ILTE dovanėlė ūkininkams: daliai jų žada paskolas geresnėmis sąlygomis

„Džiovinimo įkainiai dideli, o mes negalėjome parduoti nė vienos sausos tonos (grūdų – ELTA), tad už nupirktą produkciją sulaukėme ženkliai mažesnių pajamų. Apyvartinėms lėšoms labai trūkstame pinigų – apie 80 mln. eurų bendrai“, – trečiadienį Kaimo reikalų komiteto (KRK) posėdyje kalbėjo Lietuvos grūdų augintojų asociacijos (LGAA) pirmininkas Audrius Vanagas.
Jis tikino, jog šiuo metu sudėtinga rasti, kas suteiktų paskolas apyvartinėms lėšoms su mažesnėmis nei 12 proc. palūkanomis, o Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) numatytose Kaimo plėtros priemonėse siūlomas finansavimas yra pernelyg biurokratiškas ir „ne itin viliojantis“.
„Todėl ir nėra tų paraiškų daug pateikta. (...) Tad kreipėmės į ILTE, šį komitetą ir ŽŪM, kad pasiūlytume sukurti paprastesnę priemonę lengvatinėms paskoloms suteikti“, – aiškino A.Vanagas.
„ILTE yra valstybinis bankas, tad šioje vietoje, kai žemdirbiams yra ypač sunku – turi būti sukurti instrumentai, kuriais gali pasinaudoti visi“, – sakė LGAA vadovas.
ILTE valdybos narė: apyvartines paskolas svarstysime siūlyti ir ūkininkams
Nacionalinio plėtros banko valdybos narė Giedrė Gečiauskienė savo ruožtu teigė girdinti ūkininkų lūkesčius ir tikino, kad kitais metais ILTE galėtų pradėti teikti apyvartines paskolas.
„Žemės ūkio sektorius, vidutiniškai, yra gana žemos rizikos sektorius, tad jis yra vienas iš sektorių, kuriam galėtume sukurti skolinimo instrumentą iš būtent savo balansinės veiklos“, – Seimo KRK posėdyje kalbėjo G.Gečiauskienė.
„Kitų metų pirmame pusmetyje jau planuojame turėti apyvartines paskolas. Pirmiausia žiūrime į verslo segmentą, tačiau išgirdusi šios diskusijos problematiką manau, kad mums reikia plėsti savo fokusą ir prijungti žemės ūkio poreikius apyvartinėms paskoloms“, – teigė ILTE valdybos narė.
ELTA primena, kad ILTE, bendradarbiaudama su „Citadele“ banku, smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV) teikia iki 100 tūkst. eurų siekiančias mikropaskolas apyvartinėms lėšoms be turto įkeitimo.
Paskolos teikiamas pagal priemonę „Portfelinės garantijos 3“, kuri finansuojama valstybės lėšomis. Maksimalus paskolos grąžinimo terminas – 60 mėnesių.
Finansavimas prieinamas įmonėms, kurios turi mažiau nei 250 darbuotojų, jų metinė apyvarta neviršija 50 mln. eurų ir arba balanse nurodyto viso turto vertė ne didesnė nei 43 mln. eurų. Šie kriterijai taikomi visos įmonių grupės lygiu.
