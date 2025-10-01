Siekiantiems apsaugoti ūkius nuo užkrečiamųjų ligų grėsmės atriekė pustrečio milijono

Nuo gegužės 2 d. iki birželio 30 d. vykusiam paraiškų priėmimo etapui buvo skirta 2 642 346 eurai paramos lėšų. Iš jų sostinės regiono projektams – ne daugiau kaip 587 068 eurai.
Už paramos lėšas ūkininkai galės įsigyti bei įsirengti vidaus ar lauko aptvarus (tvoras, vartus, praėjimo punktus, praėjimo kontrolės sistemas), ūkinių gyvūnų pakrovimo / iškrovimo rampų ir (arba) aikšteles, žmonių ir ūkinių gyvūnų uždarų praėjimo takus tarp pastatų, pašarų terminio apdorojimo įrangą ir kt.
Didžiausia paramos suma vienam projektui gali siekti iki 100 tūkst. eurų, tačiau kai įsigyjamas turtas, kuris gali būti naudojamas daugiau negu vienoje ūkių laikymo vietoje, suma gali būti padidinta iki 300 tūkst. eurų.
Paramos intensyvumas negali viršyti 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Ūkiams, laikantiems iki 20 sąlyginių gyvulių, didžiausia paramos suma gali siekti 4 000 eurų, o ūkiams, turintiems daugiau kaip 21 sąlyginį gyvulį, parama apskaičiuojama priklausomai nuo gyvulių skaičiaus.