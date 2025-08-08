Ilgėjanti rudens vegetacija verčia ūkininkus keisti strategiją: kokių sprendimų reikia šiandien?

Moksliškai patikrintus sprendimus ūkininkams siūlo BASF UAB – viena didžiausių pasaulyje cheminių medžiagų gamintoja.
Apie tai, kokią įtaką augalų būklei turi ilgėjanti vegetacija, kokie sprendimai šiandien veikia geriausiai ir kaip keičiasi herbicidų bei augimo reguliatorių naudojimas, pasakoja BASF UAB augalų apsaugos produktų rapsams ir ankštinėms kultūroms vadovas Baltijos šalyse Tomas Karkazas bei „Linas Agro“ agrotechnologijų plėtros vadovė dr. Gabrielė Pšibišauskienė.
Nėra nesvarbių veiksnių
Sėkmingas žieminių rapsų augimas labiausiai priklauso nuo to, ar jie buvo laiku pasėti, patręšti, apsaugoti nuo piktžolių ir tinkamai sureguliuotas jų augimas. Tai visuma, kurioje kiekvienas elementas svarbus.
„Planavimas prieš sėją ir integruoti apsaugos sprendimai šiandien yra kertiniai norint užtikrinti sėkmingą augalų augimą ir prisitaikyti prie nuolat kintančių sąlygų. Ūkininkai, kurie į tai investuoja, ne tik pasiekia geresnių rezultatų, bet ir užtikrina savo ūkio tvarumą bei ilgalaikę sėkmę“, – pabrėžia T.Karkazas.
Pasak „Linas Agro“ atstovės, kiekvienas agrotechnologinis procesas – nuo sėjos iki derliaus nuėmimo – yra svarbi pasėlio derliaus potencialo formavimo dedamoji dalis.
„Laikantis technologinių dėsningumų, integruotai saugant augalus bei aplinką, esant palankioms klimatinėms sąlygoms, galime pasiekti maksimalų derlių ir aukštą jo kokybę“, – teigia G.Pšibišauskienė.
Pavasario startas priklauso nuo rudeninių herbicidų
Rudeninė apsauga nuo piktžolių – tai pirmoji ir itin svarbi pasėlių apsaugos grandis, laikoma viena svarbiausių investicijų į ateities derlių. Anot G.Pšibišauskienės, kintančios rudeninės sąlygos skatina imtis rapsų pasėlių apsaugos nuo ligų ir kenkėjų pakartotinai, o pesticidus naudoti jau ankstyvuosiuose augimo tarpsniuose.
„Šiltėjant rudenims, ligos ir kenkėjai tampa vis agresyvesni, o efektyviausia apsauga nuo jų yra prevencija. Kiekvienais metais rapsų derliaus potencialą lemia tolerancija ligoms ir kenkėjams. Vis dėlto, vienos „stebuklingos“, visiems patogenams atsparios veislės ar hibrido nėra, todėl pesticidai vis dar išlieka viena iš pagrindinių pagalbinių priemonių formuoti rapsų derlių“, – sako agrotechnologijų žinovė.
Pasak T.Karkazo, naudojant BASF UAB dirvinius herbicidus Butisan® Star, Conaxis® arba Butisan® S, ūkininkai gali būti ramūs, kad pasėliai bus apsaugoti visą rudens laikotarpį.
„Piktžolės dažnai dygsta greičiau už rapsus ir pirmosios pasisavina daugiausiai maisto medžiagų iš dirvos. Jei laiku jų nesunaikinsime, rapsų pasėliai išretės, augalai nusilps, o per ilgas šaknies kaklelis dažniau iššals. Dar blogiau, nepašalintos piktžolės sukuria problemų kitų metų sėjomainos kultūroms, ypač javams. Jeigu nepavyksta sunaikinti daržinių žliūgių ir vienmečių miglių rudenį, jos atims iš rapsų maistą ir praretins pasėlius, o pavasarį tokių efektyvių produktų jų naikinimui nėra. Be to, dirvoje kaupiasi didelis sėklų bankas, dėl kurio kitais metais kviečių laukia didesni iššūkiai“, – įspėja BASF UAB ekspertas.
Pataria, kaip rudenį pasirūpinti žieminiais rapsais
Kaip paaiškina G.Pšibišauskienė, intensyvaus augimo tarpsniuose rudenį, rapsus dalinai saugant nuo fomozės pasitelkus Juventus®, dažnu atveju formuojamas ir jų augalo kūgelis.
„Šiam agrotechnologiniam darbui su boru, manganu, insekticidu, ūkininkai išpurškia ir augimo reguliatorių Caryx®. Šie minėti produktai yra garantas, kad žieminio rapso augalas bus neperaugęs ir pasiruošęs žiemos periodui. Taip pat piktžolių ir pabirų kontrolė, tinkamas šiaudų skaidymas ir pasėlio tręšimas kaip ir augimo reguliavimas, yra esminiai veiksniai lemiantys sėkmingą augalų žiemojimą“, – sako „Linas Agro“ atstovė.
Anot BASF UAB eksperto, šiandien daugelis ūkių renkasi tiesioginę sėją arba minimalų žemės įdirbimą, dėl ko javų pabiros tampa rimta problema.
„Todėl svarbu naudoti herbicidus, kuriuos galima purkšti ne tik po sėjos, bet ir tada, kai rapsai jau dygsta, arba jiems sudygus, o esant reikalui – maišyti su graminicidais. Šias išvardintas savybes atitinka BASF UAB tiekiami herbicidai Butisan® Star ir Butisan® S. Pastarieji yra veiksmingi plačiame laiko intervale – nuo sėjos iki 2–4 lapelių, o jei rapsai žūsta žiemą, šie herbicidai leidžia pavasarį atsėti platesnį augalų spektrą“, – sako T.Karkazas.
G.Pšibišauskienė paaiškina, kad patikrintas ir užtikrintas, selektyvus metazachloro ir jo derinių su kvinmeraku (Butisan® Star, Butisan® S) naudojimas žieminių rapsų technologijose yra nepakeičiamas, kontroliuojant ne tik įkyriai plintančias dirvines čiužutes, trikertes žvagines, bekvapius šunramunius, notreles, bet ir daržines žliūges, veronikas bei kibiuosius lipikus. „Norint sukontroliuoti, vaistinį godą bei kryžmažiedes piktžoles, rekomenduojama rinktis CL žieminio rapso auginimą ir pasėlio piktžolių kontrolėje naudoti Cleravo® kartu su Dash® ir šio herbicido derinį su Butisan® S.“
„Linas Agro“ agrotechnologijų plėtros vadovės teigimu, ūkiuose geriausiai pritaikomi ir išlieka tie pesticidai, kuriuos ūkininkai gali panaudoti lanksčiai.
„Jau paminėti herbicidai, augimo reguliatoriai ir fungicidai naudojami ne vieną dešimtmetį. Todėl net ir netinkamas herbicido pasirinkimas gali tapti tinkamu tik pakoregavus jo normą. Tinkamai neįvertinus kenkėjų žalos, augalai gali būti pažeisti negrįžtamai“, – paaiškina G.Pšibišauskienė.
