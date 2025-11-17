AgriFood 2025: kaip startuoliai ir technologijos perrašo maisto taisykles?

Tarp laukiamiausių pranešėjų – Jan Ameri, startuolių bendruomenių Šiaurės Europoje kūrėjas ir inovacijų strategas, padėjęs startuoliams augti bei įsitvirtinti rinkoje. Per daugiau nei dešimtmetį J. Ameri šimtams žmonių padėjo įgyvendinti savo vizijas: ne viena sėkmės istorija užgimė „Arctic15“ – viename didžiausių Šiaurės Europos startuolių renginių.
„Man svarbiausia – padėti idėjoms rasti kelią į sėkmę. Tam reikia ne tik finansavimo, bet ir aplinkinių palaikymo, kuris padeda augti“, – sako J. Ameri. Kūrybos variklis – tikėjimas idėjomis ir žmonėmis Suomijoje gyvenantis verslo konsultantas ir inovacijų strategas J. Ameri daugelį metų dirba su startuoliais Šiaurės Europoje, padėdamas jiems augti ir rasti investuotojus.
„Aš ir mano komanda tikime, kad startuoliai ir jų įkūrėjai keičia pasaulį geresne linkme, todėl mūsų pagrindinis variklis – padėti jiems sėkmingai įgyvendinti savo idėjas“, – sako jis. Pašnekovas pabrėžia, kad technologijos ir idėjos pačios savaime nekuria proveržio – tam būtina aktyvi bendruomenė.
Jo renginiai sujungia skirtingų sričių specialistus, suteikia startuoliams galimybę rasti investuotojus, partnerius ir, svarbiausia, tinkamą komandą, kuri padeda idėjai virsti realybe. Kurti gyvą startuolių bendruomenę – nelengva užduotis. Reikia metų, kol tarp kūrėjų, investuotojų ir mentorių susiformuoja pasitikėjimas, o dar ilgiau – kad ši bendruomenė išliktų aktyvi ir aktuali.
„Svarbiausia – siūlyti paslaugas ir ryšius, kurie tikrai sprendžia žmonių poreikius, kurti naujas renginių ir žiniasklaidos formas, ir nuolat stebėti, kas vyksta technologijų pasaulyje“, – aiškina J. Ameri. Pandemijos metu „Arctic15“ tapo pirmuoju technologijų renginiu, kuris dalyvius jungė atsižvelgiant į jų asmenines vertybes. Ši naujovė sustiprino bendruomenę ir parodė, kad ilgalaikiai ryšiai formuojasi ne vien finansinių ar produktų interesų pagrindu – svarbiausi bendri tikslai ir idėjos. Agromaisto sektoriuje – naujas proveržis Agromaisto sektorius keičiasi sparčiau nei bet kada: skaitmenizacija, dirbtinis intelektas, robotika ir biotechnologijos keičia tradicinę fermų, maisto gamybos ir logistikos struktūrą.
„Šis sektorius toks didelis, kad lyginti jį su startuolių judėjimu nėra lengva, tačiau naujų technologijų poveikis matomas jau dabar. Robotų pritaikymas fermose tampa norma, gamybos procesus tobulina dirbtinis intelektas, o biotechnologijos leidžia kurti naujus produktus“, – sako J. Ameri. Jis atkreipia dėmesį į tvarumo klausimus: maisto švaistymas, išteklių naudojimo optimizavimas, aplinkos apsauga itin svarbūs vartotojams.
Agromaisto sektorius – globali pramonė, apimanti žemės ūkį, maisto gamybą, logistiką ir mažmeninę prekybą. Šiame sektoriuje technologijos turi tiesioginį poveikį tiek aplinkai, tiek ekonomikai: nuo efektyvesnio resursų naudojimo ūkiuose iki maisto atliekų mažinimo ir ilgesnio produktų galiojimo laiko. Drąsūs įkūrėjai dabar imasi spręsti šias problemas: jie pasitelkia inovacijas, kurios ne tik didina produktyvumą, bet ir kuria naujas verslo galimybes bei ilgalaikį poveikį visuomenei.
„Agromaisto sektorius gali tapti nauju startuolių judėjimo epicentru. Svarbiausia – kad bendruomenė ir investuotojai būtų pasiruošę remti proveržio idėjas“, – pabrėžia J. Ameri. Lyderystė su drąsia vizija Pašnekovas įsitikinęs: inovacijoms reikia drąsos ir plataus masto vizijos. „Svarbu galvoti didžiai, apie žmonijos naudą. Be to, reikia pagreitinti naujų ingredientų patekimą į ES rinką. Dabar daug kompanijų kuria gamyklas JAV ar Azijoje, nes licencijas gauti ten lengviau, o tai reiškia prarastas darbo vietas Europoje“, – aiškina jis.
Inovatoriaus patirtis rodo, kad tik drąsi lyderystė ir atsakomybė už bendrą naudą leidžia greičiau realizuoti idėjas, kurios turi ilgalaikį poveikį sektoriui. Toks požiūris skatina tiek technologinę pažangą, tiek tvarią ekonomikos bei visuomenės plėtrą. Bendravęs su šimtais startuolių įkūrėjų, J. Ameri dažniausiai kartoja vieną patarimą: „Turėkite didelę, dar didesnę ir dar didesnę viziją!“. Pasak jo, tai veikia kaip variklis: padeda įveikti reguliacines kliūtis, suburti tinkamus žmones ir išlaikyti motyvaciją net sudėtingiausiomis sąlygomis.
Be drąsios vizijos, nėra įmanoma sukurti ilgalaikės pridėtinės vertės nei bendruomenei, nei verslui. Kas toliau? J. Ameri užsimena, kad dirba prie naujo projekto maisto technologijų srityje, apie kurį daugiau detalių atskleis netrukus. „Tikėkitės staigmenų – ši sritis kupina galimybių, ir man įdomu ieškoti būdų, kaip inovacijos gali realiai keisti mūsų maisto sistemas“, – sako jis. Nuolat kurti ir tobulinti technologinius sprendimus svarbu, bet ne mažiau būtina suprasti jų poveikį aplinkai bei žmonėms. Tikrasis progresas, anot J. Ameri, gimsta tada, kai idėjos atitinka bendruomenės poreikius ir padeda spręsti globalius iššūkius.
„Tikiu, kad maisto technologijų ateitis priklauso nuo bendradarbiavimo tarp mokslo, verslo ir politikos. Kai vienijame žinias ir siekius, inovacijos tampa ne tik pažanga, bet ir vertybe“, – teigia pašnekovas. Apie šiuos procesus ir naujas technologijų galimybes agromaisto sektoriuje jis kalbės jau netrukus, „AgriFood Forum 2025“ scenoje. Renginys suburs politikos, verslo ir mokslo lyderius, kad idėjos virstų konkrečiais sprendimais – nuo ūkio iki stalo.
agroįmonėMaistasinovacijos
Rodyti daugiau žymių