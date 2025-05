Nepastovūs orai – iššūkis ir pasėliams, ir ūkininkams: verčia ieškoti nestandartinių sprendimų

„Pavasarį atsinaujinus augalų vegetacijai, pasėlių kokybė buvo gera arba labai gera. Tai ūkininkams kėlė daug optimizmo formuojant skirtingų pasėlių priežiūros technologijas ir planuojant būsimą derlingumą. Tačiau esant tokiems sudėtingiems orams būtina palaukti, kol augimo sąlygos pasėliams taps palankiomis: tik tada jau bus galima taikyti priemones augimui skatinti ir stresui mažinti. Dabartinį laiką vertėtų išnaudoti planuojant būsimus sprendimus pasėlių kokybei gerinti. Nuo tinkamų ir savalaikių sprendimų priklausys tolimesnis augalų augimo ir vystymosi intensyvumas“, – sako „Linas Agro“ mikroelementų prekybos vadovas Andrius Lukoševičius.

Labiausiai nukentėjo rapsai

Kaip pastebi A.Lukoševičius, dėl šaltų orų labiausiai nukentėjo žieminių rapsų pasėliai. Pasak jo, nors didžioji dalis šių augalų – jau žydi, jie yra labai pažeisti, jų lapai ir butonai, ypač ant pagrindinių stiebų, nušalę.

„Jei šalčio poveikio buvo per mažai, kai kuriuos pasėlius pažeidė ir kruša. Be to, dalis žieminių rapsų kol kas yra nupurkšti tik vieną kartą, todėl ne visi augalai gavo svarbiausių mikroelementų. Tačiau žieminių javų pasėliai nukentėjo kur kas mažiau. Vis dėlto, jų augimas – taip pat sustojęs, sutrikęs ir maistinių medžiagų pasisavinimas iš dirvos. Šalčio pažeisti ir pupinių augalų bei vasarinių javų pasėliai. Todėl prarandame svarbų laiką, kuris taip reikalingas biomasei užauginti“, – teigia ekspertas.

Pataria ruoštis

Remiantis dabartinėmis meteorologų prognozėmis, Lietuvoje orai ims šilti jau nuo gegužės 14 d., kai naktimis sušils iki 5 laipsnių ir didesnės šilumos. Todėl sąlygos augalams, prognozuojama, augti bus kur kas palankesnės.

Anot A.Lukoševičiaus, ūkininkams vertėtų luktelėti porą dienų, ir tada imtis sprendimų, kurie sumažintų augalams tenkantį stresą ir paskatintų jų augimą.

„Augalų stresą sumažinti galima naudojant efektyvius biostimuliatorius, kurių sudėtyje yra specializuotų aminorūgščių ir jūros dumblių ekstrakto, praturtinto antioksidantais ir biologiškai aktyviais junginiais, pavyzdžiui, „Megafol“. Tokią sudėtį turintys produktai suveikia greitai ir efektyviai, o dėl jūros dumblių ekstrakto biostimuliuojantis poveikis išlieka net apie tris savaites“, – sako mikroelementų prekybos atstovas.

Kaip pabrėžia A.Lukoševičius, kiekvienai kultūrai rekomenduojamas skirtingas priemonių mišinys, apjungiantis naudingiausias pagalbines savybes. Norintiems pasiekti geriausių rezultatų ir kuo labiau sustiprinti nuo pavasario šalčių nukentėjusius pasėlius, jis rekomenduoja pasitarti su savo agronomu.

Pataria pasitelkti ir silicio preparatus

Kaip pastebi žemės ūkio specialistas, šį pavasarį kone visi pasėliai turi vienokių ar kitokių pažeidimų. Dar viena problema įvardinama ir didžiojoje Lietuvos dalyje fiksuojamas drėgmės stygius. Todėl ekspertas rekomenduoja pasitelkti siliciu praturtintus preparatus.

„Tokio tipo produktai – tinkamas pasirinkimas dabartinėmis oro sąlygomis. Žinoma, juos reikia naudoti tik pasitarus su savo agronomu, kuris rekomenduos tinkamiausią sprendimą. Vertinant bendrai, silicio pagrindu sukurtos priemonės didina natūralią augalų apsaugą, sustiprina pasėlius – jie tampa atsparesni išgulimui. Jos taip pat didina augalų atsparumą patogenams, kenkėjams ir abiotiniam aplinkos sukeltam stresui dėl šalčio, karščio, sausros ir kt. veiksnių. Tiek į šiuos, tiek ir į kitus mišinius galima įmaišyti ir fungicidus bei insekticidus: taip galėsite rečiau važiuoti su purkštuvu į laukus ir sutaupyti laiko bei išlaidų“, – teigia „Linas Agro“ mikroelementų prekybos vadovas A.Lukoševičius.

