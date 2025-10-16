Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
VerslasAgronaujienos

Ūkininkams – šimtai milijonų: pradėtos mokėti avansinės išmokos

2025 m. spalio 16 d. 11:22
Šiandien, spalio 16 d., pradedamos mokėti avansinės išmokos, susijusios su plotu ir ūkiniais gyvūnais. Numatyta, kad iki lapkričio 30 d. avansines išmokas iš viso gaus beveik 106,5 tūkst. (98 proc.) paramos gavėjų. Iš viso bus išmokėta 322 mln. Eur, skelbia Žemės ūkio ministerija.
Daugiau nuotraukų (4)
Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikus informaciją apie paramos skyrimo reikalavimus atitinkančius plotus, Žemės ūkio ministerija yra apskaičiavusi ir patvirtinusi avansinių išmokų dydžius pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano tiesioginių išmokų intervencines priemones (t. y. bazinę išmoką, jaunųjų ūkininkų, perskirstymo, susietosios paramos, ekologinių sistemų), taip pat pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“.
Šiemet, kaip ir pernai, avansai pagal tiesioginių išmokų intervencines priemones neviršys 70 proc., o pagal KPP priemones – 85 proc. išmokos dydžio.
Visą informaciją apie avansų išmokėjimo laikotarpius ir konkrečias sumas paramos gavėjai gali rasti Nacionalinės mokėjimo agentūros informaciniame portale https://portal.nma.lt/
Žemės ūkio ministrasministerijaišmokos
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.