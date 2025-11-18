VTEK pradėjo tyrimą dėl Žemės ūkio žalų problemų asociacijos veiklos

Kaip antradienį pranešė komisija, tyrimo metu bus aiškinamasi, ar asociacija nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo, kreipdamasi į Aplinkos ministeriją su siūlymu keisti įstatymą.
„Toks sprendimas priimtas gavus informaciją, kad asociacija, nebūdama įrašyta į lobistų sąrašą, kreipėsi į LR aplinkos ministeriją su pasiūlymu keisti Medžioklės įstatymo nuostatas“, – pranešime teigė VTEK.
Komisija vertins, ar asociacija vykdė lobistinę veiklą pažeisdama Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimus.
