Po bitininkų raginimo didinti medaus kainą – griežtas Konkurencijos tarybos atsakas

Praėjusią savaitę Lietuvos bitininkų sąjunga savo interneto svetainėje bei socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje paskelbė kreipimąsi, kuriame paragino bitininkų bendruomenę solidarizuotis ir padidinti tiek mažmenines, tiek didmenines medaus kainas, atsižvelgiant į šiųmetį nepalankų derlių.
Tokiais bitininkus vienijančiais veiksmais, kaip rašoma kreipimesi, siekiama bendrų Lietuvos bitininkystės sektoriaus tikslų: subalansuoti medaus kainą, pagerinti vietinio medaus paklausą ir bitininkų pajamas.
Konkurencijos taryba išsiuntė sąjungai prevencinį raštą, kuriame atkreipė bitininkų dėmesį į Konkurencijos įstatymą, draudžiantį ūkio subjektams (fiziniams ir juridiniams asmenims), juos vienijančioms organizacijoms tartis ir tarpusavyje derinti prekių ar paslaugų kainas.
Rašte pabrėžta, kad susitarimas dėl vienodų kainų tarp bitininkų ar jų organizacijų, net jei siekiama apsaugoti pajamas dėl nepalankaus derliaus ir užtikrinti rinkos stabilumą, būtų laikomas vienu iš rimčiausių konkurencijos ribojimo atvejų.
„Tiek fiziniai asmenys, tiek įmonės turi savarankiškai nustatyti savo produkcijos kainas. Konkurentams draudžiama tarpusavyje aptarinėti ar derinti kainas, tartis dėl jų didinimo ir tiesiogiai, ir per verslo atstovus vienijančias organizacijas. Kai verslas sąžiningai konkuruoja, didžiausią naudą gauna vartotojai, kurie turi galimybę rinktis prekes ir paslaugas už jiems priimtiną kainą“, – pabrėžė Draudžiamų susitarimų tyrimo grupės vadovas Daumantas Grikinis.
Sąjungai paaiškinta, kad susitarimais konkurencijos teisės prasme gali būti laikomi ne tik formalūs, rašytiniai susitarimai, bet ir suderinti veiksmai, kuriais išreiškiama bendra valia elgtis rinkoje vienu ar kitu būdu, pavyzdžiui, raginimai socialiniuose tinkluose susitarti dėl kainų ir pan.
Konkurencijos taryba Lietuvos bitininkų sąjungai pasiūlė susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų pažeisti Konkurencijos įstatymo reikalavimus.
Taip pat rekomenduota susipažinti su Konkurencijos tarybos parengtomis gairėmis „Asociacijų veikla: kaip nepažeisti konkurencijos teisės reikalavimų“, kur pateikiama, kokių sprendimų neturėtų priimti asociacijos, kokios informacijos ūkio subjektai neturėtų aptarinėti asociacijų veikloje ir kaip sumažinti konkurencijos teisės pažeidimų riziką.
Lietuvos bitininkų sąjunga Konkurencijos tarybą informavo atsižvelgusi į rašte nurodytas pastabas ir informaciją pašalinusi.
