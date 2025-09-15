Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Pasaulinėse biržose rugsėjį fiksuojamas pieno produktų kainų kritimas

2025 m. rugsėjo 15 d. 12:59
Pieno produktų kainos pagrindinėse pasaulio biržose per pirmąsias rugsėjo savaites reikšmingai smuko, rodo pieno pramonės konsultavimo bendrovės CLAL duomenys.
Skelbiama, kad JAV rinkoje pieno produktų, tokių kaip sūrio, sviesto ir pieno miltelių, kainos vidutiniškai sumažėjo 4 proc., Europos Sąjungoje (ES) – 2 proc. Tuo metu pasaulinėje prekybos platformoje „Global Dairy Trade“ smuko beveik visų produktų, išskyrus sūrį, kainų indeksai.
Nyderlandų banko „Rabobank“ ekspertų teigimu, pieno produktų kainų kritimą lėmė auganti pasaulinė pieno pasiūla ir vangus jo vartojimas. Dėl šių priežasčių, anot specialistų, taip pat gali kristi iš ūkių superkamo pieno kainos Europoje, įskaitant ir Lietuvą.
Europos Komisija prognozuoja, kad 2025 m. ES pieno pristatymai išaugs beveik 0,2 proc. Komisijos duomenimis, šių metų pradžioje ES pieno produktų eksportas padidėjo dėl aukštų kainų, o tai esą galėjo turėti teigiamą poveikį ūkininkų pajamoms.
