Paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“ ūkininkai supaprastinta ir įprasta tvarka galės teikti jau nuo lapkričio 3 d. iki gruodžio 31 d.
Ypatingas dėmesys – klimato kaitai
Kaip ir pernai, už paramos lėšas ūkininkai galės įsigyti naujos žemės ūkio technikos ir įrangos, technologinių įrengimų, kompiuterinės įrangos, N kategorijos transporto priemonių, skirtų žemės ūkio produktams gabenti.
Taip pat bus finansuojama projekte numatytai veiklai būtinų pastatų ir (arba) statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, naujų statybinių medžiagų, daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai, infrastruktūros valdoje įrengimas, kompensuojamos su projekto įgyvendinimu susijusios bendrosios išlaidos.
Šiemet ypatingas dėmesys bus skirtas technologijoms, leidžiančioms geriau prisitaikyti prie klimato kaitos. Žemės ūkio ministerijai pavyko susiderėti su Europos Komisija, kad paramos lėšomis galėtų būti remiamos investicijos į drėkinimo sistemas. Plintant užkrečiamoms gyvūnų ligoms, ūkiai taip pat galės gauti paramą priemonėms, skirtoms užtikrinti ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui.
Remiamos veiklos:
- žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą pripažinto žemės ūkio kooperatyvo savo narių valdose (išskyrus veiklą, kurios tikslas yra gauti ar parduoti kailius);
- žemės ūkio valdoje pagamintų ar užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą, ir pateikimas rinkai, įskaitant pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimą ir realizavimą, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimą (išskyrus veiklą, kurios tikslas – gauti ar parduoti kailius).
Remiami sektoriai: pieninė galvijininkystė, mėsinė galvijininkystė, kiaulininkystė, paukštininkystė, kita gyvulininkystė, sodininkystė, daržininkystė (daržininkystės sektoriui priskiriamos investicijos, susijusios tik su šviežių daržovių (t. y. nepriskiriamos nenatūraliai išdžiovintos ir natūraliai išdžiūvusios ankštinės daržovės) gamyba arba perdirbimu (vakuumavimu, konservavimu, atšaldymu, užšaldymu), uogininkystė, kita augalininkystė.
Paramos galės kreiptis fiziniai asmenys, savo vardu kaip valdos valdytojai įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį, arba juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą. Valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, turės būti ne mažesnis kaip 16 001 Eur ir ne didesnis kaip 30 tūkst. Eur.
Reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja tik iš savo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.
Paraiškos gali būti teikiamos ir kartu su partneriais.
Paraiškų teikimas – dviem būdais
Paraiškas bus galima teikti įprasta ir supaprastinta tvarka. Paraiškoms, pateiktoms įprasta tvarka, bus skirta 5 mln. Eur, o supaprastinta tvarka – 4 mln. Eur.
Jei paraiška bus pateikta supaprastinta tvarka, ūkio subjektas ekonominį gyvybingumą apibūdinančius rodiklius turės atitikti praėjusiais ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais pasirinktinai, o jei paraiška pateikta įprasta tvarka – praėjusiais ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais ir projekto įgyvendinimo bei kontrolės laikotarpiu.
Didžiausia paramos suma vienam projektui negalės viršyti 80 tūkst. Eur (taikoma pareiškėjams, kurie kreipsis supaprastinta tvarka) ar 200 000 Eur (taikoma pareiškėjams, kurie kreipsis įprasta tvarka).
Paramos gavėjo, susijusių įmonių, sutuoktinių didžiausia bendra gauta paramos suma 2023–2027 metų laikotarpiui pagal priemonę negalės viršyti 400 tūkst. Eur.
Nauja tai, kad projektams, pateiktiems 2025 m. lapkričio – gruodžio mėn., kontrolės laikotarpis truks 3 metus (iki šiol projekto kontrolės laikotarpis buvo 5 metai).
Didžiausias paramos intensyvumas yra 65 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Jauniesiems ūkininkams, penkerių metų laikotarpiu nuo jų įsisteigimo dienos kreipiantis paramos pagal šią priemonę pirmą kartą, paramos intensyvumas gali būti padidintas 15 proc.
Intervencinės priemonės įgyvendinimo taisykles galima rasti čia.
ūkininkaižemės ūkisagroverslas
Rodyti daugiau žymių