Keičia ūkių patikrų tvarką – naujovė palies mėsinių galvijų, avių ir ožkų augintojus

Pakeitus taisykles, mėsinių galvijų, avių ir ožkų augintojai, gavę iš VMVT pranešimą apie galimybę atlikti patikrą nuotoliu būdu ir tinkamų gauti paramą mėsinių galvijų, avių ir ožkų bei reikalingų pateikti dokumentų kopijų sąrašą, per 3 kalendorines dienas informaciją gali pateikti per „NMA agro“ mobiliąją programą.

Taip vietoj VMVT darbuotojų patikros vietoje klientas galvijų nuotraukas, pagal kurias būtų galima identifikuoti laikomus galvijus, ar dokumentų kopijas gali pateikti jam patogiu metu per nustatytą laiką.

NMA atkreipė dėmesį, kad nuotraukose turi būti aiškiai matoma mėsinių galvijų, avių ir ožkų spalva ir individualūs ženklinimo numeriai, nurodyti ant ausų įsagų.

Jeigu per 3 kalendorines dienas nebus pateiktos nuotraukos ir prašomi dokumentai per „NMA agro“ programą ar bus pateiktos ne visos nuotraukos ir prašomi dokumentai arba jų kokybė bus nepakankama, VMVT per 4 kalendorines dienas turės atlikti patikrą vietoje.