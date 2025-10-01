Siekiantiems apsaugoti ūkius nuo užkrečiamųjų ligų grėsmės atriekė pustrečio milijono

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
VerslasAgronaujienos

Siekiantiems apsaugoti ūkius nuo užkrečiamųjų ligų grėsmės atriekė pustrečio milijono

2025 m. spalio 1 d. 11:42
Baigtas paraiškų vertinimas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“. Žemdirbiai aktyviai domisi galimybe apsaugoti savo ūkius – gautos 152 paraiškos už daugiau nei 5 mln. eurų. Patvirtintos 108, taigi joms skirta 2,58 mln. eurų paramos.
Daugiau nuotraukų (1)
Nuo gegužės 2 d. iki birželio 30 d. vykusiam paraiškų priėmimo etapui buvo skirta 2 642 346 eurai paramos lėšų. Iš jų sostinės regiono projektams – ne daugiau kaip 587 068 eurai.
Už paramos lėšas ūkininkai galės įsigyti bei įsirengti vidaus ar lauko aptvarus (tvoras, vartus, praėjimo punktus, praėjimo kontrolės sistemas), ūkinių gyvūnų pakrovimo / iškrovimo rampų ir (arba) aikšteles, žmonių ir ūkinių gyvūnų uždarų praėjimo takus tarp pastatų, pašarų terminio apdorojimo įrangą ir kt.
Didžiausia paramos suma vienam projektui gali siekti iki 100 tūkst. eurų, tačiau kai įsigyjamas turtas, kuris gali būti naudojamas daugiau negu vienoje ūkių laikymo vietoje, suma gali būti padidinta iki 300 tūkst. eurų.
Paramos intensyvumas negali viršyti 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Ūkiams, laikantiems iki 20 sąlyginių gyvulių, didžiausia paramos suma gali siekti 4 000 eurų, o ūkiams, turintiems daugiau kaip 21 sąlyginį gyvulį, parama apskaičiuojama priklausomai nuo gyvulių skaičiaus.
užkrečiamosios ligosžemdirbiaiParama

