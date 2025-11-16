VerslasAgronaujienos

Latvis ėmėsi neįprastų paukščių auginimo: už kilogramą mėsos gauna 45 eurus

2025 m. lapkričio 16 d. 18:52
Specialiai lrytas.lt iš Latvijos
Vienintelio Baltijos valstybėse Australijos stručių emu ūkio Latvijoje šeimininkas 36 metų Marcis Holenderis jau sutarė dėl žaliavų tiekimo ir su restoranais, ir farmacijos įmone.
