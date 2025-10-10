Dar vienas smūgis kiaulių augintojams: patvirtintas septintas afrikinio kiaulių maro protrūkis

Protrūkio atvejis patvirtintas spalio 7 d., Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui atlikus tyrimus. Kiaulių laikytojas apie susirgimą pranešė veterinarijos gydytojui, kuris paėmė mėginius.
VMVT specialistai, gavę laboratorijos patvirtinimą, kad ūkyje – kiaulių maro židinys, aplink ūkį nustatė 3 km apsaugos ir 10 km priežiūros zonas, tuo metu ūkyje laikytos kiaulės nugaišintos, atlikta pirminė dezinfekcija.
VMVT šiuo metu tikrina visus kiaulių ūkius, patenkančius į ribojimų zonas aplink židinį.
Kaip praneša tarnyba, dauguma į apsaugos zoną patenkančių ūkių – nedideli, juose kiaulės auginamos savo reikmėms, tačiau patenka ir kiaulininkystės kompleksas, kuriame auginama virš 2 tūkst. kiaulių. Šiam kompleksui taip pat pritaikyti kiaulių judėjimo ir prekybos apribojimai, draudžiamas eksportas.
VMVT duomenimis, šiemet iš 201 kiaulių ūkio dėl biosaugos priemonių laikymosi pažeidimai nustatyti 75 gyvūnų laikymo vietose.
Tarnybos specialistai rekomenduoja kiaulių laikytojams nesilankyti miškuose ir vengti vietovių, kuriose gali būti šernų buvimo požymių. Prieš įeinant į kiaulių laikymo vietą privalu persivilkti dėvimus drabužius ir persiauti batus, taikyti dezinfekciją, stebėti kiaulių sveikatą.
kiaulėsAfrikinis kiaulių marasValstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)
Rodyti daugiau žymių