Tokia apverktina vasara bitininkams buvo jau seniai: „Labai liūdna“

2025 m. rugpjūčio 8 d. 14:44
Samanta Ilonytė
Šių metų vasara nedžiugina ne tik poilsiautojų, bet ir bitininkų. Dėl itin dažno lietaus ir permainingų orų medunešis Panevėžio rajone bei visoje Lietuvoje – bene prasčiausias per pastaruosius metus.
Anot Panevėžio bitininkų draugijos pirmininko Vaido Arbutavičiaus, pagrindinė blogo medunešio priežastis – nestabilūs ir šlapi orai. Nuolatinis lietus ne tik trikdė bičių aktyvumą, bet ir paveikė augalus – žydintys laukai ir pievos skyrė gerokai mažiau nektaro nei įprastai.
„Medaus šiemet mažiau. Tiek pavasarinio, tiek ir vasarinio. Tai – labai liūdina. Kai kurie bitininkai gavo tik 30 proc. tikėto medus, kiti ir tiek negavo. Orai neleido bitėms skraidyti, o augalai skyrė mažiau nektaro“, – aiškino bitininkas.
Ypač prasti buvo liepos mėnesio rezultatai, kurie paprastai laikomi vienu svarbiausių metų medunešių laikotarpių.
„Liepa mažai davė medaus, o kai kurie augalai, kurie turėjo žydėti būtent dabar, – arba visai nežydėjo, arba žydėjo trumpai ir skurdžiai“, – pridūrė jis.
Bičiulis tikisi, jog dabar žydintys grikiai dar duos naudos. Tačiau praėjusį savaitgalį praūžusioje Bitininkų šventėje vyravo liūdnos nuotaikos.
„Kiek pasikalbėjome su kitais bitininkais – visi guodžiasi tuo pačiu: mažai medaus, pelno – beveik nėra“, – atviravo draugijos pirmininkas.
