulvių ankstyvumą lemia jų išankstinis daiginimas ir agrodanga“, – paaiškina daržininkas.

Itin daug rankų darbo

Pašnekovas neslepia, kad ankstyvųjų bulvių auginimas – itin daug kruopštaus darbo reikalaujantis ir nepigus užsiėmimas.

„Mes su bulvėmis žaidžiame jau nuo vasario pradžios. Supilstome jas į dėžutes, tada nešame į šildomą šiltnamį. Dabar jas krauname ant palečių, vežame į lauką, rankom bulves išimsime, vėl jas rankomis dėliosime, kad tik nenulaužtume žalių daigelių...

Tam reikia labai daug rankų darbo. Jei paprastai bulvių per dieną pasodiname 10–12 hektarų, tai tokių pačių ankstyviausių pasodiname tik 2–3 hektarus. Be to, sodinant nedaigintas bulves mums reikia 2 žmonių – traktorininko ir bulvių pylėjo, o sodinant daigintas – 20, reikia žmonių, kurie renka, pila bulves, kloja agrodangą“, – ankstyvųjų bulvių savikainos dedamąsias vardija S.Dambrauskas.