VMVT ragina pirkėjus grąžinti šią mėsą – iš rinkos išima saugumo sumetimais

Pasak VMVT specialistų, svarbiausia yra kaip įmanoma operatyviau nugaišinti paukščius, saugiai juos sunaikinti ir atlikti dezinfekciją. Antras darbų etapas – valymo ir antrinės dezinfekcijos darbai, tik tuomet, VMVT specialistams įvertinus atliktus darbus, bus galimas ir ūkio atkūrimas.
Šiuo metu Kretingos rajone 10 km spinduliu aplink užkrėstą ūkį yra nustatytos apsaugos ir priežiūros zonos: į jas patekusiems paukštininkystės ūkiams draudžiama išvežti ar į kitą vietą pervežti gyvus paukščius, paukščių gaišenas ar paukštienos produkciją be atskiro VMVT Klaipėdos apygardos leidimo.
„Ūkio savininkas atsakingai dirba kartu su VMVT bei Kretingos rajono savivaldybės specialistų komandomis ūkyje. Planuojama per kelias dienas saugiai nugaišinti ir sunaikinti likusius gyvus užsikrėtusius paukščius, o tai išties didelis nuostolis ir nemenkas sukrėtimas, todėl nuolat raginame paukštininkystės ūkių savininkus būti itin preciziškus biosaugos klausimu, nes viena menka klaida gali kainuoti viso ūkio ateitį“, – kalbėjo VMVT Klaipėdos apygardos priežiūros vedėjas Mindaugas Kašinskas.
Jis pridūrė, kad šiuo metu vykdomos aplinkinių paukščių ūkių patikros, naujų duomenų apie viruso išplitimą nėra.
M.Kašinskas patikslino, kad jau yra identifikuotas pateiktos rinkai ūkio produkcijos kiekis. Šiuo metu jau yra informuoti visi produkcijos gavėjai, kad turintieji ūkio produkcijos prekyboje, privalo ją išimti.
„Termiškai neapdorota produkcija iš rinkos yra išimama saugumo sumetimais, siekiant užkirsti kelią užkrato plitimui. Virusas gali išlikti aktyvus neapdorotoje žaliavoje. Tokia kalakutiena ir jos pusgaminiai, kurie iš ūkio buvo išplatinti, buvo atsekami skaičiuojant atgal 21 dienos intervalu nuo pranešimo apie įtariamą PG ligą.
Vartotojai turi teisę grąžinti į prekybos vietas, tačiau jiems akcentuojame, kad tinkamai termiškai apdorota mėsa yra saugi vartoti“, – aiškina vyriausioji valstybinė veterinarijos gydytoja Šarūnė Jegnoraitė-Jarukė.
Specialistė taip pat vartotojus ramina, kad šviežią paukštieną, taip pat ir kiaušinius, reikia apdoroti ne mažesnėje nei 60 °C temperatūroje bent 8 minutes, taip žūva visi virusai ir bakterijos. Todėl tinkamai karščiu apdorotą paukštieną vartoti saugu.
Paukščių gripo viruso pavojus žmonėms labai mažas, duomenų, kad juo galima būtų užsikrėsti per maistą taip pat nėra.
Specialistai informuoja, kad produkcijos pirkėjai įsigiję šio ūkio termiškai neapdorotos produkcijos (šviežios kalakutienos), kurios partijos numeriai: KA2388, KA2389, KA2390, KA2391, KA2392, KA2393, KA2394, KA2395, KA2396, KA2397, kalakutienos pusgaminių partijos numeriai: GM 250925, GM 250926, GM 250928, GM 250929, GM 250930, GM 251002, GM 251003, GM 251005, GM 251006, turi teisę ją grąžinti į pardavimo vietą.
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras informuoja, kad specialistai apklausia visus asmenis, kurie galėjo turėti sąlytį su užsikrėtusiais paukščiais, vertina jų riziką ir teikia informaciją apie tai, kad jie turi stebėti savo sveikatą ir kitas taikytinas prevencines priemones.
VMVT primena: pastebėjus paukščių sveikatos pakitimus kuo skubiau pranešti privačiam veterinarijos gydytojui ar užpildžius VMVT anketą arba paskambinus telefonais: 1879 ir + 370 5 242 0108.