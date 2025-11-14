Kodėl krenta pieno kaina Europoje ir ar tai pasieks Lietuvą?

Vienas didžiausių Europos pieno kooperatyvų „Friesland Campina“ paskelbė reikšmingai mažinantis lapkričio mėnesio pieno supirkimo kainą. Kiti perdirbėjai gali pasekti šiuo pavyzdžiu, nes rinkos sąlygos išlieka nepastovios, praneša tarptautinis pieno pramonės naujienų portalas „The Dairy News“.
Nyderlandų kooperatyvas „Friesland Campina“ sumažino garantuotą pieno supirkimo kainą daugiau kaip 13 proc. – nuo 53 centų už kilogramą spalį iki 46 centų lapkritį.
Toks kainos nuosmukis laikomas vienu didžiausių kooperatyvo istorijoje, rodantis tebesitęsiančius sunkumus Europos pieno rinkoje.
Pasak kooperatyvo, pagrindinė pieno supirkimo kainos mažinimo priežastis – staigus pieno produktų kainų kritimas pasaulinėje rinkoje ir korekcija dėl praėjusio laikotarpio pieno referencinių kainų pervertinimo.
„Friesland Campina“ yra pirmasis kooperatyvas, paskelbęs lapkričio kainą, todėl rinkos stebėtojai neatmeta, kad jo pavyzdžiu gali pasekti ir kiti gamintojai.
Pavyzdžiui, Airijoje pieno supirkimo kainos spalį mažėjo jau trečią mėnesį iš eilės – per šį laikotarpį jos smuko apie 10 proc., iki maždaug 43 ct/kg, pranešė tarptautinis agroverslo naujienų portalas „Agriland.
Šis kritimas siejamas su prastais pasaulinės pieno produktų rinkos rezultatais ir ypač ryškiu sviesto kainų nuosmukiu.
Po „Friesland Campina“ sprendimo prognozuojama, kad lapkritį kainų mažinimas gali tapti platesniu reiškiniu.
Europos Komisijos duomenys rodo panašią tendenciją daugumoje ES valstybių, tame tarpe ir Lietuvoje.
Nuo rugsėjo iki spalio pieno supirkimo kainos bendrai visoje ES mažėjo, o prognozės rodo tolesnį kritimą.
Ekspertai teigia, kad pasaulinės pieno kainos krenta dėl didėjančios žaliavinio pieno gamybos ir vangaus pieno produktų vartojimo.
pieno kainažaliavinis pienaskooperatyvas
Rodyti daugiau žymių