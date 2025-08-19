R. Šadžius: sprendimai dėl lengvatų ūkininikams turėtų būti koreguojami

„Tai (atšaukti Seimo priimtus sprendimus – ELTA) neatrodo stabilu, tai beje, ne tik valstybės pozicija, valstybės institucijų pozicija – verslo asociacijos taip pat nebuvo 100 proc. patenkintos priimtais pakeitimais, bet jos supranta ir daugelis verslo atstovų supranta, kad mokesčių sistemos stabilumas irgi yra didžiulė vertybė. Ir šiuo atveju pradėti atšaukinėti kažkokius pakeitimus, dėl kurių jau buvo Seime sutarta, to stabilumo nepridėtų, atvirkščiai – būsiems investuotojams sukeltų daug neaiškumų“, – žurnalistams antradienį sakė R. Šadžius.
„Dėl to teisinga taktika būtų gyventi su tais pakeitimais, (…) pasižiūrėti, kaip jie veikia“, – teigė jis.
Anot politiko, kol nėra sudaryti galutiniai susitarimai dėl naujos valdančiosios daugumos, apie konkrečias priimtos mokesčių reformos korekcijas kalbėti per anksti.
Visgi R. Šadžius pažymėjo, kad parlamentui teks keisti priimtą gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvatą iš žemės ūkio gautoms pajamoms, kuri, pasak jo, Seime „priimta impulsyviai“.
„Apie ūkininkų (GPM – ELTA) lengvatą — ją reikės taisyti vienaip ar kitaip, bet tai taip pat, matyt, bus diskusinis klausimas tarp būsimų koalicijos partnerių“, – pridūrė jis.
Seimas birželį pritarė gyventojų pajamas nuo kitų metų apmokestinti trimis progresyviais tarifais – 20, 25 ir 32 proc.
Tačiau ūkininkams bus taikomas lengvatinis tarifas, jų pajamos apmokestinamos 15 arba 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifu, priklausomai nuo to, ar ūkininkas per metus gavo mažesnes, ar didesnes nei 60 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) pajamas (maždaug 138 tūkst. eurų).
Taip pat Seimas nusprendė pakeisti nekilnojamojo turto (NT) mokestį, pakelti pelno mokestį, įvesti naujus cukraus ir draudimo mokesčius, kurių pajamos bus skirtos gynybai.
Skaičiuojama, kad mokestiniai pakeitimai kitąmet atneštų apie 250 mln. eurų papildomų pajamų, 2027 m. – virš 600 mln. eurų.