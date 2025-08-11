Ieško norinčiųjų naudotis valstybine žeme – paaiškino, kur reikia kreiptis

Prašymai gauti sutikimą laikinai naudotis laisva valstybine žeme žemės ūkio veiklai vykdyti gali būti teikiami dėl savivaldybių ir NŽT valdomų žemės plotų, kurie laikinai naudotis buvo suteikti iki 2024 m. ir kuriuose nesuformuoti žemės sklypai.
Prašymus dėl valstybinės žemės plotų suteikimo naudotis laikinai galima pateikti atvykus į NŽT padalinį, taip pat prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), elektroniniu paštu nzt@nzt.lt ir pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu (.adoc, .pdf formatu) arba pateikus pasirašyto prašymo skaitmeninę kopiją .pdf formatu.
Prie teikiamo prašymo reikia pridėti ją sudariusio asmens pasirašytą pageidaujamo naudotis laisvos valstybinės žemės fondo žemės ploto su posūkio taškų koordinatėmis schemą.
Mokestis už laikinąjį žemės naudojimąsi bus tokio pat dydžio, kaip ir už valstybinės žemės nuomą ne aukciono būdu.
Kada gali nutrūkti sutikimas?
Sutikimas naudotis laisva valstybine žeme gali nutrūkti atsiradus Žemės įstatyme numatytoms aplinkybėms. Pavyzdžiui, tokia žeme nebebus galima naudotis, jeigu bus priimtas sprendimas dėl žemės sklypų suformavimo ir asmenims perleidimo nuosavybėn, išnuomavimo.
NŽT pagal iš anksto sudarytą darbų grafiką nuolat inicijuoja žemės reformos žemėtvarkos projektų ar jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimą, siekdama suformuoti žemės sklypus ir sudaryti sąlygas asmenims žemės sklypais naudotis nuomos, o ne laikinojo naudojimo pagrindais. Informacija apie rengiamus žemės reformos žemėtvarkos projektus ar jiems prilyginamus žemės sklypų planus viešai skelbiama NŽT interneto svetainėje.
Suformuotus žemės sklypus galima išsinuomoti iki 25 metų su galimybe pratęsti nuomos terminą. Todėl žmonės, pageidaujantys naudoti valstybinę žemę kaimo gyvenamosiose vietovėse žemės ūkio veiklai, kviečiami teikti prašymus NŽT dėl šios žemės nuomos ir aktyviai dalyvauti žemės reformos žemėtvarkos projektų ar jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo procesuose.
