Ūkininkams – šimtai milijonų: pradėtos mokėti avansinės išmokos

Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikus informaciją apie paramos skyrimo reikalavimus atitinkančius plotus, Žemės ūkio ministerija yra apskaičiavusi ir patvirtinusi avansinių išmokų dydžius pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano tiesioginių išmokų intervencines priemones (t. y. bazinę išmoką, jaunųjų ūkininkų, perskirstymo, susietosios paramos, ekologinių sistemų), taip pat pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“.
Šiemet, kaip ir pernai, avansai pagal tiesioginių išmokų intervencines priemones neviršys 70 proc., o pagal KPP priemones – 85 proc. išmokos dydžio.
Visą informaciją apie avansų išmokėjimo laikotarpius ir konkrečias sumas paramos gavėjai gali rasti Nacionalinės mokėjimo agentūros informaciniame portale https://portal.nma.lt/
Žemės ūkio ministrasministerijaišmokos
Rodyti daugiau žymių