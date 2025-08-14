Pieno supirkimo kainos per metus Lietuvoje augo trečdaliu – sparčiausiai visoje ES

MMO duomenimis, šių metų liepos mėnesį Lietuvoje žaliavinio pieno supirkimo kainos, palyginti su praėjusių metų liepa, padidėjo 30 proc. ir siekė 48,04 cento už kilogramą.
Atitinkamai birželio mėnesį pieno kaina per metus Lietuvoje išaugo 34 proc. Kaip skelbia MMO, tai buvo sparčiausias kainų augimas tarp visų ES šalių.
Tuo metu daugelyje kitų ES šalių pieno supirkimo kainos per metus keitėsi ne taip drastiškai – jos vidutiniškai išaugo 14,2 proc., rodo MMO duomenys.
Pienassupirkimo kainaEuropos Sąjunga (ES)
