Smūgis į paširdžius – virusas pakirto 30 metų kurtą verslą ir padarė milijoninį nuostolį: „Tai didžiulė nelaimė“

Joks ūkis neapsaugotas
Susisiekti su kalakutų ūkio vadovu Vladu Baltuoniu naujienų portalui Lrytas nepavyko. Tačiau SMS žinutę atsiuntęs ūkio šeimininkas pasiūlė bendrauti su Lietuvos paukštininkystės asociacijos vadovu Gyčiu Kauzonu. Pastarasis neslepia: žinia apie mirtį nešantį virusą kalakutų fermoje ūkininką nukirto it griaustinis iš giedro dangaus.
„Tai yra didžiulė nelaimė. Skųstis galima, bet dabar dedamos visos pastangos valdant situaciją. Nuo to priklausys, kaip greitai pavyks atsigauti ir kiek tai kainuos. Dabar ūkininkui laikas labai brangus, todėl jis ir paprašė asociacijos bendrauti su žiniasklaida“, – tvirtina G.Kauzonas.
Ūkis patyrė nuostolius ne tik dėl paukščių, kurių nebeparduos, bet jau parduotą kalakutieną reikia atšaukti iš rinkos. Teks dezinfekuoti fermas, utilizuoti likusius paukščius. Vienas iš būdų – dezinfekavus kalakutus juos laidoti šalia ūkio, kitas kelias – perduoti Rietavo veterinarinei sanitarijai.
„Kol kas sunku įvertinti, bet manome, kad ūkio nuostolis sieks milijoną eurų“, – atsidūsta G.Kauzonas.
Pasiteiravus, ar jau aišku, kaip į pedantiškai prižiūrėtą ūkį galėjo patekti paukščių gripo užkratas, paukščių augintojus vienijančios asociacijos vadovas sako, kad kol kas priežastis nenustatyta. Tačiau jis pabrėžia, kad joks ūkis nėra 100 proc. apsaugotas, mat į fermas gali įsliūkinti ligas platinantys graužikai.
Pašnekovas viliasi, kad dalį patirtų nuostolių kompensuos valstybė.
Dėl kompensacijos reikėtų nedelsti
Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) Lrytas atsiųstame komentare nurodo, kad paukščių gripo protrūkio sukelti nuostoliai iš tiesų gali būti kompensuojami. Ūkiams, kuriuose nustatomi užkrečiamosios ūkinių gyvūnų ligos židiniai, teikiama parama, kompensuojant nuostolius susidariusius vykdant gyvūnų užkrečiamosios ligos židinio likvidavimą.
Ūkininkui gali būti kompensuojami nuostoliai ne tik už sunaikintus ūkinius gyvūnus, bet ir ūkinius produktus, pavyzdžiui, mėsą. Taip pat už sunaikintus lesalus, ūkio ir įrangos valymą, dezinfekciją, gyvūnų nugaišinimą, jų transportavimą, laidojimą ir pan.
ŽŪM primena, kad dėl kompensacijos turi būti kreipiamasi ne vėliau kaip per vienerius metus nuo oficialaus VMVT patvirtinimo apie ligos židinio likvidavimą dienos į savivaldybių komisijas.
ŽŪM teigimu, šiais metais dar nėra išmokėtų kompensacijų, šiuo metu viena paraiška vertinama.
Seniūnijoje paskelbta ir ekstremali situacija
Lrytas primena, kad spalio 10 d., ūkio savininkai pastebėjo padidėjusį paukščių gaišimą. Kaip buvo pranešta VMVT sekmadienį, spalio 12 d., nugaišo apie 2 000 kalakutų iš 5 380, laikytų viename iš trijų tvartų. VMVT pareigūnai skubiai atrinko mėginius tyrimams, kurie patvirtino, kad į ūkį pateko paukščių gripas. Iš viso ūkyje buvo auginama apie 20 tūkst. paukščių.
Aplink užkrėstą ūkį nustatytos apsaugos ir priežiūros zonos: 10 km spinduliu aplink ūkį gyvų paukščių ir jų produkcijos judėjimas be atskiro VMVT Klaipėdos apygardos leidimo yra uždraustas. Ribojimai bus taikomi mažiausiai 30 d. po atliktos pirminės dezinfekcijos.
Ūkiui nurodyta sunaikinti gaišenas, pakratus bei pašarus ir dezinfekuoti visą teritoriją bei paukštides. Siekiant užkirsti kelią ligos plitimui, šiuo metu vykdomas produkcijos atsekamumas.
Spalio 14 d. Kretingos rajono savivaldybė priėmė sprendimą dėl aptikto paukščių gripo – paskelbė ekstremalią situaciją Kartenos seniūnijos teritorijoje.
paukščių gripaskalakutaiūkis
Rodyti daugiau žymių