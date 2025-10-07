Ūkininkams turi gerų žinių: taisys GPM spragas

Seimas pritarė, kad lengvatiniai 15 ir 20 proc. GPM tarifai nuo kitų metų bus taikomi ūkininko pažymėjimus turinčių gyventojų pajamoms.
Tiesa, vos priėmus įstatymo pakeitimus, kilo abejonių, ar nebuvo palikta spragų, kurios leistų šia lengvata piktnaudžiauti – kritikos išsakė ir Prezidentūra, ir finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Anksčiau parlamentui šiuos siūlymus pateikę Seimo nariai Matas Skaramakas, Vytautas Jucius ir Kęstutis Mažeika dabar teigia, kad lengvatiniai mokesčio tarifai turėtų būti taikomi tik pajamoms iš žemės ūkio veiklos, įskaitant jai vykdyti naudojamo turto pardavimo ar kitokio perleidimo pajamas, jei jos priskiriamos individualios veiklos pajamoms.
Įstatymo projektais taip pat siūloma nustatyti, kad žemės ūkio veiklos ir jai skirto turto pardavimo pajamos nebūtų įskaičiuojamos į metines pajamas, kurioms nuo kitų metų bus taikomi progresiniai 20, 25 ir 32 proc. GPM tarifai.
Anot įstatymo projekto rengėjų, jei įsigaliotų vasarą priimtas GPM įstatymas, neaiškiai suformuluota mokestinė lengvata ūkininkams valstybei galėtų kainuoti dešimtis milijonų.
Jei parlamentarų įregistruotos pataisos būtų priimtos Seime, jos įsigaliotų kartu su pavasario sesijos pabaigoje priimtais mokestiniais pakeitimais.
ELTA primena, kad, Seimui birželį pritarus trimis progresyviais GPM tarifais apmokestinti gyventojų pajamas, ūkininkų pažymėjimą turinčių asmenų pajamoms nuspręsta taikyti 15 arba 20 proc. tarifus.
Pagal priimtą projektą, tarifas būtų pritaikomas priklausomai nuo to, ar ūkininkas per metus gavo mažesnes, ar didesnes nei 60 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) pajamas (maždaug 138 tūkst. eurų).
