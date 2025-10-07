Skelbia, kada ir kokio dydžio avansines išmokas pradės mokėti ūkininkams

NMA pateikus informaciją apie paramos skyrimo reikalavimus atitinkančius plotus, ŽŪM apskaičiavo ir patvirtino avansinių išmokų dydžius pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) tiesioginių išmokų intervencines priemones (t. y. bazinę išmoką, jaunųjų ūkininkų, perskirstymo, susietosios paramos, ekologinių sistemų), taip pat pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“.
Šiemet, kaip ir pernai, avansai pagal tiesioginių išmokų intervencines priemones negalės viršyti 70 proc., o pagal KKP priemones – 85 proc. išmokos dydžio.
Už 2025 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus, atitinkančius paramos pagal SP teikimo reikalavimus, bus mokama:
- dalis bazinės pajamų paramos tvarumui didinti išmokos – 54,40 Eur už ha;
- dalis išmokos jauniesiems ūkininkams, kurie siekia ją gauti pagal 2014–2022 m. laikotarpio reikalavimus, – 48,30 Eur už ha;
- dalis papildomos pajamų paramos jauniesiems ūkininkams, kurie siekia ją gauti pagal 2023–2027 m. laikotarpio reikalavimus, išmokos – 78,30 Eur už ha;
- dalis papildomos perskirstomosios pajamų paramos tvarumui didinti išmokos:
- už pirmuosius 10 ha – 51,50 Eur už ha;
- už antruosius 10 ha – 55,80 Eur už ha;
- už trečiuosius 10 ha – 65,30 Eur už ha;
- už ketvirtuosius ir penktuosius 10 ha – 74,30 Eur už ha;
- dalis susietosios pajamų paramos išmokos už baltyminius augalus – 27,90 Eur už ha;
- dalis susietosios pajamų paramos išmokos už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai, – 72 Eur už ha;
- dalis susietosios pajamų paramos išmokos už vaisius – 259,50 Eur už ha;
- dalis susietosios pajamų paramos išmokos už uogas ir riešutus – 196,40 Eur už ha;
- dalis susietosios pajamų paramos išmokos už daržoves, auginamas atvirajame grunte, – 210,70 Eur už ha;
- dalis kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ išmokos: už veiklą „Augalų kaita“ – 30,10 Eur už ha (kai remiamas plotas yra iki 300 ha imtinai, įsipareigojimus prisiėmusiems nuo 2024 m.); už veiklą „Tarpiniai pasėliai“ už įsėlį ar (ir) posėlį – 26,40 Eur už ha (kai remiamas plotas yra iki 300 ha imtinai); už veiklą „Sertifikuotos sėklos naudojimas“ – 11,00 Eur už ha (kai remiamas plotas yra iki 300 ha imtinai); už veiklą „Trumpaamžių medingųjų augalų juostos“ – 123,70 Eur už ha; už veiklą „Daugiamečių žolių juostos“ – 116,80 Eur už ha; už veiklas „Augalų kaita“ (įsipareigojimus prisiėmusiems nuo 2024 m.), „Tarpiniai pasėliai“, „Sertifikuotos sėklos naudojimas“ − kai remiamas plotas yra didesnis nei 300 ha, plotas, viršijantis 300 ha, yra remiamas 85 proc.
- dalis ekologinės sistemos „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“ išmokos – 154,60 Eur už ha;
- dalis ekologinės sistemos „Eroduotos žemės keitimas pievomis“ išmokos – 128,50 Eur už ha;
- dalis ekologinės sistemos „Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema“ išmokos:
- už veiklą „Ekstensyvus daugiamečių pievų tvarkymas ganant gyvulius“ – 103,30 Eur už ha; už veiklos „EB svarbos natūralių pievų, šlapynių bei rūšių buveinių tvarkymas“ EB svarbos natūralių pievų tvarkymą – 159,80 Eur už ha;
- dalis ekologinės sistemos „Sodų ir uogynų tvarkymas gamtai palankiu būdu“ išmokos – 70,10 Eur už ha;
- dalis ekologinės sistemos „Ariamosios žemės keitimas pievomis, jų išlaikymas ir priežiūra“ išmokos: už veiklą „Ariamosios žemės keitimas daugiametėmis pievomis“ – 138,80 Eur už ha;
- už veiklą „Daugiamečių pievų išlaikymas ir priežiūra“ – 50 Eur už ha.
2025 metais atitikusiems susietosios pajamų paramos už pienines karves reikalavimus:
dalį susietosios pajamų paramos už pienines karves: 1 pakopoje – 144,20 Eur už pieninę karvę; 2 pakopoje – 185,50 Eur už pieninę karvę; 3 pakopoje – 206,10 Eur už pieninę karvę; 4 pakopoje – 154,50 Eur už pieninę karvę;
- dalį išmokos už pieninę karvę – 7 Eur, jeigu laikytojo tiriamoji pieninių gyvūnų banda dalyvavo produktyvumo tyrimuose, kaip nustatyta 2023–2027 metų susietosios pajamų paramos už pienines karves administravimo taisyklėse (toliau – Taisyklės);
- dalį išmokos už pieninę karvę – 21 Eur, jeigu laikytojas buvo pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) nariu, kaip nustatyta Taisyklėse.
- Išankstines kompensacines išmokas paramai pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ už 2025 m. gauti:
- intensyvaus karsto vietovėse – 21 Eur už ha;
- potvynių užliejamose vietovėse – 21 Eur už ha.
Atkreiptinas dėmesys, kad avansinė išmoka nebus mokama už: kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veiklas „Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijos“, „Tarpiniai pasėliai“ (už tarpinius pasėlius per žiemą) ir „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“, ekologines sistemas „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa (NKP)“ ir „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ bei ekologinės sistemos „Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema“ veiklą „EB svarbos natūralių pievų, šlapynių bei rūšių buveinių tvarkymas“ (už EB svarbos šlapynių tvarkymą), nes pagal šioms ekologinėms sistemoms (veikloms) nustatytus reikalavimus patikros bus baigtos tik kitais metais.
ŽŪM parengtą įsakymą dėl avansinių išmokų mokėjimo už 2025 m. galima rasti čia.
